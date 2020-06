Atsigavimą lems ne tik pinigai, bet ir atsakomybė

Leonhardo Foegerio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Lietuvai iš Europos atsigavimo fondo gali būti atseikėta apie 6 mlrd. Eur. Kaip ir kam per artimiausius 3–4 metus bus paskirstytos šios investicijos, spręs ir atsakomybės imsis jau naujoji šalies Vyriausybė.

Specialiai kuriamas europietiškas fondas yra skirtas kovoti su koronaviruso sukelta krize. Europos Komisija siūlo, kad bendra šio fondo apimtis siektų 750 mlrd. Eur. Iš 6 mlrd. Eur Lietuvai skiriamų pinigų beveik 4 mlrd. Eur – negrąžinamos dotacijos, o apie 2 mlrd. Eur – paskolos.

„Nuo Lietuvos įstojimo į ES 2004 m. tai bus antras kartas, kai yra skiriamos tokios solidžios papildomos investicijos į mūsų ekonomikos pertvarkymą ir jos priartinimą prie ES vidurkio“, – šiandien interviu VŽ pasakoja Simonas Krėpšta, prezidento patarėjas ekonomikos klausimais.

Nors diskusijos ir dėl šio fondo, ir dėl daugiamečio ES biudžeto tebevyksta – ES Vadovų Taryboje (EVT) birželio 19 d. turėtų būti vėl dėl jų tariamasi, – dėl būtinybės steigti atsigavimo fondą diskusijų kaip ir nėra. Pasak patarėjo, visos ES valstybės sutinka, kad toks instrumentas turi atsirasti kaip atsakas į globalią krizę. Tačiau kyla daug diskusinių klausimų dėl detalių: kokios apimties turi būti tas fondas, kaip jis turėtų būti formuojamas, kaip ir kam skiriamas ir t. t. Todėl greičiausiai reikės dar ne vienos EVT, kad būtų pasiekti kompromisai.

Europos atsigavimo fondas, kaip sako S. Krėpšta, – tai Lietuvos galimybė šoktelėti į kitą ekonominę lygą, nes 6 mlrd. Eur įliejimas į šalies ekonomiką yra didelė parama. Ši suma sudaro apie 12% mūsų dabartinio bendrojo produkto (BVP): grynai buhalteriniu būdu skaičiuojant tai yra vidutiniškai po 3–4% kasmet. Be didelės paspirties mūsų ekonomikai, dar yra ir įvairūs naudos multiplikatoriai, kurie parodo, kiek į vieną ar kitą sritį investuotas euras duos grąžos per tam tikrą perspektyvinį laikotarpį. Tad viskas priklauso nuo to, kam skirsime tuos milijardus.

ES ypatingo dirigento vaidmens šiuo klausimu nesiima – šiek tiek gairių pateiks, bet šalis pati turi nusistatyti tas sritis, kurioms labiausiai trūksta ir kurias reikėtų patempti. Vienas svarbus uždavinys panaudojant ES lėšas mūsų valstybėje jau išspręstas: nuo 2000 m. iki 2018 m. Lietuvos BVP vienam gyventojui paaugo labiausiai ES. Dabar eilės laukia kiti ne mažiau svarbūs sprendimai: mūsų šalis pasižymi nemenkais regioniniais skirtumais ir dar gana didele socialine nelygybe. Akivaizdu, kad šios sritys prašosi reformų, atitinkamai – ir investicijų. ES taip pat rekomenduoja dotacijas iš atsigavimo fondo skirti reformoms svarbiuose viešuosiuose sektoriuose, tokiuose kaip švietimas ir sveikatos apsauga. Kitos kelios svarbios kryptys, kur turėtų būti nukreiptos europietiškos investicijos, yra žaliasis kursas, klimato kaitos programa, ekonomikos skaitmenizavimas, inovacijos versle, kompetencijų atnaujinimas, kai kurie strateginiai infrastruktūros objektai – tarp jų ir „Rail Baltica“ ir kt.

Minėtas fondas realiai pradės veikti kitąmet – jis bus skirtas 2021–2025 m. laikotarpiui, t. y. visai naujojo Seimo kadencijai. Todėl didžiausia atsakomybė, kur ir kam nueis tie milijardai eurų, teks ministerijoms ir visai būsimai Vyriausybei, kuri pradės dirbti po rinkimų. VŽ nuomone, svarbu nepamiršti praeities pamokų, kurios, deja, ne visada buvo vertos gero įvertinimo. Dalis europinių pinigų Lietuvoje nebuvo panaudota efektyviai – jie buvo „įmūryti“ į tuštėjančių miestų ir miestelių statinius, aikštes bei aikšteles. Anot S. Krėpštos, vyko vadinamoji trinkelizacija. Dabar teks pažvelgti kur kas atsakingiau – nauji milijardai turėtų būti investuoti taip, kad kuo labiau prisidėtų prie mūsų ekonomikos auginimo, kad atplauksiančios europinės lėšos duotų maksimalią naudą perspektyvoje.

