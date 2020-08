Valstybė per septynis mėnesius negavo 852 mln. Eur planuotų pajamų

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos per šių metų septynis mėnesius buvo 5,847 mlrd. Eur – 851,7 mln. Eur (12,7%) mažiau nei planuota ir 400,1 mln. Eur (6,4%) mažiau nei pernai sausį-liepą.

Pajamų į valstybės biudžetą šiemet gauta 4,714 mlrd. Eur – 828,9 mln. Eur (15%) mažiau nei planuota ir 391,5 mln. Eur (7,7%) mažiau nei per 2019-ųjų septynis mėnesius, išankstinius duomenis pranešė Finansų ministerija.

Valstybės biudžeto mokesčių pajamos šiemet buvo 4,387 mlrd. Eur – 710 mln. Eur (13,9%) mažiau nei planuota ir 277,1 mln. Eur (5,9% mažiau) nei 2019 metų sausio-liepos mėnesiais.

Liepos mėnesio valstybės biudžeto pajamos buvo 110,9 mln. Eur (13,3%) mažesnės nei planuota ir 19,5 mln. Eur (2,6% mažesnės) nei penai liepą.

Finansų ministerijos teigimu, liepos mėnesio pajamos iliustruoja birželio mėnesį vykdytos veiklos rezultatus, įvertinus atidėtus įmonių mokėjimus. Dėl besitęsiančios ekstremalios padėties įmonės vis dar naudojosi galimybe atidėti mokesčių mokėjimus. Įmonių nepriemoka per liepos mėnesį Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Muitinei išaugo apie 61,8 mln. Eur ir mėnesio pabaigoje sudarė apie 631,3 mln. Eur.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) šiemet gauta 1,947 mlrd. Eur pajamų – 518,8 mln. Eur (21%) mažiau nei planuota ir 281,6 mln. Eur (12,6%) mažiau nei per 2019-ųjų septynis mėnesius. Per liepos mėnesį PVM pajamų gauta 347,6 mln. Eur – 74,9 mln. Eur (17,7%) mažiau nei planuota ir 39,1 mln. Eur (10,1%) mažiau nei pernai liepą.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sausio-liepos mėnesiais buvo 1,915 mlrd. Eur – 121,4 mln. Eur (6%) mažiau nei planuota, tačiau 39,7 mln. Eur (2,1%) daugiau nei per tą patį 2019-ųjų laikotarpį. Liepos mėnesį GPM pajamų gauta 264,2 mln. Eur – 58,6 mln. Eur (18,2%) mažiau nei planuota ir 43,7 mln. Eur (14,2%) mažiau nei praėjusių metų liepą.

Už visas akcizines prekes per septynis mėnesius gauta 843,4 mln. Eur – 51,9 mln. Eur (5,8%) mažiau nei planuota ir 12,4 mln. Eur (1,4%) mažiau nei per tą patį 2019 metų laikotarpį. Per liepos mėnesį pajamų iš akcizų gauta 152,4 mln. Eur – 6,7 mln. Eur (4,6%) daugiau nei planuota ir 34,3 mln. Eur (29%) mažiau nei praėjusių metų liepą.

Pelno mokesčio per septynis mėnesius gauta 443,9 mln. Eur – 73 mln. Eur (14,1%) mažiau nei planuota ir 15 mln. Eur (3,3%) mažiau nei pernai sausį-liepą. Mažesnes nei planuota pajamas iš pelno mokesčio lėmė įmonių pasirinkimas keisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą, iš naujo įsivertinant būsimus 2020 metų pelningumus dėl COVID-19 sukelto poveikio.

Liepos mėnesį pelno mokesčio mokėjimo terminų nebuvo, šio mėnesio pajamos yra atsitiktinio pobūdžio. Per liepos mėnesį pelno mokesčio gauta 12,2 mln. Eur – 2,2 mln. Eur (21,5%) daugiau nei prognozuota ir 3,3 mln. Eur (36,3%) daugiau nei praėjusių metų liepą.

Kitų pajamų, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo bei finansinio turto sumažėjimo pajamų į valstybės biudžetą sausį-liepą gauta 327 mln. Eur – 119 mln. Eur (26,7%) mažiau nei planuota ir 114,4 mln. Eur (25,9%) mažiau nei per 2019-ųjų septynis mėnesius.

Patvirtintos 2020 metų valstybės biudžeto pajamos (be ES lėšų) sudaro 9,548 mlrd. Eur, su ES lėšomis – 11,53 mlrd. Eur.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.