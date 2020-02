Vokietijos ekonomikos ministro vizitas į Lietuvą – gera proga prisistatyti

Peter Altmaier, Vokietijos ekonomikos ministras. Scanpix/ REUTERS/Hannibal Hanschke nuotr.

Į Lietuvą atvyksta Vokietijos ekonomikos ministras Peteris Altmaieris, pristatydamas būsimą Vokietijos pirmininkavimą ES. Pernai metų viduryje sukauptos Vokietijos tiesioginės investicijos Lietuvoje siekė 1,25 mlrd. Eur. Artimiausiu metu planuojami nauji potencialių investuotojų vizitai.

Nuo 2020 m. liepos 1 d. Vokietija perima pirmininkavimą ES Tarybai. Svarbiausi pirmininkavimo klausimai bus susiję su bendrijos konkurencingumu, energetikos, prekybos, telekomunikacijų ir ekonominių sąlygų ES šalyse suvienodinimu.

„Mums reikia europinės pramonės strategijos – tarptautinių prekybos karų fone 20 mln. bendrovių ir 450 mln. vartotojų vienijanti ES rinka turi veikti geriau“, – prieš savo vizitą į Baltijos šalis kalbėjo P. Altmaier.

Ketvirtadienį atvykstantis ministras susitinka su Viliumi Šapoka, finansų ministru, Žygimantu Vaičiūnu, energetikos ministru, ir Mariumi Skuodžiu, ekonomikos ir inovacijų viceministru. Adomo Mickevičiaus bibliotekoje organizuojama diskusija su visuomeninių organizacijų, politikos atstovais „Making the EU Green Deal work for the European economy“.

VŽ rašė „1 trln. Eur klimato kaitai: nori pinigų – nudažyk sielą žaliai“, kad ES artimiausiu metu laukia dideli pokyčiai pereinant prie šiltnamio dujoms neutralios ekonomikos.

Daugiau investuotojų

„Ministrui bus įdomu išgirsti apie sėkmingas Vokietijos įmonių įkurtuves Lietuvoje, ypač automobilių pramonės atstovų „Hella“ ir „Continental“. Turime nepraleisti progos ir pristatyti Lietuvos pasiekimus skaitmeninių technologijų srityje, padarytą pažangą kibernetinio saugumo, aukštųjų technologijų, fintech, sumanių miestų srityse“, – pažymi Audronė Gurinskienė, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Lietuvos biuro vadovė.

Anot jos, šiuo metu Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai ruošiasi „dar vienam potencialių investuotojų vizitui į Baltijos šalis ir tikrai jų bus dar daugiau, tačiau kol kas tai konfidencialu.“

„Džiugina tai, kad Lietuva labiausiai domisi gamybininkai, tačiau kartu tai turėtų būti dar viena aliarmo lemputė stagnuojančiai Lietuvos profesinio švietimo reformai“, – pabrėžia A. Gurinskienė. VŽ taip pat rašė apie ką tik paskelbtus Vokietijos įmonės REHAU planus investuoti Klaipėdos LEZ.

„Kaip mes ir tikėjomės, „Hella“ ir „Continental“ investicijos padarė didžiulę paslaugą Lietuvai – jos naudą tikėtina jausime dar ilgai. Dabar Lietuva pažymėta kokybės ženklu, kuriuo pasitiki viso pasaulio gamintojai“, – komentuoja A. Gurinskienė.

Pernai Kaune gamyklą atidarė ir kitas automobilių pramonės tiekėjas „Mikron GmbH“, apie savo investicijas į Šiaulių LEZ paskelbė „Bär Cargolift“, o „Lessys GmbH“ planuoja investicijas į Panevėžį.

P. Altmaier atvyksta iš Estijos, o po apsilankymo Lietuvoje numatytas jo vizitas Latvijoje, vėliau jis planuoja aplankyti Švediją, Kroatiją ir Lenkiją.