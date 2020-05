„Faktoro“ finansuos sąskaitas su valstybės garantija

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) pasirašė sutartį su faktoringo bendrove „Faktoro“ dėl 15,6 mln. Eur dydžio garantijų faktoringo portfeliui pagal priemonę „Portfelinės garantijos faktoringui 2“. Portfelinės garantijos bus pradėtos taikyti šią savaitę.

Analogišką sutartį su „Invega“ balandžio pabaigoje pasirašė „SME Finance“. Tad smulkaus ir vidutinio dydžio įmonės į šias bendroves gali kreiptis dėl neapmokėtų sąskaitų finansavimo su valstybės garantija.

Dėl sąskaitų finansavimo gali kreiptis visos įmonės, turinčios mažos, labai mažos arba vidutinės įmonės statusą. Besikreipianti įmonė turi atitikti bent vieną iš keliamų reikalavimų: turėti iki 250 darbuotojų; jos apyvarta turi siekti iki 50 mln. Eur. Jos balansinė turto vertė turi neviršyti 43 mln. Eur.

Pagal pasirašytą sutartį, „Faktoro“ skirta 2,5 mln. Eur suma leis garantuoti 15,6 mln. Eur faktoringo sandorių portfelį ir užtikrinti garantijomis neapmokėtų sąskaitų finansavimą. Vienas „Faktoro“ klientas galės gauti iki 1,87 mln. Eur sąskaitų finansavimo limitą, o transporto bei krovinių vežimo įmonės – iki 937.000 Eur limitą. Pasirašyta sutartis su „Invega“ taip pat leis prailginti finansavimo prašančių įmonių sąskaitų atidėjimo terminą iki 180 dienų.

Kreditų draudikai apkarpė limitus

VŽ rašė, kad COVID-19 krizė kaip reikiant sujaukė ir prekinių kreditų draudimo rinką, o pokyčiai lėmė smukusią faktoringo sandorių paklausą.

Ne viena įmonė atsidūrė tarp dviejų ugnių: tiekėjas už tarpines prekes ir paslaugas jau prašo sumokėti avansu, o klientas iš Prancūzijos ar Švedijos, kuris atsiskaitydavo per 30–45 dienas, dabar jau siūlo sąskaitą apmokėti per 60 ar 90 dienų.

Taip nutiko dėl to, kad per koronaviruso pandemiją tarptautinės draudimo kompanijos „Euler Hermes“, „Coface“ ar „Atradius“ sumažino prekinio kredito limitus tvarius finansus turinčioms įmonėms, o prasčiau besilaikančioms apskritai nebesuteikia draudimo.

Draudikai per balandį gerokai apkarpė draudimo limitus įmonėms, dėl to be garantijų liko ir Lietuvos bendrovės. Analogiški procesai vyksta ir vidaus rinkoje. O vidaus rinka svarbi, nes čia konkuruojama su importu.

Iš praėjusios finansų krizės pasimokiusios Vakarų Europos valstybės, ta pati Vokietija, suskubo koordinuoti veiksmus su kreditų draudikais, kuriems dabar siūlo realias garantijas ir sutinka prisiimti riziką, kurios draudimo kompanijos nėra pasiruošusios prisiimti, kad jų klientės ir toliau galėtų pirkti ir parduoti į skolą, apsirūpinti apyvartinėmis lėšomis per bankus ir sąskaitų apmokėjimo paslaugų arba faktoringo kompanijas.