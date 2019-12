Apsamanoję Vyriausybės planai

„Verslo žinios“

Valstybės kontrolė (VK), įvertinusi Vyriausybės darbą strateginio planavimo ir biudžeto formavimo srityje, gero pažymio nerašo: esminių pokyčių per pastaruosius kelerius metus nepadaryta, nors dar prieš 3 m. buvo konstatuota, kad šią sistemą būtina tobulinti. Valstybės biudžeto reformos vėluoja – nepriimtas nė vienas teisės aktas, informacijos apie visas valstybės investicijos vienoje vietoje nėra, o nebaigti darbai nuslepiami.

Dar 2016 m. VK rekomendavo skiriamas biudžeto lėšas sieti su planuojamais rezultatais, aiškiau teikti informaciją gyventojams, įvertinti Valstybės investicijų programos reikalingumą. Dabar VK konstatavo: strateginio planavimo ir biudžeto formavimo srityje esminių pokyčių nėra. Kyla pagrįstų abejonių dėl pokyčiams įgyvendinti numatytų terminų – naujos kokybės vidutinės trukmės biudžetą planuota patvirtinti 2021-2023 m., tačiau kol kas nepriimtas nė vienas teisės aktas, būtinas šiam biudžetui sudaryti, pertvarkos etapų darbai vėluoja 1-1,5 metų. Daug numatytų priemonių nukeltos vėlesniam laikui – dauguma į 2019 m. paskutinį ketvirtį. Kadangi metai baigiasi, panašu, kad „nukėlimai“ kartosis, o kai kurie suplanuoti darbai nė nepradėti.

Įvertinusi 2016-2017 m. ministerijų ir Vyriausybės ataskaitas už veiklos rezultatus, VK nustatė, kad apie dalį nepasiektų tikslų ataskaitose nutylima. Aukščiausiosios audito institucijos duomenimis, 2018 m. Vyriausybės programos įgyvendinimo plane iš 280 priemonių 51-a vėlavo. Informacija apie pusę iš šių vėluojančių priemonių nepateko į minėtą įgyvendinimo planą, o informacija apie kitus 26 vėluojančius veiksmus pateikta taip, kad skaitytojas nemato, jog darbai vėluoja. Ataskaitos autoriai tiesiog gudrauja: užuot konstatavę, kad darbai dar nepadaryti, jie kalba apie atliktus darbus ir siekiamus tikslus. Į 2018 m. veiklos atskaitą neįtraukta informacija apie 17 iš 44 nepasiektų rodiklių. Slepiama ne tik informacija apie vėluojančius ar neįvykdytus tikslus – nežinia, kodėl jų nepavyko pasiekti.

Prieblanda glūdi ir Valstybės investicijų programoje – nors ji apibrėžiama kaip valstybės investavimo strategiją nustatantis dokumentas, iš programos nematyti visų valstybės investicijų. Be to, dėl nepakankamo finansavimo ir besikeičiančių prioritetų projektai po keletą kartų stabdomi, jų įgyvendinimas trunka ne vieną dešimtmetį. Nėra informacijos, kiek investicijų projektams panaudota lėšų iš viso. Be to, stebina kai kurių projektų atlikimo terminų antirekordai. Šioje rikiuotėje lydere tapo 27 metus trukusi Kupiškio socialinės globos namų pastato rekonstrukcija. Ne ką mažiau atsilieka Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) pastato Vilniuje, Trakų g. 1/26, darbų trukmė. Pradžia skaičiuojama nuo 1999 metų – ir pabaigos dar nematyt. Jei darbus vis dėlto pavyktų užbaigti 2022 m., projekto amžius pasiektų 24 metus. „ Žmonės raketas į kosmosą per tiek laiko sukuria ir paleidžia, naujas žvaigždes atranda, o tuo tarpu VGTU stogą lopo...“, - stebisi VŽ skaitytojas.

Iki šiol rengiama Valstybės investicijų programa (VIP), kuri neatspindi nei visų valstybės investicijų, nei detalios informacijos apie į programą įtrauktus projektus, o jei ir yra įtraukiami, nebūna įgyvendinti planuotais terminais.

VŽ nuomone, galbūt esmė slypi net ne pačioje programoje – ir ši, ir ankstesnės Vyriausybės, planuodamos valstybės investicijas, kone tradiciškai nesilaiko terminų, dažnai kaitalioja prioritetus, permetant lėšas iš vieno objekto į kitą. Tuomet aiškėja, kodėl yra ką slėpti: senstelėję, samanomis apaugę projektai galiausiai gerokai pabrangsta ir pareikalauja daugiau valstybės lėšų.

