„Sodra“ pradeda mokėti pensijų anuitetų išmokas 

„Sodra“ rugpjūčio mėnesį pradeda mokėti pensijų anuitetų išmokas pirmiesiems 26 pensijų anuitetų gavėjams.

Vidutiniškai jų pensija padidės daugiau nei 90 Eur, o vienas gyventojas iš sukauptų lėšų kas mėnesį gaus daugiau nei 250 Eur priedą prie savo senatvės pensijos.

Vidutinė senatvės pensija per mėnesį, turint būtinąjį stažą, siekia apie 400 Eur.

Gavo 500 prašymų

Iš viso „Sodra“ jau yra gavusi pusšimtį prašymų mokėti pensijų anuitetus.

„Nuo pat pirmo mėnesio sulaukėme daugiau pensijų kaupimo dalyvių prašymų įsigyti pensijų anuitetą, nei tikėjomės ir tai gera žinia. Be to, aiškėja, kad dalis gyventojų kelis metus laukė, kol pensijų anuitetus mokėti pradės „Sodra“, ir tik tada pateikė prašymą jį įsigyti“, – pranešime cituojama Daiva Gerulytė, „Sodros“ Pensijų anuitetų skyriaus vedėja.

Pensijų anuitetų mokėjimai ir valdymas centralizuoti „Sodroje“ nuo 2020 m. liepos 1 d. priėmus atitinkamas Pensijų kaupimo įstatymo pataisas. Iki tol pensijų anuitetus gyventojai galėjo įsigyti iš gyvybės draudimo bendrovių. Po liepos 1 d. tokios galimybės neliko.

Priimtose įstatymo pataisose atsirado naujovių, kurios aktualios antroje pakopoje kaupiantiems gyventojams – greta standartinio ir atidėtojo pensijų anuiteto, kaip pasirinkimo galimybė atsirado standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu.

Taip pat įtvirtinta, kad vienkartine išmoka sukauptą turtą bus galima išmokėti, jei asmuo antroje pakopoje bus sukaupęs ne daugiau nei 5.000 Eur, kai anksčiau ši riba buvo mažesnė ir siekė 3.000 Eur.

VŽ rašė, kad 22% buvusių pajamų siekiančios „Sodros“ išmokos Lietuvoje yra žemiausios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalyse, todėl, norėdami užsitikrinti pakankamą pensiją, lietuviai turi numatyti senatvei kitų pajamų šaltinių.

[infogram id="8d2b72e3-e828-47ba-8c5d-1bae5ee7867e" prefix="AoE" format="interactive" title="Pakaitumo norma EBPO valstybėse"]

Anuitetų gavėjų paveikslas

Aiškėja ir tam tikras pensijų anuitetų gavėjų paveikslas. Du trečdaliai gyventojų, pateikusių prašymus įsigyti pensijų anuitetą – vyrai. Vidutinis jų amžius – be kelių mėnesių 65-eri, o vidutinė sukaupta suma už kurią įsigyjamas pensijų anuitetas – daugiau kaip 20.000 Eur.

Populiariausia paslauga – standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu – ją rinkosi 56% gyventojų. Standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu užtikrina, kad dalis už pensijų anuitetą „Sodrai“ pervestų lėšų yra paveldima, jeigu gyventojas nesulauktų 80 metų amžiaus.

Kas trečias gyventojas rinkosi standartinį pensijų anuitetą – jo išmokos yra didžiausios, palyginti su kitomis pensijų anuitetų rūšimis, tačiau nėra galimybės paveldėti.

10% gavėjų rinkosi atidėtąjį pensijų anuitetą. Tokiu atveju „Sodrai“ pervedama tik dalis sukauptų lėšų, už kurias pensijų anuitetas pradedamas mokėti nuo 85 metų amžiaus, o iki tol kintamo dydžio periodines pensijų išmokas moka pensijų kaupimo bendrovės.

Būtina kreiptis į kaupimo bendrovę

„Sodra“ primena, kad visais atvejais norint įsigyti pensijų anuitetą, gyventojas turi kreiptis į pensijų kaupimo bendrovę, su kuria yra sudaręs kaupimo sutartį. Pensijų kaupimo bendrovėje gyventojas gali pateikti ir prašymą „Sodrai“ mokėti pasirinktą pensijų anuitetą.

Prašymą mokėti pasirinktą pensijų anuitetą gyventojas gali pateikti ir tiesiogiai „Sodrai“ – tiek atvykęs į klientų aptarnavimo skyrių (šiuo metu būtina išankstinė registracija), tiek ir pateikęs elektroninį prašymą per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui.

Tačiau net ir pateikus prašymą „Sodrai“ tiesiogiai, būtina kreiptis į savo pensijų kaupimo bendrovę. Taip pat priimant sprendimą kreiptis dėl pensijų anuiteto, rekomenduojama pasinaudoti pensijų anuitetų skaičiuokle, kur, nurodžius tikslią gimimo datą, prašymo sudaryti pensijų išmokos sutartį datą (kada planuojate kreiptis į pensijų kaupimo bendrovę dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo) ir sukauptą sumą, apskaičiuojamas pensijų anuiteto dydis.

Gavusi informaciją iš pensijų kaupimo bendrovės apie sudarytą pensijų išmokos sutartį „Sodra“ per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl pensijų anuiteto dydžio ir jį pateikia gyventojui. Gavęs sprendimą gyventojas gali per 10 darbo dienų atsisakyti įsigyti pensijų anuitetą. Jeigu per šį laikotarpį „Sodra“ negauna gyventojo atsisakymo, pensijų anuitetas pradedamas mokėti nuo sprendime nurodytos datos ir mokamas iki gyvos galvos.

Atskirtos kišenės

Pagal Pensijų kaupimo įstatymą, pensijų anuitetų fondo turtas turės būti valdomas nepriklausomai nuo „Sodros“ biudžeto, o anuitetų fondo biudžetas bus tvirtinamas Seime atskiru įstatymu.

Kaip „Sodra“ valdo Pensijų anuitetų fondo turtą, nuolatos prižiūrės Pensijų anuitetų taryba. Ji sudaroma iš 5 nepriklausomų, nepriekaištingos reputacijos ir tinkamos kvalifikacijos narių.

Pensijų anuitetų tarybos nariai galės būti skiriami ne daugiau nei dviem penkerių metų trukmės kadencijoms iš eilės. Bent vieną narį bendru sutarimu į atranką deleguos Trišalė taryba.

Tarybos narių kvalifikacija, patirtis ir žinios turi apimti investicijų valdymo, rizikų valdymo, aktuarinę, finansų ir produktų valdymo sritis. Nariams už darbą atlyginama iš pensijų anuitetų mokėjimo veiklai skirtų lėšų pagal paslaugų sutartis.

Tai nebus nuolatinis darbas visą darbo dieną – kaip ir įmonių valdybų nariai, šie asmenys dirbs pagal poreikį tik tam tikrą valandų skaičių per mėnesį, kad atliktų jiems pavestas funkcijas, aiškina „Sodra“.

Jų atlygis negalės viršyti vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų asmenų atitinkamų metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. Pavyzdžiui, 2020 m. maksimalus mėnesinis nepriklausomo tarybos nario atlygis būtų 1.241,4 Eur iki mokesčių.

„Sodros“ direktorius su Pensijų anuitetų taryba įpareigojamas derinti visas tvarkas, metodikas ir kitus dokumentus, reikalingus sklandžiam pensijų anuitetų mokėjimo funkcijos vykdymui.

Anuitetų mokėtojas, tai yra „Sodra“, bus prižiūrimas Lietuvos banko, o veiklos ir finansinį auditą atliks Valstybės kontrolė.