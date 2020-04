Vyriausybė lengvina paramą verslui, didina jos apimtis

Sauliaus Skvernelis, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Verslui skundžiantis, kad valstybės parama nepasiekia dėl krizės nukentėjusių įmonių, valdžia švelnina paramos kriterijus bei didina paskolų apimtis sunkumų turinčiam verslui, ketvirtadienį pranešė premjeras Saulius Skvernelis.

„Kriterijai yra peržiūrėti. Krizės valdymo komitete šiandien buvo pristatyta, atsisakėme kai kurių kriterijų“, – Seime ketvirtadienį sakė premjeras.

„Dabar tos sąlygos lengvinamos“, – antrino ir ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas laikinai einantis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Pasak jo, nuo penktadienio valstybės pagalbos – lengvatinės paskolos apyvartinėms lėšoms galės tikėtis įmonės, kurios dėl karantino neteks bent 30% apyvartos, o ne 60%, kaip nustatyta iki šiol.

Be to, Ž. Vaičiūno teigimu, lengvatinių paskolų suma didinama 10 kartų – nuo 100.000 Eur iki 1 mln. Eur.

Be to, per „Invegą“ skolintomis lėšomis įmonės galės apmokėti iki 0,5 mln. Eur partnerių neapmokėtas sąskaitas vietoj iki šiol nustatytų 100.000 Eur.

Ž. Vaičiūnas akcentavo, kad naujas paraiškas dėl paramos „Invegai“ įmonės galės teikti nuo penktadienio.

