VMI atnaujino tinklapį, kuris tapo praktiškesnis

VMI atsižvelgdama į senojo tinklapio naudotojų patirties analizę šia savaitę atnaujino interneto svetainę www.vmi.lt., kuri kaip tikisi mokesčių administratorius taps paprastesnė naudoti.

„Pradiniame puslapyje atsisakėme standartinių meniu, o vietoje jų pateikėme gyventojams aktualiausius mokestinius gyvenimo įvykius. Šie sprendimai užtikrina, kad visa svarbiausia informacija pasiekiama 2-3 paspaudimais, be to naršyti mobiliuosiuose įrenginiuose bus daug patogiau,“ – aiškina Mindaugas Mineikis, VMI plėtros projekto ESKIS vadovas.

Perkėlė į naujus serverius

Be to, svetainė buvo perkelta į naujus serverius bei pažangesnę sistemą, o tai esą turi užtikrinti sklandų jos veikimą be trikdžių.

Į naują VMI tinklapį jau perkelta apie 4.000 konsultacinės medžiagos katalogo įrašų, kurių seniausi siekia 2006 m. Artimiausiu metu į svetainę numatoma perkelti ir likusiąją informacijos dalį. Kol kas gyventojai taip pat gali naudotis senąja svetainės versija. Birželį VMI interneto svetainėje lankėsi apie 700.000 naudotojų.

Pavasarį taip pat startavo ir atnaujinta Mano VMI sistemos beta versija, prie kurios vartotojai gali prisijungti adresu www.vmi.lt/mvmi/. Planuojama, jog sistema bus pilnai atnaujinta iki kitų metų vasario, o vartotojų patogumui iki tol veiks ir įprasta Mano VMI versija.