„Citadele“: Pandemijos pamokos

Pasaulinė COVID-19 pandemija visus mus užklupo nepasiruošusius ir per trumpą laiką pakeitė ne tik praktinius kasdienio gyvenimo aspektus, bet ir darbo organizavimo metodus. Bankai nebuvo išimtis – jie, kaip ir visos kitos įmonės, drauge su savo klientais išgyveno pertvarkos procesą. Kaip pasikeitė klientų įpročiai ir banko veikla? Kokias pasekmes tai turėjo verslui?

Pirmiausia – darbuotojų ir klientų saugumas

Įvedus karantiną, mes greitai perėjome prie nuotolinio darbo: iš 1300 mūsų darbuotojų 90 proc. dirbo iš namų. Dirbdami nuotoliniu būdu, sugebėjome neprarasti motyvacijos ir išlaikyti vienybės jausmą: organizavome internetinius seminarus, per kuriuos kolegos ir ekspertai dalijosi patirtimi, rengėme internetinius kursus. Be to, organizavome reguliarias klausimų ir atsakymų sesijas su banko valdybos nariais, tad kiekvienas darbuotojas galėjo užduoti jam rūpimus klausimus.

Saugumo sumetimais nuo kovo vidurio klientai banko skyriuose buvo priimami tik iš anksto paskyrus apsilankymo laiką, o visi klientai turėjo patvirtinti, kad jie nebuvo išvykę į užsienį ir nebendravo su COVID-19 infekcija sergančiu asmeniu. Atšaukus karantiną, banko klientų aptarnavimo skyriai pradėjo dirbti kaip ir anksčiau, tačiau ir toliau buvo laikomasi griežtų saugos priemonių: kruopščiai dezinfekuojami darbiniai paviršiai ir ekranai, kuriais naudojasi darbuotojai ir klientai, ribojamas žmonių, kurie vienu metu gali būti padalinyje, skaičius.

Karantinas pakoregavo kiekvieno žmogaus gyvenimą, tačiau „Citadele“ bankas, kuris jau kelerius metus didelį dėmesį skyrė nuotolinių paslaugų vystymui, sugebėjo užtikrinti, kad klientai svarbiomis finansinėmis paslaugomis galėtų pasinaudoti nesikreipdami į banko skyrių bei iš karto gautų atsakymus į kilusius klausimus.

Pavyzdžiui, daugiau nei 95 proc. „Citadele“ klientų, užuot lankęsi banko padalinyje, dabar renkasi nuotolinius skaitmeninius sprendimus, o „Citadele“ nuotolinis klientų aptarnavimo centras karantino metu padėjo net 30 proc. daugiau žmonių. Pasikeitė ir klientų dažniausiai užduodami klausimai: pastaruoju metu jiems kilo daugiau klausimų dėl interneto banko ir mokėjimo kortelių, taip pat kortelių aktyvavimo nuotoliniu būdu. „Citadele“ banko klientams ypač patiko ir nauja paslauga, kurią pasiūlėme karantino metu, t. y. sąskaitų apmokėjimas telefonu už mažesnę kainą.

Greitis ir prisitaikymas

Galima tvirtinti, kad COVID-19 pandemija paskatino kurti naujas paslaugas. Pavyzdžiui, pasikeitus kelionių galimybėms ir įpročiams, kartu su „Citadele“ kredito kortele šią vasarą buvo pasiūlyta papildoma draudimo apsauga, apimanti dviračių draudimą ir specialų pagalbos paslaugų namams paketą, taip pat buvo pagerintos kelionių gimtojoje šalyje draudimo sąlygos.

Be to, nuo rugpjūčio 17 dienos mūsų kredito kortelių turėtojams siūlomo draudimo apsauga buvo išplėsta ir apėmė naują riziką – draudimą nuo COVID-19 infekcijos. Tai reiškia, kad draudimo bendrovė padengs su COVID-19 (infekcija, kurią sukelia SARS-CoV-2 koronavirusas) susijusias gydymo išlaidas, įskaitant grįžimą į tėvynę ir medicininę evakuaciją.

Kalbant apie skaitmeninius sprendimus, bankas buvo gana gerai pasirengęs nuotoliniam darbui, nes skaitmeninės paslaugos jau anksčiau buvo neblogai išvystytos. Visgi pandemija pristabdė suplanuotą naujovių diegimą, nes buvo tobulinami siūlomi produktai ir paslaugos, siekiant juos pritaikyti esamoms sąlygoms ir padaryti prieinamesnius klientams.

Palyginti su kitais rinkos dalyviais, turėjome nemažą pranašumą: mes jau nuo praėjusių metų pradžios siūlėme sąskaitų atidarymo nuotoliniu būdu paslaugą, taigi naudojome priemones ir procesus, leidžiančius nuotoliniu būdu patvirtinti asmens tapatybę. Per pandemiją pasiteisino ir tai, kad daug laiko skyrėme mūsų programėlės pokalbių funkcijai kurti – joje pokalbiai suasmeninami, tad mes žinome, kokiu klausimu domėjosi kiekvienas klientas. Tai labai naudinga tais atvejais, kai telefono linijos užimtos. Be to, klientai gali virtualiai kalbėtis, tuo pačiu metu dirbdami kitus darbus.

Į ateitį žvelgiame su viltimi, bet ne lengvabūdiškai

Šių metų pirmojo pusmečio prioritetai buvo atsargumas, saugumas ir rizikos valdymas. „Citadele“ bankas kruopščiai planavo ne tik fizinės saugos darbo vietose užtikrinimo priemones, pasiūlydamas darbuotojams saugią aplinką ir draudimą susirgus COVID-19 infekcija, bet ir atidžiai įvertino visų savo operacijų riziką. Elgdamiesi kaip atsakingas rinkos dalyvis, įsigijome vienkartinių finansinių priemonių, skirtų apsidrausti tuo atveju, jei įvyktų staigus ir gilus nuosmukis, po kurio vyktų labai lėtas atsigavimas, o tai sukeltų ilgalaikę pasaulinę recesiją. Esame pasirengę mokėti tokią kainą, kad užtikrintume banko stabilumą net ir sunkiausiomis ekonominio nuosmukio sąlygomis.

„Citadele“ tapo vienu iš pirmųjų vietinių bankų, 2020 m. pirmajame ketvirtyje sudariusių finansinį rezervą ir užregistravusių reikšmingus atidėjinius abejotinoms paskoloms. Taigi per minėtą laikotarpį banko grynieji kredito nuostoliai ir vertės sumažėjimas sudarė 15,4 mln. eurų, tačiau ši suma visų pirma atspindi papildomą vertės sumažėjimą, susijusį su tikėtinu ekonominės aplinkos pablogėjimu dėl COVID-19 pandemijos, o ne atidėjinių panaudojimą dėl klientų problemų. Didžiausią įtaką šiam finansiniam sprendimui padarė ne kokie nors konkretūs kredito portfelių blogėjimo požymiai, bet neigiami būsimo ekonomikos vystymosi scenarijai, kuriems išsipildžius reikėtų naudoti banko kapitalą.

Krizė dar nesibaigė, todėl turime išlikti atsargūs, toliau remti ekonomiką ir apsvarstyti tikslingesnius apribojimus, jeigu kiltų antroji viruso banga.

Vaidas Žagūnis, „Citadele“ banko valdybos narys, Verslo bankininkystės tarnybos vadovas Baltijos šalims.