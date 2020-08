Skubotos ateities paieškos

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Ateities ekonomikos DNR planas kelia abejonių ir ekspertams, ir verslininkams. Pastarieji teigia, kad viena didžiausių šio plano problemų – idėjų uždarumas: jos gimsta ministerijose, o normalios diskusijos su socialiniais partneriais nevyksta, tiksliau – jos formalios. Įžvelgiama ir globalesnė problema – trūksta konkretesnės ir vieningai sutartos vizijos, kaip matome Lietuvos ateities ekonomiką po 5, 10, 20 metų: kokios verslo šakos ir sektoriai dominuos, kaip pasiskirstys sukuriamas BVP, iš ko bus gaunamos mokestinės pajamos į biudžetą, kaip bus užtikrinama socialinė gerovė senstančiai Lietuvos visuomenei, kokia bus ekonomiškai aktyvi visuomenės dalis, galėsianti savo sumokamais mokesčiais visa tai finansuoti ir dar grąžinti padidėjusias valstybės skolas.

Įdomi detalė: buvo skelbiama, kad į DNR plano priemones bus investuota 6,3 mlrd. Eur, tačiau pasigilinus išaiškėjo, kad naujų pinigų tėra 1,3 mlrd. Eur, o visi kiti projektai yra arba paskelbti anksčiau, arba įgyvendinami iš ES fondų lėšų. Dėl 1,3 mlrd. Eur panaudojimo būdų ir priemonių šiuo metu yra sprendžiama Investicijų komitete (IK), sudarytame iš balso teisę turinčių valstybės institucijų atstovų bei socialinių partnerių, tarp kurių – nemažai verslo asociacijų atstovų. Tačiau, skirtingai nei valdininkai, verslo atstovai IK dalyvauja tik patarimo teise. Koncepcijas, projektus komitetui tvirtinti teikia atitinkamos ministerijos. Susidaro įspūdis, kad verslo asociacijų atstovai į IK įtraukti vien tam, jog vėliau valdžia galėtų sakyti, kad projektai buvo derinti su verslu. Idėjos gimsta ministerijose, verslui leista tik formaliai dalyvauti diskusijose, tad, kaip sako verslininkai, pinigai patvirtinami tam, ką kas nors nusprendė su kuo nors, o koks projekto tikslas – ne visiems „leista“ žinoti. Alternatyvos nesvarstomos, iš rinkos jokių idėjų neprašoma.

Numatyta, kad visos naujosios DNR plano koncepcijos turi būti patvirtintos itin skubiai, iki rugsėjo 4 d., o tai, anot verslo atstovų ir ekspertų, didina riziką, kad didžiulės lėšos bus išdalytos investicijoms, kurios nepakankamai apgalvotos, neaptartos su verslo bendruomene, todėl abejojama dėl jų naudos šalies ekonomikos transformacijai. Anot ekspertų, nepalikta erdvės verslui užsitikrinti paramos lėšų, jam teks tik trupiniai: tarp paramos gavėjų vyrauja valstybinės institucijos ir viešosios įstaigos. Lieka atviri klausimai ir dėl to, kodėl vienai ar kitai koncepcijai numatyta būtent tokia suma, kodėl pasirinktos būtent tokios veiklos, kodėl kai kurios priemonės stokoja tęstinumo etc. Nerimą kelią ir DNR plano įgyvendinimo skuba, ir terminai, per kuriuos planui skirtas lėšas norima paversti realiais projektais.

„Dabar yra lūžio momentas, kai reikia permąstyti mūsų ekonomikos prioritetines kryptis, kurios kurs Lietuvos ateities ekonomiką. Kiekvienas sprendimas ir kiekvienas projektas pirmiausia turi būti pamatuotas pagal tai, kokią grąžą iš jo turėsime ateityje ir kaip tai prisidės prie mūsų įmonių ir visos ekonomikos konkurencingumo stiprinimo. Svarbiausia – nepravalgyti skolintų pinigų“, – šiandien VŽ puslapiuose įspėja Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas.

Audrius Zabotka, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Plėtros ir verslo aplinkos komisijos vadovas, mano, kad įgyvendinant DNR planą svarbu neužlipti ant to paties grėblio, kaip teikiant pagalbą nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui. „Paskelbta pagalbos suma – 2,5 mlrd. Eur – atrodė įspūdingai ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu. O kai prasidėjo konkrečių priemonių įgyvendinimas, pasirodė, kad tik 18% numatytų lėšų sumos per 5 mėnesius pasiekė tikslines grupes, vadinasi, visa suma būtų panaudota per 2–2,5 metų“, – primena jis. DNR plane pasigendama aiškių ir konkrečių priemonių didžiosioms šalies įmonėms, kurios per karantiną buvo likusios be paramos.

VŽ nuomone, skubantiems derėtų įsiklausyti į ekspertų išvadą, kad DNR planas pradėtas įgyvendinti tam nepasiruošus. Verslo balsas ir vėl negirdimas, be to, aiškiai matyti, kad nėra konkretesnės ir vieningai sutartos vizijos, kokią matome šalies ateities ekonomiką po 5, 10, 20 metų. O neturint konkrečios vizijos, neįmanoma tiksliau nuspręsti, kuri iš dabar į DNR planą įtrauktų priemonių prisideda prie užsibrėžto tikslo, o kuri – ne. Rizika vėl pravalgyti skolintus pinigus – didžiulė.

