Šeimos buhalteris per įmones JK ir Kipre padėjo prasukti 1,6 mln. Eur 

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Teisėsaugininkai baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame įmonės vadovas ir du jo sūnūs, prisidengdami sandoriais su Jungtinėje Karalystėje (JK) ir Kipre įkurtomis bendrovėmis, kaip įtariama, galėjo nuslėpti beveik pusę milijono eurų mokesčių, dar per 1,1 mln. Eur išgrynino bankuose.

Šiems asmenims pareikšti įtarimai, byla perduota teismui.

Kaip pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), jos pareigūnai pagal Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą informaciją išaiškino mokesčių slėpimo schemą, kurioje veikė Kaune įsikūrusios ir pramoninių įrenginių gamyba bei tobulinimu užsiimančios įmonės direktorius ir du toje pačioje įmonėje dirbę jo sūnūs.

Imituodami bendradarbiavimą su keturiomis JK bei Kipre registruotomis, tačiau veiklos nevykdančiomis įmonėmis, įtariama, šie asmenys klastojo sąskaitas faktūras už neva jiems užsienio įmonių suteiktas įrenginių nuomos, rinkos tyrimų, klientų paieškos paslaugas.

Išrašinėjo fiktyvias sąskaitas

Pareigūnai nustatė, kad fiktyvios sąskaitos faktūros būdavo įtraukiamos į įmonės buhalteriją, teiktos ir tikrovės neatitinkančios deklaracijos. Teisėsaugininkai mano, kad taip buvo siekta išvengti prievolės mokėti mokesčius valstybei: skaičiuojama, kad per nepilnus trejus metus kaltinamieji į biudžetą galėjo nesumokėti per 455.000 Eur.

FNTT pareigūnai taip pat nustatė, kad dviem iš keturių užsienio įmonių atstovavo vienas iš įtariamųjų, kuris šeimos įmonėje dirbo buhalteriu.

Kai sąskaitos faktūros būdavo apmokėtos, tas pats buhalteris, turėdamas įgaliojimą tvarkyti realiai veiklos nevykdančių užsienio įmonių banko sąskaitas, gautus pinigus pervesdavo į brolio ir tėvo sąskaitas be jokių tokius pervedimus pagrindžiančių dokumentų. Įtariama, kad taip per pusantrų metų šios schemos dalyviai į savo sąskaitas pervedė bei bankuose išgrynino per 1,1 mln. Eur.

Kaip nurodo FNTT, kaltinimai pareikšti visiems trims šeimos nariams dėl sukčiaujant įgyto didelės vertės svetimo turto, didelės vertės svetimo turto pasisavinimo ir apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo.

Tyrimo metu laikinai apribotos įtariamųjų nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą ir asmenines sąskaitas didesnei nei 1,6 mln. Eur sumai, siekiant užtikrinti galimą turto konfiskavimą bei civilinį ieškinį.