Biudžeto pajamos gegužę smuko 29,6%, birželį atšokimo nelaukia 

Preliminariais duomenimis, gegužės mėnesį valstybės biudžetas pajamų gavo apie 29,6% (257,3 mln. Eur) mažiau nei prognozuota ir apie 19,9% (151,9 mln. Eur) mažiau nei praėjusių metų gegužę, pranešė Finansų ministerija (FM).

Palyginimui, per balandžio mėnesį buvo gauta 32,1% mažiau nei prognozuota ir 29,4% mažiau nei prieš metus.

„Gegužės mėnesio pajamos iliustruoja balandžio mėnesį vykdytos ir reikšmingai karantino paveiktos veiklos rezultatus, įvertinus atidėtus įmonių mokėjimus“, – nurodoma FM pranešime.

COVID-19 paveiktos įmonės ir toliau aktyviai naudojosi galimybe atidėti mokesčių mokėjimus: per gegužės mėnesį tokių įmonių nepriemoka Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Muitinei išaugo apie 123 mln. Eur ir iš viso sudarė apie 435 mln. Eur.

Preliminariais duomenis, šių metų sausio–gegužės mėnesiais pajamų į valstybės biudžetą gauta apie 15,2% (563,2 mln. Eur) mažiau nei planuota ir apie 8,1% (277,5 mln. Eur) mažiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu.

Ministerija įžvelgia atsigavimo ženklų

Atnaujintoje Lietuvos ekonomikos apžvalgoje, kurią FM paviešino antradienį akcentuojama, kad stebimi ir tam tikri atsigavimo po pandemijos ženklai. Nepaisant to, tikėtina, kad gegužės–birželio mėnesių ekonominiai rezultatai dar neatsvers balandžio mėnesį padaryto ekonomikos „uždarymo“ neigiamo poveikio.

„Balandis, kuriam neišvengiamą įtaką darė COVID-19, Lietuvos ekonomikai buvo ypač sunkus ir ekonominiams rezultatams nedėkingas, tačiau gegužę jau matome laipsniško ekonomikos atsigavimo ženklus. Neigiamų rizikų, kurias apsprendžia nestabili išorės aplinka ir neapibrėžtumas dėl COVID-19 viruso plitimo, yra, tačiau matome ir gerų ženklų, ir galimybių, kurie Lietuvos verslui gali suteikti naujų veiklos krypčių“, – pranešime cituojamas Vilius Šapoka, finansų ministras.

Lietuvos apžvalgos duomenys rodo rekordinius apyvartos nuosmukius daugelyje ekonominių veiklų, tačiau ekonomikos „uždarymo“ metu daugeliui veiklų buvo galimybių tęsti veiklą. Dėl COVID-19 pandemijos balandį mažmeninės prekybos apimtys smuko 17,5%. Tai yra didžiausias mėnesinis mažmeninės prekybos nuosmukis nuo 2009 metų. Šių metų kovą turistų šalyje apgyvendinta 58,1% mažiau, o maitinimo įmonių apyvarta 2020 metų kovą smuko beveik perpus – 44% (palyginti su 2019 metų kovu), o balandį net 68,4%.

Apžvalgoje teigiama, kad nors pramonės veikla Lietuvoje ekonomikos „uždarymo“ priemonėmis nebuvo varžoma, ši ekonominė veikla kovą–balandį pajuto antrinius karantino Lietuvoje efektus ir pandemijos sukeltą užsienio paklausos šoką.

Lėčiau auga nedarbas, gerėja lūkesčiai

Nuo balandžio pabaigos pastebimas registruoto nedarbo lygio augimo tempo lėtėjimas. Per paskutines 4 savaites (balandžio 27 – gegužės 24 d.) įregistruota 12.300 laisvų darbo vietų – 60% daugiau nei per prieš tai buvusias 4 savaites. Lėtėjantis nedarbo lygio augimas ir augantis asmenų įdarbinimas rodo, kad situacija darbo rinkoje stabilizuojasi ir lėčiau augant nedarbui, daugėja darbo pasiūlymų.

Apžvalgos duomenimis, verslo ir vartotojų lūkesčiai gerėja. Bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų pasitikėjimas Lietuvos ekonomika gegužę, palyginti su balandžiu, pagerėjo. Ekonominių vertinimų rodiklis buvo 2 p. p. didesnis, tačiau paslaugų sektoriaus nuotaikos vis dar niūrios.

Pramonės pasitikėjimo rodiklis per mėnesį padidėjo 7 p. p. (per metus sumažėjo 15 p. p.), gamintojai optimistiškiau vertino produkcijos gamybos augimą ir eksporto perspektyvas. Statybos ir mažmeninės prekybos įmonių lūkesčiai per mėnesį pagerėjo atitinkamai 1 ir 4 p. p.

Nors vartotojų lūkesčių indeksas vis dar buvo blogesnis, nei prieš metus, jis buvo 5 p. p. geresnis, nei balandį, gyventojai buvo optimistiškesni dėl savo finansinės padėties perspektyvų. Jie ketino daugiau išleisti didesniems pirkiniams, palankiau vertino šalies ekonomines perspektyvas – gerėjo gyventojų nuotaikos. Tačiau paslaugų sektoriaus įmonių nuotaikos po staigaus kritimo balandį (per mėnesį nukrito 46 p. p.) toliau blogėjo. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis gegužę, palyginti su balandžiu, sumažėjo 5 p. p. (per metus 66 p. p. – tiek pat, kiek balandį). Tačiau ir šio sektoriaus įmonės ėmė optimistiškiau vertinti teikiamų paslaugų paklausos perspektyvas (balandį paklausos mažėjimą numatė 58% įmonių, gegužę – 47%).

Tačiau iš duobės greit neišlipsime

„Nepaisant to, tikėtina, kad gegužės–birželio mėnesių ekonominiai rezultatai neatsvers balandžio mėnesį padarytos ekonomikos „uždarymo“ neigiamo poveikio, o bendrojo vidaus produkto (BVP) smukimas II ketvirtį bus rekordinis. Sušvelninus karantino sąlygas Lietuvoje pasaulinės COVID-19 pandemijos neigiama įtaka Lietuvos ekonomikai nesibaigė ir labiausiai bus juntama per užsienio paklausos susitraukimą“, – nurodoma apžvalgoje.

Apžvalga parengta remiantis informacija, paskelbta iki gegužės 29 d.