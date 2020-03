Lietuva iš euro zonos gelbėjmo fondo galės pasiskolinti iki 1 mlrd. Eur 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Siekiant atremti koronaviruso šoko sukeltas pasekmes Lietuva iš euro zonos gelbėjmo fondo galės pasiskolinti 1 mlrd. Eur arba penktadalį šiemet planuojamos pasiskolinti sumos, jeigu to prireiktų.

Tokia galimybė atsiveria po antradienį vykusio euro zonos finansų ministrų pasitarimo, kuriame euro grupės nariai sutarė leisti visoms euro zonos valstybėms narėms be išimties pasiskolinti iš Europos Stabilumo Mechanizmo (ESM), dar žinomo kaip Europos valiutų fondo, iki 2% šalies BVP. Suma galės didėti, jei šoko pasekmės bus didesnės.

Lietuvos nominalus BVP 2019 m. siekė 48,3 mlrd. Eur.

Jei ketvirtadienį tokiai priemonei pritars ES vadovai, Lietuva, kaip ir kitos euro zonos šalys, galės pasinaudoti taip vadinama ESM pagerintų sąlygų kredito linija (angl. Enhanced Conditioned Credit Line – ECCL).

ESM šiuo metu skolinamų lėšų vidutinė kaina siekia 0,76%. Palyginti, ankstesnės skolų krizės 2010-2013 m. metu skolinta už nuo 0,8% Kiprui ir Ispanijai iki 1,5% – Airijai ir 1,6% – Graikijai.

ECCL paėmusios šalys po įveiktos krizės įsipareigoja užtikrinti viešųjų finansų drausmę, o kaip jos to laikosi kreditų išdavimo laikotarpiu yra stebimos Europos Komisijos.

Lietuva skolinsis 5 mlrd. Eur

Lietuva ekonomikos skatinimui numato šiemet skolintis iki 5 mlrd. Eur, tačiau suma gali būti didesnė jei to prireiks, priklausomai nuo to, kiek per pasaulį pasklidusi koronaviruso pandemija tęsis ir kaip ji paveiks Lietuvos ekonomiką.

Vilius Šapoka, finansų ministras antradienį sakė, kad Lietuva laiku ėmėsi žingsnių, sutardama dėl papildomų milijardinių paskolų ekonomikai palaikyti koronaviruso krizės sąlygomis. Ministras tikino, kad „šalis nebus praskolinta“.

„Mes laiku, iš anksto kreipėmės dėl kreditinių šaltinių ir linijų. Mūsų tarptautinė reputacija yra gera. Tai ir išnaudosime pasiskolindami už tinkamą kainą“, – kalbėjo V. Šapoka.

Mario Centeno, Euro grupės prezidentas ir Portugalijos finansų ministras, video konferencijos metu antradienį sakė, kad pasitarimo metu taip pat sutarta padvigubinti ekonomikos skatinimo paketą iki 2% Europos Sąjungos BVP (apie 2 trln. Eur), o bendrovių likvidumui skiriamas lėšas – nuo 10% iki 13% Bendrijos BVP.

Jo teigimu, šio pasitarimo tikslas buvo pasirengti ketvirtadienį vyksiančiam ES lyderių susitarimui, kur ir bus priimti sprendimai dėl atsako koronavirusui būdų ir apimties.

M. Centeno teigė esąs pakankamai įsitikinęs, kad priemonėms bus pritarta ES vadovų taryboje ketvirtadienį, tačiau dar negalėjo pasakyti, kaip greitai kredito linijos bus prieinamos Lietuvai ir kitoms euro zonos narėms.

Klausas Reglingas, ESM prezidentas, patikslino, kad skolinimosi limitas – 2% BVP – numatytas konkrečioms valstybėms narėms, o nėra taikomas bendras limitas visai euro zonai. Suma galės didėti, jei šoko pasekmės bus didesnės.

„Taip pat svarbu, kad šalys sugrįžtų į stabilių finansų kelia po šitos krizės“, – pridūrė K. Reglingas.

Jis teigė, kad euro zona, ES ir visas pasaulis susiduria su beprecedente krize, nematyta nuo ispaniškojo gripo, kuris 2018 m. senajame kontinente nusinešė dešimtis milijonų gyvybių. Koronavoruso pandemija išplito per 195 valstybes ir jau nusinešė daugiau nei 16.300 žmonių gyvybių. Lietuvoje nuo kovo 16 d. paskelbtas karantinas: šalyje 206 infekuotieji virusu, iš kurių mirė 2 žmonės.

„Turime koordinuotai spręsti šią padėtį, matome vieningą atsaką į šią krizę. ESM turi patirtį sprendžiant krizes, turime pakankamai lėšų. Galime paskolinti 410 mlrd. Eur”, – video konferencijoje sakė K. Reglingas.

Jo teigimu, dar nenaudotos ESM kredito linijos arba ECCL yra „tinkamiausios tokiems šokams atremti“.

[infogram id="ffd660d0-499e-4623-8381-fdc62fa5512f" prefix="O6I" format="interactive" title="Patvirtinti koronaviruso atvejai įvairiose šalyse 2020 01 20 — 03 25"]

Koronaviruso obligacijos padėtos į lentyną

VŽ rašė, kad Vokietija yra pasirengusi padėti labiausiai ES nukentėjusiai Italijai įveikti koronavoruso pandemiją ir paremti idėją suteikti nepaprastąją kredito liniją iš euro zonos gelbėjimo fondo. Tačiau Berlynas atmeta ore sklandančią idėją išleisti euroobligacijas, už kurias įsipareigojimus prisiimtų visos euro zonos narės.

Vokiečiai nerimauja, kad aukštą skolos lygį turinti Italija dar iki šios krizės vargo su struktūrinėmis problemomis. Jos turės būti sprendžiamos įveikus koronaviruso pandemijos sukeltas pasekmes. Euroobligacijų idėja svarstyta 2011 m. per skolų krizę, tačiau tam taip pat pasipriešino Berlynas ir kitos už fiskalinę drausmę pasisakę euro zonos narės.

Šią savaitę ECOFIN, ES finansų ministrų taryba, taip pat laikinai „išjungė“ ES fiskalinės drausmės taisyklės, o tai atrišo valstybėms rankas pasiskolinti iš peties.

Paolo Gentiloni, Europos Komisijos (EK) narys ekonomikai, antradienį teigė, kad ši krizė visiškai kitokia nei prieš dvylika metų, kuri palies visas valstybes nares.

„Euro zona ir visa ES šiemet patirs recesiją. Kokio ji bus gylio dabar nėra prasmės prognozuoti. Tai priklausys nuo koronaviruso pandemijos trukmės“, – sakė P. Gentiloni.

Jo teigimu, kovai su koronavirusu EK sukoncentravo daugiau nei 90 mlrd. Eur ES išteklių. Didelės sumos bus skolinamos iš Europos investicijų banko.

Tačiau nacionaliniai paramos paketai bus kur kas didesni. Pavyzdžiui, Vokietijai šoko pasekmėms įveikti patvirtino 750 mlrd. Eur ekonominio skatinimo paketą. Numatoma skolintis papildomai 156 mlrd. Eur. finansuoti socialinėms programoms ir paramai verslams.

Be to, praėjusią savaitę Europos centrinis bankas paskelbė, kad už 750 mlrd. Eur supirks vyriausybių ir įmoniu obligacijų. Taip siekiama nuraminti finansų rinkas dėl krizės suvaldymo.

Vienas pagrindinių JAV akcijų rinkos indeksų „Dow Jones Industrial Average“, nuo vasario smukęs trečdaliu, antradienį pašoko daugiau nei 11%, arba labiausiai nuo Didžiosios depresijos laikų 1933-aisiais.

Didžiausią per 87 m. „Dow Jones“ atšokimą paskatino viltys, kad JAV įstatymų leidėjai susitars dėl milžiniško 2 trln. USD ekonomikos gaivinimo paketo, kuris leis sušvelninti koronaviruso krizės padarinius JAV ekonomikai.