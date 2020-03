Ž. Mauricas: šviesa tunelio gale trumpam virto visagriaunančiu viruso traukiniu

Žygimantas Mauricas, „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas. Simono Lankučio nuotr.

„Luminor“ bankas prognozuoja, kad Lietuvos BVP dėl koronaviruso sukeltų ekonominių pasekmių šiemet smuks apie 2,5% – tiek, kiek laukiama ES ekonomikos kritimo. Susitraukimas bus staigus, tačiau trumpalaikis. Atsigavimo greitis priklausys nuo valdžios gebėjimo suvaldyti ir atstatyti vartotojų ir verslo pasitikėjimą ekonomika.

Tekstas papildytas makroekonominės prognozės pristatymu.

Banko ekonomistai prognozuoja, kad nuslūgus koronaviruso baimei ekonomikos augimas 2021 metais pasieks įspūdingus 6,5% (dėl bazės efekto), o 2022-2023 metais galime tikėtis 3-4% siekiančio augimo.

„Recesija praktiškai neišvengiama. Tačiau darome prielaidą, kad virusas bus suvaldytas iki birželio mėnesio, o trečiąjį, vėliausiai – ketvirtąjį, ketvirtį grįšime į augimo fazę. Atsigavimas 2021 m. ir 2022 m. bus pakankamai įspūdingas“, – vaizdo konferencijoje šiandien sakė Žygimantas Mauricas, „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas. Jo teigimu, augimą vėlesniais periodais dar paspartins metamos pinigų politikos ir fiskalinės pagalbos priemonės.

Ž. Maurico teigimu, ES ekonomika šiemet smuks 2,5%, o Lietuvos kritimas „bus artimas tam vidurkiui“.

„Tunelio gale jau matėsi šviesą, tačiau netrukus paaiškėjo, kad tai buvo ne šviesa, o koronaviruso epidemijos traukinys, kuris vėl atgaivino pasaulinės ekonominės recesijos baimes“, – kalba ekonomistas.

Skolintis ir skatinti

Jo teigimu, Lietuva šiandien turi daugiau sukaupusi rezervų nei Estija, o jie sudaro daugiau nei 2% šalies BVP. Be to, Lietuva ketina pasekmėms sušvelninti pasiskolinti apie 5 mlrd. Eur.

„Mes estonizavomės ir dar galime kol kas pigiai pasiskolinti“, – sakė ekonomistas. Skolos palūkanų normos nesiekia nei 1%, o skolos aptarnavimui išleidžiame tik 0,5% BVP.

„Tai geriau skolintis maža kaina ir palaikyti ekonomikos riedėjimą pigiau. O pakelti tą ekonomikos dviratį, kai jis nukris, būtų kur kas brangiau“, – pridūrė ekonomistas.

Paramos planą vertina teigiamai

Valstybės paramos paketą Ž. Mauricas vertina palankiai, nors mano, kad jis gali būti tobulinamas.

Jei tokių priemonių nebūtų, galėtume susikurti kitą krizę – emocinę, psichologinę, kuri stabdytų vartojimą. Jis skeptiškai vertina ekonominį skatinimą naudojant ES lėšas, nes kol jos pasiekia ūkio subjektus, užtrunka ir pusmetį, ir ilgiau, o ekonomiką reikia remti dabar.

Banko ekonomistas įsitikinęs, kad dabar svarbiausia užtikrinti verslo ir vartotojų pasitikėjimą krizės akivaizdoje. Suvaldant ankstesnę krizę buvo žemas pasitikėjimas tarp visuomenės grupių ir valdžios. Po 2008 m. estai padidino mokesčius ir jų daugiau surinko, kai Lietuvoje mokesčių surinkimas krito, nors jie ir buvo padidinti. Augo šešėlis ir emigracija.

„Nuo pasitikėjimo atkūrimo priklausys, kaip mes išeisime iš šitos krizės. Turėtų būti sukurta nuotaika, kad tai yra atostogos, o ne skatinama tolesnė panika. Geriau išleisti kelis milijardus dabar nei turėti vėliau bankrotų, nedarbo ir emigracijos augimą, o vėliau srėbti privirtą sriubą ilgesnį laikotarpį“, – pridūrė Ž. Mauricas.

Ekonominis nutūpimas trumpam

Banko pranešime nurodoma, kad pernai peršokusi per 3,9% BVP kartelę Lietuva įžengė į spartesnio ekonomikos augimo lygą. Jeigu koronaviruso pandemija šiemet bus suvaldyta per pirmąjį pusmetį, šalies ekonomika tik trumpam prisės ant atsarginių suoliuko, tačiau jau 2021 m. vėl ausis bėgimo batelius ir rodys spartų augimą, naujausioje ekonomikos apžvalgoje prognozuoja „Luminor“ banko ekonomistai.

„Luminor“ apžvalgoje atkreipiamas dėmesys, kad metų sandūroje pasaulio ekonomikos padangė buvo pradėjusi šviesėti – įsigaliojo paliaubos JAV-Kinijos prekybos kare, atsirado daugiau apibrėžtumo dėl „Brexit“, stebėtiną atsparumą demonstravo ES periferinės šalys, o JAV toliau stebino sparčiu augimu.

Koks bus galutinis pandemijos poveikis pasaulio ekonomikai, nėra žinoma, tačiau labiausiai tikėtino scenarijaus atveju (darant prielaidą, kad pandemija bus įveikta iki birželio mėn. pabaigos) „Luminor“ prognozuoja, kad Europos Sąjungos ekonomika 2020 metais susitrauks apie 2-3%, o 2021 metais ekonomikos augimas vėl sugrįš į savo vėžias.

Koronaviruso pandemija neišvengiamai ant atsarginių suolelio pasodins ir Lietuvos ekonomiką. Pirmąjį šių metų pusmetį panirsime į recesiją, tačiau labiausiai tikėtino scenarijaus atveju, jau antroje metų pusėje vėl sugrįšime į augimo kelią. Recesijos mastą mažins ir 2020 m. kovo 16 d. paskelbtas ambicingas 5 mlrd. Eur apimties ekonomikos skatinimo planas. Tad šį kartą, priešingai nei 2008-2009 metų krizės metu, Lietuvos ekonomikos nuosmukis nebus didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Prognozuojame, kad 2020 metais ekonomika susitrauks 2,5%.

„Lietuvos atsparumą recesijai didina stiprus Lietuvos ekonomikos imunitetas, t.y. teigiami išorės ir valdžios sektoriaus balansai bei sukaupti fiskaliniai rezervai. Be to, priešingai nei 2009 metais, Lietuva turi geras galimybes žemomis palūkanomis pasiskolinti tarptautinėse finansų rinkose. Išaugusį pasitikėjimą Lietuvos valstybe puikiai iliustruoja kredito reitingų agentūros „Standard & Poor’s“ (S&P) sprendimas iki aukščiausio istorijoje pagerinti Lietuvos ilgalaikio skolinimosi reitingą. Be to, Lietuvos ūkis jau ne kartą įrodė savo atsparumą nepalankiems išorės aplinkos sukrėtimams. Lietuvai pavyko išlaikyti teigiamą BVP augimą per euro zonos valstybių skolų krizę bei Rusijos ekonominės krizės akivaizdoje“, – komentuoja Ž. Mauricas.

Kitąmet – įspūdingas šuolis

Nuslūgus koronaviruso baimei ekonomikos augimas 2021 metais pasieks įspūdingus 6.5% (dėl bazės efekto), o 2022-2023 metais galime tikėtis 3-4% siekiančio augimo. Lietuvą į spartesnio ekonomikos augimo lygą pakylėjo šie veiksniai: ekonomikos „germanizacija“ (t.y. teigiami išorės ir valdžios sektoriaus balansai), transformacija iš migrantų donoro į migrantų magnetą, pasiektas proveržis pritraukiant pramonės sektoriaus investicijas, tolygesnė regioninė plėtra, itin spartus aukštos pridėtinės vertės paslaugų eksporto augimas bei sumenkęs infliacijos spaudimas dėl augančios konkurencijos bei naujų technologijų diegimo prekybos sektoriuje.

„Lietuva 2021-2022 metais, tikėtina, bus sparčiausiai augsianti ekonomika Baltijos šalyse, tad tolsime nuo Latvijos ir artėsime prie Estijos. Mūsų optimistines prognozes pagrindžia tai, kad Lietuva tampa aukštos pridėtinės vertės paslaugų eksporto lydere regione, o proveržis pritraukiant stambias pramonės investicijas leidžia diversifikuoti ir tolygiau paskirstyti ekonomikos augimą tarp Lietuvos regionų“, – komentuoja Ž. Mauricas.

Didžiausios grėsmės ekonomikos plėtrai kyla dėl koronaviruso pandemijos baimių, augančių protekcionistinių nuotaikų pasaulyje, stiprėjančio euro kurso, tebevyraujančio neapibrėžtumo dėl „Brexit“ bei karinių konfliktų ir geopolitinių neramumų grėsmės Europos Sąjungos kaimynystėje. „Mobilumo paketo“ reguliacinės nuostatos taip pat gali ženkliai sumažinti krovininio kelių transporto paslaugų eksporto apimtis.

