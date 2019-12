Įvardijo priežastis, kodėl ekonomika 2020 m. gali kilti sparčiau nei prognozuojama

Įvairios šalies institucijos Lietuvai kitąmet prognozuoja nuo 2,0 iki 2,5% BVP augimą. Jis bus lėtesnis nei šiųmetė 3,6% ekonomikos plėtra, tačiau kur kas įdomiau yra tai, ar 2020 m. pasikartos jau trejus metus stebima tendencija, kai Lietuvos ūkio plėtra gerokai viršija prieš prasidedant naujiems metams ekonomistų pateiktas prognozes.

O tarp spartesnės nei laukiama plėtros priežasčių nurodoma ir tai, kad sunkmetis statybų sektorių gali užklupti tik 2021 m., kaip ir mobilumo paketo poveikis transporto sektoriui gali persimesti į šalies ekonomiką ne kitąmet, o 2021 m.

Tadas Povilauskas, SEB banko ekonomistas, teigia, kad augimo sparta kitąmet priklausys nuo to, kaip seksis svarbiausiems ekonomikos sektoriams susidoroti su didžiausiais iššūkiais. Jis įvardija penkis veiksnius, kitąmet lemsiančius ekonomikos pokyčius. Jo nuomone, ar kitų metų prognozė ir vėl nėra pernelyg atsargi, priklauso nuo to, kokia kryptimi 2020 m. pasuks pasaulio ekonomika, kokia bus statybų sektoriaus įmonių finansinė padėtis, kaip transporto sektorių veiks mobilumo paketas, taip pat kaip vystysis darbo rinka ir ar Lietuvos neaplenks užsienio investuotojai.

„Ekonomikos plėtros rizikos sąrašą galime tęsti toliau. Tai santykių su Baltarusija ir Latvija pokyčiai, kai elektros gamybą pradės Astravo atominė elektrinė, verslo kreditavimo tendencijos, nepalankių ekonomikos plėtros politinių sprendimų priėmimas ir t. t. Tačiau gera žinia yra ta, kad apie daugumą problemų jau žinome, ir nuo mūsų pačių – valdžios, verslo ir gyventojų – priklauso, ar mes sumažinsime jų galimą įtaką taip, kad galiausiai 2020 m. ekonomika augtų sparčiau, negu visi tikimės“, – sako T. Povilauskas.

Svarbiausi rizikos veiksniai, kurie lems, kokie bus kiti metai Lietuvos ekonomikai ir kiekvienam gyventojui, pagal T. Povilauską:

1. Pasaulio ekonomikos kryptis 2020 metais.

Naujausi JAV, Europos Sąjungos ir Kinijos duomenys rodo, kad verslo lūkesčiai stabilizuojasi. Tai leidžia drąsiau prognozuoti, kad ekonomikos plėtra mums svarbiausiose Vakarų ir Šiaurės Europos šalyse kitais metais nebebus lėtesnė negu šiemet. Nepaisant to, augimas net ir esant palankiam scenarijui bus gana vangus ir priklausys nuo vėl galinčių atsinaujinti prekybos karų ar geopolitinių konfliktų. Mūsų šalies pramonės bendrovės šiemet parodė, kad ankstesnių metų įdirbis duoda saldžių vaisių. Per devynis mėnesius pramonė, neįtraukus naftos perdirbimo veiklos rezultatų, Lietuvoje ūgtelėjo 5,4%, arba tik truputį lėčiau negu 2017 ar 2018 metais, kai padėtis eksporto rinkose buvo daug palankesnė. Bet spalį ir lapkritį pramonė augo jau gerokai lėčiau – metinis pokytis nebesiekė 2%. T. Povilauskas tikisi, kad 2020 metais Lietuvos pramonė augs, bet kukliau negu šiemet. Viena vertus, kai kuriuose sektoriuose užsakymų bus mažiau dėl dar kurį laiką išliksiančių problemų Europos automobilių ir mašinų pramonės sektoriuje. Bet gamybą kitąmet didins tos įmonės, kurios daug investavo 2018–2019 metais, pavyzdžiui, medienos ir baldų sektoriaus bendrovės. Taip pat Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje šiemet gamybą pradėjusios įmonės kitąmet daugiau prisidės prie visos pramonės rezultatų.

2. Statybų sektoriaus įmonių finansinė padėtis.

2019 metais Lietuvoje statybų sektoriaus pajamos ir pelnas augo, bet tuo pat metu sparčiai daugėjo nuostolingai veikiančių įmonių, susidūrusių su finansinėmis problemomis (2019 metų trečią ketvirtį dirbo 42% statybos bendrovių, arba daugiausiai nuo 2010 metų atitinkamo ketvirčio). Kelios didelės ir seniai rinkoje veikiančios įmonės dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo kreipėsi į teismą. Jų finansiniai sunkumai daro neigiamą įtaką visai rinkai: mažėja rangovų, subrangovų, tiekėjų ir kitų susijusių asmenų pasitikėjimas vieni kitais, todėl didėja apyvartinio finansavimosi poreikis sektoriuje ir labiausiai nukenčia finansiškai silpniausi rinkos dalyviai. Pasal ekonomisto, nenuostabu, kad bankų ir kitų kreditorių požiūris į šio sektoriaus įmones taip pat yra atsargus. Gerai tai, kad 2020 metais Lietuvoje statybų bendrovės turės darbų ne mažiau negu šiemet, o didesnis užsakymų nuosmukis rinką aplankys po metų mažėjant Europos Sąjungos struktūrinių fondų pinigų įtakai rinkoje. Tačiau statybų darbų sąnaudos toliau didės dėl nors ir lėčiau, bet vis vien augsiančio vidutinio darbo užmokesčio sektoriuje. Tai kels problemų toms įmonėms, kurios pastaraisiais metais aukojo pelną dėl didesnių statybos darbų užsakymų.

3. Mobilumo paketas.

Transporto sektoriaus augimas per pastaruosius dvejus metus lemia penktadalį viso Lietuvos ekonomikos prieaugio. Sektoriaus plėtrą labiausiai skatina tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu besiverčiančių bendrovių, sugebančių prisitraukti darbuotojų iš trečiųjų šalių, plėtra. Tačiau Mobilumo paketas verslo sąlygas pakeis. Jeigu jo galutiniame variante išliks reikalavimas kartą per aštuonias savaites grąžinti vilkiką į registracijos vietą, didžiosios transporto įmonės nesivaržys perregistruoti vilkikus ir darbinti vilkikų vairuotojus Lenkijoje ar Vokietijoje, taip pasiimdamos ir šio sektoriaus sukuriamą BVP iš visos Lietuvos ekonomikos pyrago. Tokie veiksmai kitąmet dar nebus masiniai, o didžiausia perregistravimo banga turbūt nusiris 2021 metais. Šio sektoriaus indėlis į Lietuvos ekonomikos augimą 2020 m. bus gerokai mažesnis ir dėl lėtesnių pačių įmonių augimo ambicijų.

4. Darbo rinka.

Šiemet, priešingai negu tikėtasi prieš metus, nedarbas Lietuvoje nustojo smukti, ir bedarbių skaičius, Statistikos departamento duomenimis, trečią ketvirtį buvo 6.000. didesnis negu prieš metus. Estijoje ir Latvijoje nedarbas šiemet vis dar mažėjo toliau. Remiantis Užimtumo tarnybos duomenimis, registruotas bedarbių skaičius lapkritį buvo 2.000. didesnis negu prieš metus. Teigti, kad kalta sumažėjusi darbo paklausa, per anksti. Panašu, kad padidėjęs nedarbas yra susijęs su struktūrinėmis darbo rinkos problemomis, kai darbo netekę gyventojai dėl kvalifikacijos ir pasitikėjimo savimi trūkumo negali susirasti darbo. Per metus nedarbas Lietuvoje padidėjo nuo 5,9 iki 6,1%, ir jį labiausiai lėmė nuo 1,7 iki 1,9% išaugęs ilgalaikis nedarbas. Kita vertus, darbuotojų skaičius per metus Lietuvoje ūgtelėjo net 22.000, o daugiau negu pusę augimo lėmė darbuotojų skaičiaus padidėjimas transporto sektoriuje dėl didesnio dirbančių užsieniečių skaičiaus. Laisvų darbo vietų skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje buvo truputį mažesnis negu prieš metus, bet įmonių atstovų apklausos kol kas nerodo aiškių požymių, kad kitąmet bus daugiau bendrovių, kurios mažins darbuotojų skaičių. SEB prognozuoja, kad darbuotojų skaičius 2020 metais Lietuvoje augs minimaliai, ir tai bus vienas iš veiksnių, kodėl vidaus vartojimas kitąmet didės lėčiau negu šiemet.

5. Tiesioginės užsienio investicijos.

2019 metais pranešimų apie pritrauktus naujus užsienio investuotojus Lietuvoje netrūko. Tiesa, daugiausia buvo žinių apie pritrauktas palyginti mažesnes investicijas, bet jų gausa ir pasiskirstymas pagal paslaugų ir pramonės sektorius rodo, kad susidomėjimas Lietuva nėra sumažėjęs. Darbuotojų skaičius verslo paslaugų centruose šiemet, mūsų duomenimis, išaugo beveik 1.5000, nepaisant „Barclays“ pasitraukimo ar keliais šimtais sumažėjusių darbuotojų skaičiaus Kaune įsikūrusioje „Intermedix Lietuva“. Kitąmet darbuotojų skaičius šiame sektoriuje augs lėčiau, prisitraukti investuotojų nebus lengviau – į darbo rinką ateinančių jaunų žmonių Lietuvoje toliau mažėja. Šiemet ypač jaunus ir ambicingus žmones turėjo pradžiuginti tai, kad įmonė „Vinted“ oficialiai pelnė vienaragio vardą – tokios sėkmės istorijos pritraukia ne tik daugiau užsienio dėmesio, bet ir didina mūsų pačių pasitikėjimą savo žmonėmis. Galiausiai šiais metais buvo sudaryti keli rekordinio dydžio ir su rekordiškai mažu pajamingumu sandoriai komercinio nekilnojamojo turto rinkoje. SEB mano, kad 2020 metais užsieniečių dėmesys Lietuvai nesumažės, bet tai, ar sulauksime ne mažiau investuotojų, daugiausiai priklausys nuo sklandaus mūsų valdžios institucijų darbo.

Bankams svarbi ir klientų finansinė sveikata

Savo ruožtu Lietuvos banko atlikta finansų įstaigų apklausa parodė, kad joms didžiausia rizika yra programišių atakos ir NT rinkos perkaitimas. Apklausos dalyviai kibernetinių nusikaltimų ir netvarios NT rinkos raidos pasireiškimo tikimybes įvertino ne tik kaip aukščiausias, bet taip pat ir kaip didžiausią neigiamą poveikį visai rinkai galinčias sukelti rizikas.

Iš dvylikos apklausoje vertintų rizikų šalies finansų sistemai tarp padidėjusių rizikų ir Lietuvos eksporto kritimas dėl prekybos partnerių augimo sulėtėjimo, ne finansų įmonių finansinės būklės pablogėjimas, Europos bankų sektoriaus problemos ir galimas jų poveikis šalies finansų sistemai, Lietuvos finansų įstaigų pelningumo sumažėjimas ilgai tebesilaikančių mažų palūkanų normų aplinkoje ir kt. Tačiau visų šių rizikų svarba vis dar vertinama kaip ne didesnio nei vidutinio lygmens.

Paprašyti įvertinti svarbiausią riziką savo pačių veiklai, o ne visai šalies finansų sistemai apklausos dalyviai dažniausiai minėjo ne finansų įmonių finansinės būklės pablogėjimo riziką. Be to, per pusmetį gerokai išaugo gyventojų finansinės padėties pablogėjimo rizikos suvokimas. Ši rizika dabar laikoma antra svarbiausia finansų įstaigų vidaus rizika. Ji ypač aktuali kredito unijoms.

Paklaustos apie įvykį, kuris galėtų labiausiai neigiamai paveikti Lietuvos finansų sistemą per artimiausią pusmetį, finansų įstaigos dažniausiai įvardijo galimus išorės sukrėtimus ir su tuo susijusį lėtesnį ekonomikos augimą, pavyzdžiui, „Brexitą“, prekybos karus, karinius konfliktus. Šiek tiek rečiau buvo minimas politinis nestabilumas Lietuvoje, rizika dėl galimų Skandinavijos šalių bankų šokų. Apklausoje dalyvavę šalies finansų rinkos dalyviai taip pat įvardijo rizikas, susijusias su pinigų plovimo skandalais, išorės finansų rinkų sukrėtimais.

Kaip pakartoti rekordų dešimtmetį

Nerijus Mačiulis, „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas, pateikia Lietuvos ekonomikos retrospektyvą, apibendrindamas, kad antrasis šio amžiaus ir trečiasis atkurtos Nepriklausomybės dešimtmetis Lietuvai buvo išskirtinai geras – sparčiai didėjo gyventojų pajamos ir gyvenimo kokybė, mažėjo skurdas ir buvo stebimas akivaizdus socialinis progresas.

Šį dešimtmetį Lietuva pradėjo labai gilioje duobėje – po pasaulinės finansų krizės Lietuvos BVP nuo 2008 metais pasiekto piko buvo susitraukęs net šeštadaliu. Tačiau lipimas iš duobės buvo įspūdingas – pagal vienam gyventojui tenkantį BVP, atsižvelgus į kainų skirtumus, Lietuva pasiekė 80% ES vidurkio ir tai buvo sparčiausias progresas iš visų ES šalių.

VŽ rašė, kad augant vidaus vartojimui pastaraisiais metais augo ir perkamoji galia kuri 2018 m. ir pasiekė 80% Europos Sąjungos vidurkio. 2016 m. jis sudarė 75%, o 2017 m. – 78% bendrijos šalių vidurkio.

„Labai pūstis ir girtis paprastai nėra priimtina, tačiau Lietuvos įmonės sugebėjo užimti naujas eksporto rinkas ir didinti eksporto apimtį daug sėkmingiau, nei tai darė mūsų kaimyninės šalys. Lietuva per dešimtmetį padvigubino savo užimamą dalį pasaulinėje paslaugų eksporto rinkoje, kai per tą patį laikotarpį Estijos ir Latvijos dalis išliko nepakitusi. Be to, šio dešimtmečio pabaigoje Lietuva pirmą kartą pralenkė Estiją pagal bendro eksporto ir BVP santykį bei tapo viena atviriausių ES ir pasaulio ekonomikų“, – komentare teigia N. Mačiulis.

Jo teigimu, dešimtmečių sandūra yra gera proga trumpam užmiršti vienadienes problemas, ketvirčio planus ar metų biudžetą, pasidžiaugti išskirtiniais asmeniniais, profesiniais ir nacionaliniais besibaigiančio dešimtmečio pasiekimais bei pagalvoti, ką daryti, „kad ir ateinantis būtų ne prastesnis“.

