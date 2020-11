„Sodra“ leis atidėti įmokas, tačiau būtina pateikti prašymą

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Per antrąją karantino bangą „Sodra“ teiks mokestinės pagalbos priemones verslui, kurio veikla buvo apribota dėl karantino, t.y. maitinimo įstaigoms, sporto klubams, viešbučiams ir kt.

Tokioms įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims nebus taikomos sankcijos, o susidariusius įsipareigojimus galima atidėti supaprastintomis sąlygomis iki 5 metų laikotarpiui, penktadienį informavo „Sodra“. Mokestines pagalbos priemonės verslui teikiamos karantino laikotarpiu ir du mėnesius jam pasibaigus.

Antrąjį karantiną Vyriausybė šalyje įvedė trims savaitėms nuo lapkričio 7 d.

Būtina pateikti prašymą

Ježy Miskis, „Sodros“ direktoriaus pavaduotojas, teigia, kad per antrąją karantino bangą pagalbos sąlygos verslui iš esmės nesikeitė.

„Tačiau draudėjai, kurie norėtų pasinaudoti mokestine pagalba, turėtų pateikti „Sodrai“ prašymą netaikyti sankcijų, o įmokas sumokėti arba pateikti prašymą dėl atidėjimo galės pasibaigus karantinui“, – pranešime cituojamas J.Miskis.

Jo teigimu, pagalba teikiama tam verslui, kurio veikla Vyriausybės nutarimu yra apribota, pavyzdžiui, maitinimo įstaigoms, sporto klubams, viešbučiams ir kt.

„Įmonės ar savarankiškai dirbančių gyventojų ekonominės veiklos taip pat turi būti įtrauktos į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) COVID-19 poveikį patyrusių draudėjų sąrašus“, – priduria J. Miskis.

Kaip ir per pirmąją karantino bangą, pagalba verslui bus teikiama supaprastintai – įmokos atidedamos be palūkanų ir nereikalaujama pagrįsti mokumo. Vis dėlto, sankcijos nebus taikomos tik tiems draudėjams, kurių veikla Vyriausybės nutarimu yra apribota ir kurie „Sodrai“ pateiks prašymus. Vasarą, sankcijos automatiškai nebuvo taikomos įmonėms, kurios buvo pateikusios prašymą VMI ir įtrauktos į COVID-19 poveikį patyrusių įmonių sąrašą.

Kaip ir kokį prašymą pateikti

Prašyme netaikyti sankcijų įmonės ar savarankiškai dirbantys gyventojai turės patvirtinti, kad jų veikla yra apribota ir kad jos veikia teritorijoje, kurioje paskelbtas karantinas (jeigu karantinas būtų taikomas ne visoje šalyje).

Prašymą atidėti įmokas įmonės ir savarankiškai dirbantys gyventojai galės pateikti per du mėnesius pasibaigus karantinui. Įmokos gali būti atidėtos metus, o vėliau jas lygiomis dalimis reikėtų sumokėti ne ilgiau kaip per ketverius metus. Prašyme draudėjas turi nurodyti įsiskolinimo sumą, kurią nori atidėti bei laikotarpį, per kurį įvykdys įsipareigojimus.

Prašymus galima pateikti per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS. Kad būtų patogiau, savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neturi kvalifikuoto elektroninio parašo, skaitmeninę Prašymo dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka kopiją gali pateikti ir elektroniniu paštu skolu.atidejimas@sodra.lt.

„Sodra“ per karantiną supaprastinta tvarka yra atidėjusi apie 130 mln. Eur įmokų, maždaug 13.000 įmonių ir savarankiškai dirbančių gyventojų.