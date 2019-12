Dirbu savarankiškai: kaip galiu kaupti pensijai 

Palyginti su daugiau kaip 1 mln. etatinių darbuotojų, savarankiškai besidarbuojančių žmonių Lietuvoje yra sąlyginai nedaug – apie 53.600. Investavimo ekspertai teigia, kad jie irgi gali viską susiplanuoti taip, kad sulaukę pensinio amžiaus neatsidurtų prastesnėje situacijoje, palyginti su etatiniais darbuotojais.

Tam būtina laikytis elementarios pajamų paskirstymo taisyklės ir šiokios tokios finansinės disciplinos.

Galioja tos pačios paskatos ir lengvatos

Savarankiškai dirbantys darbuotojai gyvena kitokiu ritmu nei etatiniai: jie neturi nuolatinių mėnesio pajamų ir, pavyzdžiui, dirbantieji pagal individualią veiklą visus mokesčius, išskyrus sveikatos draudimą, privalo sumokėti iki kitų metų gegužės 1 dienos.

Savarankiškai dirbti šiandien renkasi ne tik kūrybinių profesijų atstovai – lanksčios, neįpareigojančios darbo formos dažnai pageidauja ir kitų sričių atstovai, pavyzdžiui, informacinės technologijų (IT) specialistai.

Šarūnas Ruzgys, Lietuvos investicinių ir pensinių fondų asociacijos (LIPFA) prezidentas, akcentuoja, kad net ir negaunant nuolatinių pajamų, nederėtų numoti ranka į finansinę discipliną, antraip ateityje gali kilti rimtų finansinių iššūkių.

Jis pataria laikytis elementarios pajamų paskirstymo taisyklės, o senatvei kaupti papildomai, kadangi jiems galioja toks pats valstybės skatinimas ir pajamų mokesčio lengvatos, kaip ir dirbantiems pagal darbo sutartį.

Pataria vadovautis „50-30-20“ taisykle

Š. Ruzgio teigimu, net ir negaunant pastovių pajamų, reikėtų vadovautis „50-30-20“ taisykle, kuomet 50% gaunamų pajamų turėtų būti panaudojamos būtinosioms išlaidoms – būstui, maistui, transportui ir mokesčiams už paslaugas, 30% – kintančioms išlaidoms, kurias sudaro pirkiniai bei pramogos, o 20% skirti taupymui ir investavimui.

„Gaunant nepastovias pajamas itin svarbu kaupti lėšas ateičiai, nes tik taip galima užsitikrinti orų pragyvenimą senatvėje“, – sako asociacijos vadovas.

Dirbantieji pagal individualios veiklos pažymą asmenys moka pensijų socialinio draudimo įmokas ir kaupia „Sodros“ pensijai, kurią sudaro bendroji pensijos dalis, daugiausiai priklausanti nuo sukaupto stažo, bei individualioji pensijos dalis, daugiausia priklausanti nuo sumokėtų socialinio draudimo įmokų dydžio.

LIPFA skaičiuoja, kad dabar Lietuvos pensininkų vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija sudaro 344 Eur per mėnesį, o sukaupus šiuo metu būtinąjį 31 metų darbo stažą galima maksimali bendrosios pensijos dalis tesiekia 165 Eur.

Tam, kad sukauptų vienerius stažo metus, šiandien dirbantieji pagal individualios veiklos pažymą turi per metus uždirbti 10.571 Eur prieš mokesčius, arba apie 742 Eur „į rankas“ per mėnesį.

Individualioji pensijos dalis priklauso nuo asmens įgytų pensijos apskaitos vienetų sumos ir apskaitos vieneto vertės tais metais, kai žmogus išeina į pensiją.

Vieno apskaitos vieneto vertė 2019 m. yra 3,52 Eur. Vadinasi, tam būtina per metus uždirbti 21.642 Eur prieš mokesčius, arba apytiksliai 1.519 Eur į rankas per mėnesį.

Užsiimantiems individualia veikla verta pasinaudoti galimybe mokėti įmokas į II pakopos pensijų fondus ir sudaryti gyvybės draudimo sutartis ar III pakopos pensijų sutartis – galios toks pats valstybės skatinimas ir pajamų mokesčio lengvatos, kaip ir dirbantiems pagal darbo sutartį.

„Kaupiant II pakopos pensijų fonduose, valstybė į asmeninę pensijų fondų sąskaitą kas mėnesį papildomai perveda 16,4 Eur: tai beveik 200 Eur per metus, o per 25 metus – 10.000 Eur. Pasirinkus taupymą per gyvybės draudimo sutartis ar III pakopos pensijų fondus, nuo sumokėtų įmokų galima susigrąžinti dalį sumokėto pajamų mokesčio. II pensijų pakopoje kaupiant maksimalia apimtimi ir mokant papildomas pensijų įmokas, nuo papildomų įmokų taip pat galima susigrąžinti dalį sumokėto pajamų mokesčio“, – vardija Š. Ruzgys.

Svarbu žinoti tai, kad pensijų įmokas kartu su valstybinio socialinio draudimo įmokomis „Sodrai“ reikia sumokėti už visus veiklos metus iki kitų metų gegužės 1 dienos, tačiau jas galima įmokėti ir avansu už pasirinktą mėnesį, tai deklaruojant „Sodrai“.

Kaupiantiems 2020 m. didėja įmoka

VŽ rašė, kad į asmenines gyventojų sąskaitas pensijų kaupimo fonduose šiemet iš viso pervesta daugiau kaip 395 mln. Eur (250 mln. Eur gyventojų lėšų, 110 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų ir 36 mln. Eur socialinio draudimo įmokų), pranešė „Sodra“.

„Sodros“ duomenimis, pensijų kaupimo įmokas mokėjo ir paskatas iš valstybės gavo 731.500 gyventojų.

Kitąmet gyventojai savo pensijai turėtų atsidėti kiek daugiau lėšų, nes į pensijų kaupimą bus įtraukiami nauji dalyviai, o daliai kaupiančiųjų didės įmokų tarifas.

„Sodra“ primena, kad nuo kitų metų pradžios keičiasi pensijų kaupimo tarifas tiems dalyviams, kurie yra pasirinkę pereinamąjį laikotarpį ir šiemet moka 1,8% įmokas nuo savo darbo pajamų. Nuo kitų metų pradžios šis tarifas didėja iki 2,1%. Taip pat šiems dalyviams nuo 0,3% iki 0,6% nuo VDU didėja ir valstybės paskata.

Gyventojai, pasirinkę maksimalų pensijų kaupimą, ir toliau mokės 3% dydžio įmokas ir gaus 1,5% dydžio valstybės paskatą.

Metų pradžioje į pensijų kaupimą bus įtraukiami nauji dalyviai, kurie šiais metais pirmą kartą susirado nuolatinį darbą, t. y., kurie kitų metų sausio 2 d. bus jaunesni nei 40 metų bei bus apdrausti Lietuvoje – tai reiškia, kad tą dieną turės darbą ar dirbs pagal autorinę sutartį, turės galiojantį verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą, turės individualią įmonę ar bus mažosios bendrijos nariais.

Apie tai jie bus informuoti asmeniškai per asmenines paskyras, o tiems, kas yra nurodę „Sodrai“ savo kontaktus, – ir elektroniniu paštu. Šie gyventojai gali bet kada sudaryti sutartį su savo pasirinkta pensijų kaupimo bendrove arba nuo kitų metų sausio 2 d. iki birželio 30 d. atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime asmeninėje „Sodros“ paskyroje pateikę elektroninį prašymą dėl pensijų kaupimo. Neatsisakius gyventojai nuo liepos mėnesio taps pensijų kaupimo dalyviais.

Nuo šių metų pradžios daugiau nei 31.000 gyventojų patys kreipėsi į pensijų kaupimo bendroves ir sudarė pensijų kaupimo sutartis. Dar apie 70.000 anksčiau pensijai nekaupusių gyventojų buvo automatiškai įtraukti į pensijų kaupimą.

Iki liepos apsisprendė, kaip toliau kaups

Per 2019 m. I pusmetį gyventojai turėjo apsispręsti, kaip toliau kaupti pensijai: atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime, sustabdyti mokėjimus į II pakopos pensijų fondus arba pasididinti įmokas ir gauti maksimalią priemoką iš valstybės.

Liepos 1 d. duomenimis, šiemet sausį–birželį 90.100 gyventojų nutarė pasididinti pensijos įmokas į antrąją pakopą, 41.000 grįžo į „Sodrą“. Kaupimą sustabdė 204.000. Tiesa, jų pinigai toliau yra investuojami fondų valdytojų.

Didžiausią – stabdančiųjų – skaičių, pasak reformos autorių ir ekspertų, lėmė, viena vertus, noras geriau gauti papildomus pinigus šiandien nei didesnes pensijas ateityje, kita vertus, tai yra aiškus signalas politikams, kad pensijų sistema, kad ja pasitikėtų, turi būti stabili ir negali būti nuolat kaitaliojama.

Nuo 2004 m. jau įvyko daugiau nei dešimt II pakopos pensijų sistemos pakeitimų.

Apie 3,5 mlrd. Eur siekiančias šalies gyventojų pensijų santaupas investuoja ir saugo penkios pensijų fondų valdymo bendrovės: „Aviva Lietuva“, „INVL Asset Management“, „Luminor investicijų valdymas“, „SEB investicijų valdymas“ ir „Swedbank investicijų valdymas“.