Hedžingas – sprendimas, siekiant stabilizuoti įmonės finansinius srautus ir padidinti konkurencingumą

Naglis Vyšniauskas, FMĮ ,,DeRISK Business Solutions“ vadovas.

Šiuo kriziniu laikotarpiu pasaulio ekonomika, o tuo pačiu ir verslas – didelėje nežinomybėje. Vienas iš sprendimų, galintis bent iš dalies ją sumažinti – apsidraudimo sandoriai įmonės finansinėms rizikoms, kitaip tariant, hedžingas. Lietuvoje didelė dalis įmonių jau susipažinusios su tokiu rizikos valdymo sprendimu, tačiau dažnai jį taiko spekuliatyviai – bando prognozuoti rinkos kainų trajektorijas. Remiantis „DeRISK“ patirtimi, subjektyvūs sprendimai tik padidina įmonių pelningumo rizikas ir atima nemažai resursų. Šiandieninė situacija rodo, kaip svarbu laikytis disciplinos, todėl, žvelgiant į ateitį, kiekvienam verslui verta apsvarstyti tikslingą bei sistemingą, o ne spekuliatyvų hedžingo taikymą.

Trumpai, hedžingas – Vakarų pasaulyje ypač paplitusi rizikos valdymo strategija, naudojanti įvairius finansinius instrumentus (apsidraudimo sandorius – dažniausiai išvestines finansines priemones, kaip kad ateities sandoriai, opcionai) siekiant suvaldyti arba sumažinti versle kylančias finansines rizikas. Taisyklingai taikant hedžingą, mažinama įmonės pajamų ir kaštų (išlaidų) svyravimo rizika, tuo pačiu gerinamos kreditavimo ir paslaugų teikimo sąlygos bei galimybės.

Dėstant praktiškai, galima pasitelkti valiutos kurso rizikos pavyzdį. Įmonei, parduodančiai savo produktus viena valiuta, pavyzdžiui, eurais, tačiau įsigyjant žaliavas kita, pavyzdžiui, JAV doleriais, kyla rizika, jog susilpnėjus vienos valiutos kursui, produkto savikaina padidės, tuo pačiu sumažindama įmonės pelningumą. Sudarant valiutos apsidraudimo sandorį, įmonė fiksuoja valiutos kursus į ateitį ir taip užtikrina savo tikslinę pelno maržą.

Valiutos kursai yra vienas didžiausių finansinės rizikos faktorių Lietuvoje. Šiuo metu, importu ar eksportu į Rytų regionus (Rusiją, Ukrainą, Vidurio Rytų ir Azijos šalis) užsiimančios įmonės patiria itin didelius valiutos kursų svyravimus, todėl finansinės rizikos suvaldymo strategija jiems ypač aktuali.

Vis tik, hedžingo taikymas aktualus visiems verslo sektoriams be išimties, o jo aktualumas kiekvienai įmonei priklauso nuo jos dydžio, verslo modelio, tiekėjų grandinės ir produkto/paslaugos pardavimų kanalų. Ne veltui, hedžingas – vienas populiariausių rizikos valdymo įrankių tarp žemės ūkio sektoriaus įmonių. Šioje srityje ypač aktualios žaliavų kainos, kurių svyravimai – itin dideli, todėl rizikos suvaldymo sprendimų pritaikymas čia leidžia užtikrinti įmonės stabilumą net ir krizinių situacijų atveju. „DeRISK“ praktika rodo, kad net ir tokiame sektoriuje galima rasti unikalių, netipinių finansų rinkose sprendimų – pavyzdžiui, apdrausti kiaulių skerdienos, pieno ar kvietrugių supirkimo kainas.

Tikslingai ir apgalvotai taikant išvestines finansines priemones, didelė dalis Lietuvoje veikiančių verslų galėtų pagerinti savo verslo rezultatus ir finansų procesus. Šiandien Lietuvos rinkoje sutinkama nemažai verslo krypčių, tokių kaip energetika, žemės ūkis ar oro transportas, kurių atstovai jau rodo pavyzdį, kaip apsidraudimo sandoriai gali pasitarnauti jų veikloje.

Aktualus transporto sektoriui

Kalbant apie transporto sektorių, lietuvių transportininkai – gana stiprūs visoje Europoje. Tačiau vertinant hedžingo taikymo aspektu, transporto sektorius Lietuvoje ir Europoje smarkiai atsilieka nuo kitų sektorių.

Visgi, dyzelino kainos yra mažiausios per daugelį metų, todėl vežėjų įmonėms šis laikotarpis – palankus metas pakeisti verslo modelį. Taikydami hedžingą, Europoje veikiantys Lietuvos transportininkai galėtų apsidrausti nuo kuro kainų svyravimų ir savo klientams pasiūlyti fiksuotus kontraktus ilgesniam laikotarpiui. Tai galėtų padėti užsitikrinti sutartis net su europinio ar pasaulinio masto rinkos žaidėjais, kuriems išlaidų prognozavimas ir fiksavimas labai svarbus.

Kiekviena transporto įmonė, norinti užtikrinti ilgametį veiklos stabilumą, turėtų įsivertinti finansinių rizikų poveikį verslui ir poreikį bei galimybes tas rizikas sumažinti. Tokia strategija padeda atsikratyti nežinomybės versle tiek vadovybei, tiek atskiriems padaliniams ir orientuotis į pridėtines vertės kūrimą ir paslaugų kokybę, ne kuro kainų ar kitų išlaidų prognozavimą. Pabrėžtina, kad hedžingas – stiprios finansinės disciplinos požymis įmonėje ir neatskiriama finansinio prognozavimo, kontrolės ir pinigų srautų valdymo dalis.

Daugelis didžiųjų pasaulinių korporacijų turi vidinius iždo valdymo departamentus, kurių pagrindinė funkcija – suvaldyti pinigų srautus ir atlikti finansinės rizikos valdymo funkcijas, tačiau mažesnėse įmonėse finansinės rizikos valdymas dažnai tampa pernelyg sudėtingu procesu dėl žmogiškųjų resursų, patirties ir IT infrastruktūros stygiaus. Taigi, ypač svarbu pasirinkti tinkamą partnerį, galintį padėti išspręsti rizikos valdymo klausimus pasitelkiant patirtį ir inovatyvius IT sprendimus. Čia ir slypi „DeRISK“ komandos unikalumas – atstovaujami klientai gauna įmonių finansų išmanymą bei patirtį finansų rinkose, individualius kiekvienam verslui rizikos valdymo sprendimus ir tiesioginį priėjimą prie rizikos valdymo priemonių be tarpininkų – vienoje „DeRISK“ verslo platformoje sutelkiami didžiųjų Europos finansinių institucijų pasiūlymai.