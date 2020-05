Deklaravusius gautas palūkanas 2019 m. apmokestino 8,6 mln. Eur GPM

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Iki liepos 1 d. gyventojai deklaruodami 2019 m. gautas pajamas, turi nurodyti ir pernai gautas palūkanas. Iki šiol 86.600 gyventojų deklaravo 2019 m. gavę 57,7 mln. Eur palūkanų ir 8,6 mln. Eur mokėtino gyventojų pajamų mokesčio (GPM), skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).

GPM nuo gautų palūkanų mokamas už suteiktas paskolas, vartojimo kreditą ar lėšas, suteiktas naudojantis tarpusavio skolinimosi platforma arba sutelktinio finansavimo platforma, taip pat tam tikrais atvejais už skolos vertybinius popierius ar už bankuose laikomus indėlius.

Palūkanos, 2019 m. gautos už suteiktas paskolas tiek įmonėms, tiek gyventojams, apmokestinamos 15% pajamų mokesčio tarifu, jei gautų palūkanų suma kartu su kitomis apmokestinamosiomis pajamomis per 2019 metus neviršija 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) sumos: 2019 m. 120 VDU yra 136.344 Eur. Jei palūkanos kartu su kitomis apmokestinamosiomis pajamomis viršija 120 VDU, tuomet viršijanti dalis apmokestinama taikant 20% pajamų mokesčio tarifą.

Kai gyventojas palūkanas už suteiktą paskolą gauna iš kito gyventojo, tuomet 15% pajamų mokestį apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti privalo tas asmuo, kuris išmoka palūkanas. Pareiga pačiam gyventojui apskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį atsiranda tuomet, kai gyventojas palūkanų už paskolą gauna iš kitų šaltinių (pvz., iš įmonių). Gavęs palūkanų, nuo kurių turi sumokėti pajamų mokestį, gyventojas turi jas nurodyti pajamų mokesčio deklaracijos E dalyje „Palūkanos“.

Kada palūkanos iki 500 Eur neapmokestinamos

Kai palūkanos buvo gautos už vartojimo kreditą, kuris buvo suteiktas per tarpusavio skolinimo platformą, ar gautos už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą, svarbus yra gautų pajamų dydis. Tokių gautų palūkanų suma, neviršijanti 500 Eur per 2019 m., pajamų mokesčiu neapmokestinama ir jų deklaruoti neprivalu.

Kai bendra 2019 m. tokių gautų palūkanų suma viršija 500 Eur sumą, tai viršijanti dalis apmokestinama 15% pajamų mokesčio tarifu (iki 120 VDU), o jai gautos didesnės palūkanos nei 120 VDU, tuomet viršijanti dalis apmokestinama 20% GPM tarifu.

Kada apmokestinamos indėlių palūkanos

Palūkanos už skolos vertybinius popierius ir už kredito įstaigose laikomus indėlius pajamų mokesčiu neapmokestinamos, kai jos gautos už:

- Europos ekonominės erdvės (t.y. ES šalių, taip pat Norvegijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos) valstybių bankuose ar kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, dėl kurių sutartys buvo sudarytos iki 2013 m. gruodžio 31 d.;

- iki 2013 gruodžio 31 d. įsigytus Lietuvos ar užsienio valstybių vertybinius popierius (išskyrus, kai ne nuosavybės vertybiniai popieriai išleisti darbdavio ir jis darbuotojams moka didesnes palūkanas negu kitiems šių vertybinių popierių turėtojams), jeigu jie pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos;

- iki 2013 m. gruodžio 31 d. įsigytus EEE valstybių vyriausybių, taip pat EEE valstybių politinių ar teritorijos administracinių padalinių vertybinius popierius.

Kai aukščiau paminėti ne nuosavybės vertybiniai popieriai buvo įsigyti ar/ir indėlių sutartys buvo sudarytos po 2014 m. sausio 1 d., gautos palūkanos pajamų mokesčiu neapmokestinamos, kai per 2019 m. bendra gauta palūkanų suma už ne nuosavybės vertybinius popierius ir už indėlius neviršija 500 Eur. Tokių palūkanų, neviršijančių 500 Eur per 2019 m., neprivalu deklaruoti.