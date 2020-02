Daugiausiai lietuvių antrai pensijai taupo grynaisiais bei investuodami į NT 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos gyventojų sąmoningumas ir žinios apie pensijų sistemą po pernykštės reformos pastebimai išaugo, tačiau daugiausiai žmonių pensijai papildomai tebetaupo grynaisiais, investuodami į nekilnojamąjį turtą ir vaikų išsilavinimą, tikėdamiesi sulaukę pensinio amžiaus gauti jų finansinę paramą.

„SEB Life and Pension Baltic SE“ penktą kartą atliktas pasiruošimo pensijai tyrimas parodė, kad be „Sodros“ pensijos ir antros pakopos pensijų fondų, papildomai pensijai kaupia 42% apklausos respondentų, 27% kaupia reguliariai, vidutiniškai per mėnesį tam skirdami 97 Eur.

Norėdami užsitikrinti papildomus pajamų šaltinius senatvėje, apklausos dalyviai taupo grynaisiais pinigais (27%), investuoja į nekilnojamąjį turtą (25%), vaikų išsilavinimą, tikėdamiesi sulaukę pensinio amžiaus gauti jų finansinę paramą (21%), papildomai kaupia trečios pakopos pensijų fonduose ar yra pasirinkę investicinį gyvybės draudimą (12%) ar indėlius (10%).

Iveta Pigagienė, „SEB Life and Pension Baltic SE“ pardavimo vadovė Baltijos šalims, komentuoja, kad išėjus į pensiją dėl pastebimai sumažėjusių pajamų netektų iš esmės keisti įprasto gyvenimo būdo, reikėtų užsitikrinti, kad pajamos sudarytų apie 70–80% gauto atlyginimo.

„Todėl labai svarbu realistiškai apskaičiuoti, kokio dydžio pensijos galima tikėtis iš valstybės ir antros pensijų pakopos, o tada suplanuoti, kaip užsitikrinti trūkstamą būsimų pajamų dalį. Kuo jaunesniame amžiuje pradedama periodiškai taupyti, tuo mažesnes sumas kiekvieną mėnesį reikės tam skirti“, – pranešime cituojama I. Pigagienė.

[infogram id="cdbce131-2339-4f4c-ab15-bb5b3c7e818f" prefix="mEm" format="interactive" title="Kaip taupo pensijai"]

Vertina fondų lėšų paveldimumą

Kita gyventojų apklausa, kurią 2019 m. lapkritį pristatė „Luminor“ bankas, parodė, kad nuo kaupimo lietuvius ir estus labiausiai atbaido dažnos pensijų sistemos reformos, o latvius — informacijos stygius. Tiesa, lietuviams kaupimas pensijų fonduose labiausiai imponuoja dėl lėšų paveldimumo.

Maždaug pusė visų apklaustųjų nurodė, kad juos labiausiai motyvuoja kaupti kaupti II arba III pakopos fonduose pinigų paveldimumas: taip manė 49% lietuvių, 48% latvių ir 42% estų.

Apklausos metu respondentai taip pat nurodė, kas juos atgraso nuo kaupimo II ir III pensijų pakopose. 25% lietuvių kaupti nesiryžta, nes teigia, kad neturi tam finansinių galimybių. Estijoje šis skaičius siekia 18%, Latvijoje – 36%.

Išaugo pasirengimo pensijai įvertis

SEB apklausų duomenimis taip pat parengė pasirengimo pensijai įvertį. Pagal dešimtbalę sistemą Lietuvos gyventojų pasiruošimo pensijai rodiklis siekia 4,3 balo iš 10-ies galimų. Tai 23%. daugiau negu 2017 metais, kai šis rodiklis buvo vertintas pastarąjį kartą. Tokį pat tyrimą SEB atliko ir kitose Baltijos šalyse. Estijoje pasiruošimo pensijai rodiklis siekia 3,7 balo. Mažiausiai pensijai ruošiasi latviai – kaimynų rodiklis yra vos 3,3 balo.

Kaip gyventojai pasiruošę pensijai, finansinių paslaugų grupė analizuoja nuo 2014 metų. Iki šiol per porą metų šis rodiklis Lietuvoje pakisdavo vos keliais procentais.

„23% augimas yra rekordinis ir rodo gana svarbų pokytį. Jį lėmė įvykusi pensijų reforma, kuriai buvo skirtas didžiulis žiniasklaidos, valstybės institucijų dėmesys. Pensijų sistemos pakeitimai asmeniškai turėjo įtakos daugeliui dirbančiųjų“, – pranešime cituojama I. Pigagienė.