Kai popieriuje viskas gražu, o realybėje niekas neveikia 

COVID-19 krizė kaip reikiant sujaukė ir prekinių kreditų draudimo rinką. Ne viena įmonė atsidūrė tarp dviejų ugnių: tiekėjas už tarpines prekes ir paslaugas jau prašo sumokėti avansu, o klientas iš Prancūzijos ar Švedijos, kuris atsiskaitydavo per 30–45 dienas, dabar jau siūlo sąskaitą apmokėti per 60 ar 90 dienų.

Taip nutiko dėl to, kad per koronaviruso pandemiją tarptautinės draudimo kompanijos „Euler Hermes“, „Coface“ ar „Atradius“ sumažino prekinio kredito limitus tvarius finansus turinčioms įmonėms, o prasčiau besilaikančioms apskritai nebesuteikia draudimo.

Draudikai per balandį gerokai apkarpė draudimo limitus įmonėms, dėl to be garantijų liko ir Lietuvos bendrovės. Analogiški procesai vyksta ir vidaus rinkoje. O vidaus rinka svarbi, nes čia konkuruojama su importu.

Prekinių kreditų draudimas suteikia draudimo apsaugą nuo pirkėjų nemokumo, bankroto ir nesąžiningumo (tyčinio vengimo atsiskaityti) bei dėl to galimų nuostolių, kurių kreditorius gali patirti, jeigu jo prekių ar paslaugų pirkėjas neįvykdytų savo prievolės. Ši paslauga teikiama tiek vidaus, tiek eksporto rinkose dirbančioms įmonėms.

Norint suvokti problemos mastą, reikia atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje 2019 m. pabaigoje buvo apdrausta 36%, arba apie 3 mlrd. Eur, viso prekinio kredito, kuris siekė 8,2 mlrd. Eur.

Nutiko taip, kad dėl pablogėjusių sąlygų konkuruoti su užsienio kompanijomis tapo neįmanoma.

Per krizę pakertamas pasitikėjimas, atsisakoma limitų, todėl pereinama prie išankstinio apmokėjimo – tokiu atveju krinta kreditavimas.

Per ankstesnę krizę faktoringo (sąskaitų finansavimo) apimtis smuko daugiau nei du kartus (nuo 649 mln. Eur 2008 m. iki 268 mln. Eur 2010 m.), nes už prekes apmokant avansu daugeliu atvejų neliko ir draudimo objekto. Faktoringo portfelis iki šiol nėra grįžęs į tą lygį.

O Vokietijos bendrovės išsaugojo prekinių kreditų draudimo garantijas. Tai reiškia, kad vokietis parduos prekes su atidėtu apmokėjimu, kai lietuviška įmonė to padaryti nebegalės.

Maža to, Lietuvoje gerokai sulėtėjo naujų prekinio kredito draudimo sutarčių sudarymas, kainos išaugo 10–20% ir gali augti toliau, nes draudikai laukia bankrotų bangos ir užuodžia didelius nuostolius, kurių teks patirti išmokant dideles išmokas klientams dėl apdraustų, bet neapmokėtų sąskaitų.

UAB „Kreditų draudimo brokeris“ prognozėmis, draudikų nuostoliai (išmokos atėmus įmokas) per šitą krizę Lietuvoje išaugs nuo 65 mln. Eur 2008–2010 m. iki 150 mln. Eur dabar.

Iš praėjusios finansų krizės pasimokiusios Vakarų Europos valstybės, ta pati Vokietija, suskubo koordinuoti veiksmus su kreditų draudikais, kuriems dabar siūlo realias garantijas ir sutinka prisiimti riziką, kurios draudimo kompanijos nėra pasiruošusios prisiimti, kad jų klientės ir toliau galėtų pirkti ir parduoti į skolą, apsirūpinti apyvartinėmis lėšomis per bankus ir sąskaitų apmokėjimo paslaugų arba faktoringo kompanijas.

Vokietijos vyriausybė įsipareigojo draudikams iki 2020 m. pabaigos padengti 5 mlrd. Eur nuostolį ir prisiimti 90% rizikos, o 10% nuostolį turės prisiimti prekinio kredito draudikai.

Girdėti, kad kai kurios Prancūzijos bendrovės jau persirašo sutartis su susijusiomis Vokietijos įmonėmis, kad šios galėtų pasinaudoti gerokai dosnesne vokiška schema.

„Lietuvai pasisekė, nes tikrai nereikia išradinėti dviračio, tiesiog reikia Vyriausybės įsiklausymo, noro padėti ir valios veikti. Reikia pasinaudoti jau veikiančiomis schemomis ir mechanizmais, kurie įdiegti kitose šalyse. Geriausias modelis, kuris tiktų Lietuvai, – Vokietijos kreditų draudimo rinkos perdraudimo schema krizės periodu“, – kalba Audrius Rosinas, UAB „Kreditų draudimo brokeris“ vadovas.

O koks buvo mūsų valdžios atsakas?

Vyriausybė tik po šešių savaičių susizgribo, kad Europos Komisija dar kovo 16 d. yra davusi leidimą teikti garantijas lietuviškos kilmės prekėms, eksportuojamoms į Europos Sąjungą, JAV, Japoniją ir kitas išsivysčiusias šalis, kurios dėl koronaviruso pandemijos laikinai prilygintos aukštos rizikos rinkos ekonomikoms.

Balandžio pabaigoje „Invegai“ leista išplėsti valstybių sąrašą, į kurias parduodamoms prekėms gali būti teikiamos eksporto kredito garantijos, tik po „Verslo žinių“ publikacijos apie tai, kad be prekinio kredito draudikų garantijų ant ledo liko šimtai įmonių.

Tačiau rinkos dalyviai ir tarpininkai sako, kad priemonė nesuveiks, nes einama ne tuo keliu, kuriuo pasuko iš didžiosios recesijos 2008–2009 m. pasimokiusios valstybės.

„Invega“ toliau siūlo neveikiančią 32 mln. Eur vertės eksporto garantijų schemą (iš kurios nuo šio vasario tepanaudoti 2%, arba 770.000 Eur lėšų). Be to, draudimas nedengia vidaus sandorių.

Lietuvoje prikurta galybė priemonių ir priemonėlių nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams. Popieriuje lyg ir viskas gražu, bet praktikoje niekas neveikia. Tai padarinys to, kad Lietuvoje dar labai stinga pasitikėjimo kultūros, kai mokesčių mokėtojai, patekę į bėdą, sulauktų greitos ir besąlyginės pagalbos iš valstybės, o nebūtų maitinami pažadais, kad štai jau netrukus ledai pajudės.

Išties reikėtų naujų nestandartinių eksporto finansavimo instrumentų.

„Atrodo, kad, naudodami Europos centrinio banko pinigus, galėtume sukurti struktūrėlę, kuri leistų pirkti prekes išsimokėtinai. Tai galėtų padaryti mūsų produkciją smarkiai patrauklesnę nei kitų ir leistų prasimušti, pavyzdžiui, Italijoje ir kitose Vakarų rinkose“, – sako Simonas Gustainis, „BaltCap“ vadovaujantis partneris, Pandemijos ekonomikos grupės narys.

Taigi, Vyriausybei, užuot vertusis per galvą taisant smulkų broką, seniai atėjo laikas pažiūrėti per tvorą, kaip daro tos šalys, kurios turi gerokai didesnį įdirbį bei patirtį verslo ir valstybės santykių srityje.

VŽ žiniomis, mūsų kaimynai – lenkai, latviai, estai – kol kas neturi paleidę savo eksportuotojų draudimo schemų, tačiau atidžiai nagrinėja kitose valstybėse pasiteisinusias praktikas.

Matome, kad procesai Vokietijoje, Skandinavijos šalyse vyksta daug greičiau ir sklandžiau. Taigi, dviratis išrastas, reikia imti juo ir važiuoti.

VŽ nuomone, delsti nevalia nė dienos, antraip paprasčiausiai neliks vietos ant eksportuotojų suoliuko.

