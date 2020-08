Per karantiną labiausiai augę stipraus alkoholio pardavimai milijonais pildė biudžetą

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė, kad liepos mėnesį Lietuvoje buvo daugiau parduota beveik visų alkoholio rūšių, išskyrus spirituoto vyno. Daugiausiai augo stipraus alkoholio pardavimai – net 42,6%. Dviženkliais skaičiai didėjo ir putojančio vyno – 22,5% , vyno iki 8,5% stiprumo – 16,2%, alaus – 16,1% pardavimo augimas.

Per pirmus septynis šių metų mėnesius daugiausiai lietuviai didino vyno iki 15% stiprumo pirkimus. Pastarojo pardavimai padidėjo 15,7%, jei lygintume su analogišku laikotarpiu pernai. Putojančio vyno pardavimai per septynis mėnesius išaugo 10,3%, o alaus – 3,5% padidėjo. Tuo pat metu stipraus alkoholio per 7 mėnesius pardavimai susitraukė 8,7%.

Verta pastebėti, kad stipraus alkoholio ilgesnio laiko statistika yra iškreipta, nes 2019 metų kovo mėnesį buvo didinami akcizai ir prekybininkai sausio vasario mėnesiais dirbtinai didino pirkimus, kad sandėliuose turėtų didesnes atsargas mažesniu akcizu apmokestinto stipraus alkoholio produktų.

Vis tik įdomiausia kaip lietuviai elgėsi per karantiną ir jam iš dalies pasibaigus – tai yra antrame šių metų ketvirtyje. „Nielsen modernios prekybos indeksas (be „Norfos“ ir „Lidl“), kuris lygina šių metų antrąjį ketvirtį su analogišku pernai, parodė, kad stipraus alkoholio pardavimai kiekiu padidėjo 6,8%, kai silpno alkoholio (alaus, vyno ir kitų) tik 2,8%.

Darytina išvada, kad karantino sąlygomis buvo linkstama daugiau link „stipriosios“ taurelės. Taip pat pirmas trečio ketvirčio mėnuo (liepa) dar labiau patvirtina, kad stipraus alkoholio perkama vis daugiau ir tikėtina, kad metams besibaigiant metiniai stipraus alkoholio pardavimai gali ir padidėti. Paskutinį kartą akcizas stipriam alkoholiui buvo didintas prieš pusantrų metų.

Daugiau alkoholio nuperkantys lietuviai taip pat ir papildė valstybės biudžetą. Mokesčių surinkimui iš kitų sričių stringant, alkoholio akcizo per 7 mėnesius buvo surinkta 4,9% daugiau nei pernai arba 9,8 mln. eurų daugiau. Viso lietuviai už alkoholio pirkimą biudžetui sunešė 211 mln. eurų.

Daugiausia į biudžetą sunešė stipriųjų pirkėjai – 131 mln. eurų arba 5,4 mln. eurų daugiau nei pernai per septynis mėnesius. Antroje vietoje alus – 51,6 mln. eurų ir 1,7 mln. eurų daugiau, trečioje fermentuoti vynai – 23,8 mln. eurų. Beje, vynų populiarumui augant jų sunešamas akcizas padidėjo 2,8 mln. eurų lyginamuoju laikotarpiu. Prieš tris metus didintas akcizas nepristabdė vyno populiarėjimo.

Komentaro autorius - Marius Dubnikovas, finansų analitikas

