Mokesčių našta auga, nes taip paprasčiau skaičiuoti

Skaičiuojant sumą, nuo kurios taikomas 32% pajamų mokesčio tarifas, į vieną vietą sudedamos įvairios pajamos, o „Sodros“ „lubos“ taikomos atskirai kiekvieno darbdavio pajamoms, todėl turintiems kelis uždarbio šaltinius mokesčių našta šiemet gali išaugti. Kitais metais „Sodros“ „lubos“ leisis dar žemiau, todėl asmenų gretos, kuriems mokesčiai pakils, dar labiau padidės.

Šiemet įsigaliojo Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pataisos, pagal kurias pajamos, kurios per metus viršija 84 VDU (104.277,6 Eur per metus / vidutiniškai 8.689,8 Eur per mėnesį prieš mokesčius), apmokestinamos 32% tarifu. Minėto pakeitimo ai ...