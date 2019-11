„Citadele“ tapo ketvirtu banku Lietuvoje, siūlančiu mokėjimus ištisą parą

„Citadele“ banko filialo Lietuvoje klientai nuo šiol gali atlikti momentinius mokėjimus eurais, t. y. pervesti lėšas iš sąskaitos viename banke į sąskaitą kitame banke per kelias sekundes bet kuriuo paros metu, pranešė kredito įstaiga.

Momentinius mokėjimus galima gauti ir atlikti tarp bankų, kurie yra prisijungę prie momentinių mokėjimų sistemos. Lietuvoje šiuos pavedimus priima „Swedbank“, SEB ir Šiaulių bankas. Šiuos mokėjimus priima daugiau kaip 1.900 ES šalių bankų.

Momentiniai mokėjimai yra negrynųjų pinigų pervedimai, vykdomi visą parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus, įskaitant poilsio ir švenčių dienas. Klientų mokėjimai įvykdomi per kelias sekundes, o gautus pinigus galima iškart panaudoti. Tai labai reikšmingas pokytis, nes anksčiau mokėjimai tarp Europos bankų buvo vykdomi tik darbo dienomis, o pervedimas užtrukdavo keletą valandų.

Kainuos tiek pat, kiek SEPA mokėjimai

„Citadele“ banko klientai momentinius mokėjimus iki 1.000 Eur galės atlikti mobiliojoje programėlėje, kitų metų pradžioje ši galimybė atsiras ir interneto banke. Taip pat planuojama, kad ateityje didės ir suma, kurią galima pervesti su šiuo mokėjimu. Momentiniai mokėjimai kainuoja tiek pat, kiek SEPA mokėjimas, atliekant jį mobiliojoje programėlėje.

„Citadele“ bankas buvo pirmasis bankas Latvijoje, pasiūlęs momentinius mokėjimus.