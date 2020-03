Darbo ginčų komisija darbuotojų naudai priteisė 27% didesnę sumą

Jonas Gricius, Valstybinės darbo inspekcijos vadovas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Darbo ginčų komisija (DGK) per 2019 m. gavo 7.579 prašymus nagrinėti darbo ginčus, tai 12% daugiau nei 2018 m. Beveik pusė prašymų buvo visiškai ar iš dalies patenkinti.

Dauguma komisijai pateiktuose prašymuose keliamų reikalavimų yra dėl darbo užmokesčio išieškojimo. Tokių reikalavimų gauta 7.346. Jie sudaro 76% visų per praėjusius metus gautuose prašymuose keliamų reikalavimų.

Darbo ginčų komisija prie Valstybinės darbo inspekcijos per 2019 m. priėmė sprendimų dėl daugiau nei 8,4 mln. Eur išieškojimo. Tai penktadaliu daugiau nei 2018 m. Per 8,2 mln. Eur priteista darbuotojų naudai ir per 182.000 Eur darbdavių naudai.

Lyginant su 2018 m. priteistomis sumomis, darbuotojams išieškotinos sumos padidėjo 27%, o darbdaviams sumažėjo 47%.

Išaugo komisijų skaičius

2019 m. gauta 664 reikalavimų pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu, kai 2018 m. tokių reikalavimų buvo mažiau – 530. Apie trečdalis visų ginčų dėl atleidimo iš darbo teisėtumo buvo išspręsti taikiai (sudarytos 224 taikos sutartys), apie ketvirtadalis reikalavimų patenkinti.

Išaugo ir reikalavimų dėl neturtinės žalos atlyginimo skaičius: 2019 m. buvo pareikšti 289 reikalavimai, o 2018 m. – 170. Trečdalis šių ginčų baigėsi taikos sutartimis, o trečdalis reikalavimų buvo atmesta, nenustačius neturtinei atsakomybei kilti būtinųjų sąlygų.

2019 m. darbo ginčų komisijos visiškai patenkino 3.356 reikalavimus, 994 – patenkino iš dalies.

„Dėl padidėjusio gaunamų prašymų nagrinėti darbo ginčus skaičiaus 2019 m. įsteigtos dar dvi darbo ginčų komisijos Vilniuje ir Alytuje, o nuo 2020 m. pradžios dar viena komisija pradėjo veiklą Vilniuje, – sako pranešime cituojamas Jonas Gricius, Valstybinės darbo inspekcijos vadovas. – Didesnis besikreipiančiųjų srautas rodo ne tik tai, kad darbuotojai aktyviau gina savo teises, bet ir tai, kad žmonės labiau pasitiki darbo ginčų komisijomis. Be to, ši paslauga nėra apsunkinta daugeliu formalumų, darbo ginčų nagrinėjimo laikas įprastai trunka iki vieno mėnesio ir tai atliekama nemokamai.“

Darbo ginčų komisijos – privaloma ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, sprendžianti individualius darbo ginčus bei kolektyvinius darbo ginčus dėl teisės. Šiuo metu Lietuvoje veikia 22 komisijos: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Telšiuose. Utenos, Marijampolės, Tauragės regionus aptarnauja atitinkamai Panevėžio, Alytaus ir Šiaulių/Telšių darbo ginčų komisijos.