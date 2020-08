Skolų „idilija“ gali baigtis

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuva vis giliau neria į skolos liūną – apetitas skolintiems pinigams tolydžio auga. Tad jeigu ir toliau bus einama tuo pačiu keliu, galime atsidurti Pietų Europos šalių – rekordinių skolininkių – būryje. Valdžia žada nedeficitinį biudžetą, tuo pačiu metu finansuodama visokias it iš gausybės rago byrančias socialines iniciatyvas. Kol skolintis pigu, apie ateitį negalvojama, tačiau aplinkybėms pasikeitus galime patekti į nepavydėtiną padėtį.

Finansų ministerijos (FM) duomenimis, valdžios sektoriaus skola 2019 m. pabaigoje siekė 17,5 mlrd. Eur: per pusmetį ji išaugo iki 19,7 mlrd. Eur birželio pabaigoje. Šiemet iki liepos 31 d. COVID-19 padariniams suvaldyti užsienio ir vidaus rinkose Vyriausybė iš viso pasiskolino 6,6 mlrd. Eur. „Lietuvos valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykis šiais metais priartės prie 50%, todėl atotrūkis iki 60% BVP ribos, numatytos Mastrichto kriterijumi, reikšmingai sumažės. Tokiu būdu pasieksime didžiausią skolos ir BVP santykį istorijoje“, – šiandien VŽ puslapiuose komentuoja Kotryna Tamoševičienė, Lietuvos banko (LB) Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus viršininkė. Nesurinkus planuotų pajamų į biudžetą, didžioji dalis skolos keliauja per pandemiją atsvėrusiai skylei užkamšyti. Per 2020 m. sausį–liepą biudžeto pajamos nuo plano atsiliko beveik 13%, t. y. buvo negauta 852 mln. Eur.

Palankūs vėjai skolintis papūtė paskelbus antrojo ketvirčio BVP rezultatus – tarptautinės kredito agentūros patvirtino Lietuvai suteiktą A+ ilgalaikio skolinimosi reitingą ir paliko stabilią perspektyvą. Šiuo metu – tai geriausias reitingas istorijoje. Tačiau tokia skolų „idilija“ gali ir baigtis. LB atstovė perspėja: didelis ir didėjantis skolos santykis kartu su vis dar Lietuvai labai aktualia gyventojų senėjimo problema ilgainiui gali pradėti kelti nerimą finansų rinkoms, t. y. kredito reitingas gali būti bloginamas. Tai reiškia, kad skolinimasis brangtų – ir valstybei, ir šalyje veikiantiems bankams, įmonėms, gyventojams, o ekonomikos nuosmukio sąlygomis tai būtų papildoma našta šalies ekonomikai.

Ekonomistams nerimą kelia, kad valdžia didina valstybės skolą siekdama užkaišyti biudžeto skyles. „Manau, tai tiesiog parodo, kad iki šiol nėra išspręstos pamatinės viešųjų finansų problemos: vis dar norima žadėti daugiau išleisti, nei drįstama paprašyti susimokėti“, – sako Ingrida Šimonytė, Seimo audito komiteto pirmininkė, buvusi finansų ministrė.

Tačiau Vilius Šapoka, finansų ministras, yra teigęs, kad kitąmet naujų mokesčių Vyriausybė neplanuoja, nebent būtų įvesti ekologiniai mokesčiai. Bet skolos limitas padidintas, tik dar neaišku, kiek lėšos bus panaudotos natūraliam deficitui (dėl pajamų sumažėjimo / nedarbo išmokų didėjimo) finansuoti, o kiek „viršbiudžetinėms išlaidoms“. Pasak I. Šimonytės, „jų dabar realiai niekas nemato, nes Vyriausybė vengia patikslinti biudžetą“. LB ekonomistų vertinimu, šiuo metu, sparčiai didinant valstybės skolą, nepaprastai svarbu nukreipti skolintas lėšas tik į gerai pasvertus investicinius projektus, kurie didins Lietuvos ekonomikos produktyvumą ir spręs struktūrines šalies problemas. Taip pat būtina turėti vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus finansų planą, nusimatyti, kaip ateinančius kelerius metus tvarkysimės su išaugusia skolos našta, o pradėti reikėtų nuo valstybės biudžeto.

VŽ nuomone, reikėtų visiško aiškumo, ar valstybė bus pajėgi administruoti didėjančią skolą, kas finansuos ne visada pamatuotus ir ne visada apžiojamus valdžios apetitus. Buvusi finansų ministrė perspėja: šiemet skolai gerokai užaugus, reikia atsargumo, nes pigios didelės skolos perfinansavimo problemos buvo esminė Pietų Europos šalių finansų krizių priežastis.

