„i.MAS“ – efektyvi, išmani ar katė maiše?

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) deklaruoja pasiryžusi šiemet įveikti didžiausią iššūkį – susieti iš sąskaitų registrų, važtaraščių ir kitus duomenis į vieną kontrolės sistemą „i.KON“. Mokesčių prievaizdai žada taikyti naujų kontrolės priemonių, akyliau pažvelgti į rizikingiausius sektorius.

„i.KON“ projektas – viena Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos („i.MAS“) projektų programos dalis iš septynių. Tikimasi, kad šiuo projektu bus padidintas VMI veiklos efektyvumas, mažės fizinių patikrų pas sąžiningus mokesčių mokėtojus būtinybė ir trukmė. Pagrindinį dėmesį mokesčių prievaizdai šiemet planuoja skirti statybos, viešojo maitinimo, naudotų automobilių prekybos ir remonto bei autodetalių prekybos sektoriams. Planuojama taikyti naujas kontrolės priemones: pavyzdžiui, statybos sektoriuje į kontroliuojamų mokesčių mokėtojų sąrašus pateks ir statybinių medžiagų prekybininkai, nekilnojamojo turto vystytojai ir brokeriai. Vykdant automobilių pardavimo ir remonto sektoriaus priežiūrą, VMI pasitelks numerių atpažinimo sistemą. Dėmesio susilauks tarptautinėse platformose – „Amazon“, „eBay“ – automobilių detalėmis prekiaujantys asmenys, taip pat veikiantys dalijimosi platformose („Airbnb“, „Booking“), perkantys ir parduodantys virtualias valiutas ir kt. Ypatingas mokesčių prievaizdų žvilgsnis šiemet kryps į odontologijos sektorių. Inspekcija turi pagrįstų klausimų tokias paslaugas teikiantiems asmenims: abejonių kelia šiame sektoriuje mokamas atlyginimas – jis kartais net nesiekia minimalios mėnesinės algos dydžio. Skaičiuojama, kad apie 8% odontologų šeimų turto ir išlaidų santykis yra neigiamas.

Inspekcija taip pat ketina imtis intensyvesnės patikros keliuose, nes e. važtaraščių kontrolė vis dar per silpna. 2016 m. pradėjusi veikti Elektroninių važtaraščių sistema „i.VAZ“ iškeltų tikslų taip ir nepasiekė – nelegalių prekių kontrolė keliuose per silpna. VŽ ne kartą rašė, kad, „i.VAZ“ sistema – tarsi rėtis. Modestas Kaseliauskas, UAB „Taxlink“ partneris, buvęs VMI vadovas, anksčiau yra įvardijęs pagrindines su „i.VAZ“ susijusias rizikas – per mažą Kelių transporto inspekcijos įsitraukimą, menką atsakingų ministerijų tarpusavio bendradarbiavimą, per mažą renkamų duomenų kiekį – „i.VAZ“ sistemoje nereikalaujama nurodyti krovinio savininko. Mokesčių inspektoriai skėsčioja rankomis – pajėgos per menkos, tad tikrinti prekes gabenančius vairuotojus galbūt galėtų padėti atitinkamos policijos pajėgos.

Minėta sistema – ne vienintelė, turinti ilgalaikių trūkumų, – gerokai strigo visos išmaniosios mokesčių administravimo sistemos („i.MAS“) diegimas. Jos sukūrimui išleista daugiau nei 16 mln. Eur. Idėjos autoriai ir ją įgyvendinanti VMI gyrė ją kaip pagrindinį ginklą kovoje su „šešėliu“. Tačiau pernai rudenį pristatyta Valstybės kontrolės audito ataskaita optimizmu netryško – nėra galimybės objektyviai įvertinti, kokia dalimi projektas galėjo prisidėti prie šešėlinės ekonomikos mažinimo, mokesčių surinkimo didinimo, o sistemos, užtikrinančios tinkamą analitinių modelių poveikio matavimą, nėra. Pasak analitikų, tam pasakyti nė audito ataskaitos nereikia – juk jei abi sandorio pusės suinteresuotos jį slėpti, tikėtina, kad nesuskubs jo deklaruoti nei išmaniose, nei dar išmanesnėse sistemose. „Ar tik neteks išmaniajam mokesčių administravimui ateityje konkuruoti su e. sveikata, kaip brangiausia ir nenaudingiausia investicija?“ – stebisi analitikai. Skaičiuojama, kad valstybė ir verslas kartu išleido beveik 70 mln. Eur „išmaniajai katei maiše“.

VMI tikisi, kad, pradėjus dirbti efektyviau, susiejus visus duomenis į vieną kontrolės sistemą „i.KON“, įvyks proveržis mokesčių surinkimo srityje. VŽ ir mokesčių mokėtojai viliasi, kad surinkti pinigai bent jau nebus toliau švaistomi neveikiančioms ar ilgai stringančioms (ne)išmaniosioms sistemoms kurti.

