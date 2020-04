VMI: nuo šiandien pajamas gali deklaruoti visi gyventojai

Stasė Aliukonytė-Šnirienė, VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Prieš savaitę pajamas deklaruoti pradėjo savarankiškai dirbantieji, o nuo šiandien tai gali padaryti ir likę gyventojai, kuriems yra tokia prievolė.

Šiais metais pajamų deklaravimas organizuojamas dviem etapais. Nuo balandžio 15 d. gyventojų pajamų deklaraciją Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) gali pateikti gyventojai, vykdantys individualią veiklą su verslo liudijimu ir pagal pažymą (apie 205.000 gyventojų). Nuo šiandien, balandžio 22 d., deklaravimas pagal VMI pateikiamus duomenis prasideda visiems gyventojams.

VMI informuoja, kad EDS daugiau nei 2,3 mln. gyventojų suformuotos metinės pajamų deklaracijos, iš kurių 1,73 mln. pilnai užpildytos, tad tereikės jas peržiūrėti ir patvirtinti. Šiemet pajamas deklaruoti ir mokesčius sumokėti reikia iki liepos 1 d., o mokesčio permoką VMI įsipareigoja grąžinti iki liepos 31 d.

Pernai 391.000 gyventojų deklaravo virš 176 mln. Eur mokėtino gyventojų pajamų mokesčio (GPM). VMI 691.000 gyventojų grąžino apie 105,5 mln. Eur GPM permokos.

Šiemet – su vedliu

„Šiemet gyventojams pristatome naujovę – vietoj pilkų pajamų deklaravimo formų, klaidžių laukelių, kuriuos pildydavome kasmet, nuo šiol pajamas deklaruosime klausimų–atsakymų principu“, – pažymi Stasė Aliukonytė-Šnirienė, VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė.

Anot jos, susisteminus iš trečiųjų šaltinių gautus duomenis ir perkėlus juos į deklaravimo vedlį, 75% gyventojų suformuotas pajamų deklaracijas reikės tik peržiūrėti bei patvirtinti. Likusieji žingsnis po žingsnio atsakys į vedlio klausimus ir taip papildys deklaracijas trūkstamais duomenimis.

Kas turi deklaruoti pajamas

Nuo šių metų teikti pajamų deklaracijas turės ir asmenys, kurių metinių pajamų suma viršijo 120 vidutinių darbo užmokesčių sumą (136.344 Eur prieš mokesčius). Tokią prievolę taip pat turi pardavę automobilį, neišlaikytą trejus metus, pardavę NT, neišlaikytą dešimt metų, gavę daugiau kaip 2.500 Eur dovanų.

Pajamų deklaracijos turėtų nepamiršti pateikti individualią veiklą vykdę ar pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, gavę gyventojai, taip pat asmenys, kurie privalo pateikti turto deklaracijas dėl užimamų pareigų (politikai, tarnautojai ir kt.). Taip pat gyventojai, kuriems buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir dėl to privalu sumokėti dalį GPM arba susigrąžinti šį mokestį, nes buvo taikytas per mažas NPD. Taip pat visi, norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis bei susigrąžinti dalį mokesčių.

Pirmą kartą galima bus pasinaudoti mokesčių lengvata už būsto ar automobilio remonto, auklių paslaugas.

Lengvatomis gali pasinaudoti žmonės, kurie praėjusiais metais mokėjo įmokas už būsto kreditą (paimtą iki 2009 m.), už sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, III pakopos pensijų fondų įmokas, pirmas studijas aukštojoje mokykloje, taip pat, jei 2019 m. įsigijo būsto ar automobilio remonto bei auklių paslaugas ir gavo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

Paramos skyrimas

Prašymų skirti pajamų mokesčio dalį paramai tvarka ir forma (FR0512, 4 versija) nesikeičia, prašymus galima pateikti prisijungus prie EDS arba siunčiant popieriuje užpildytus prašymus VMI.

Dėl „Sodros“ įmokų sujungimo su darbuotojo darbo užmokesčiu ir atitinkamo perskaičiavimo sumažėjo paramai skirti pajamų mokesčio tarifai, tačiau galimos paskirti sumos liko tokios pačios. Šiemet prašymus teikti galima iki liepos 1 d.

Pernai daugiau nei 520.000 gyventojų paramai skyrė apie 21 mln. Eur, iš jų 1 mln. Eur – politinėms partijoms, 380.000 Eur – profesinėms sąjungoms ir 214.000 Eur – meno kūrėjams.

Turto deklaravimas

Turto deklaracijų teikimo terminai išliko tie patys, tad dėl 2019 m. užimtų pareigų deklaracijas turintys teikti gyventojai, tai padaryti turi iki gegužės 4 d. (imtinai).

Atsižvelgiant į tai, jog dėl karantino VMI paslaugos gali būti teikiamos tik nuotoliniu būdu, o deklaravimo laikotarpiu konsultacijų poreikis gerokai išauga, konsultacijas telefonu šiemet teiks mokesčių specialistai visoje šalyje. Jei pildant deklaraciją e. būdu gyventojams kils klausimų, pasikonsultuoti jie galės ne tik paskambinę 1882, bet ir kitais papildomais telefonų numeriais, kurie skelbiami VMI interneto svetainėje.