Šeimos finansai: kada reikalingas raštiškas sutuoktinio leidimas ar įgaliojimas

Jei gyvenate santuokoje ir norite sudaryti sandorius nekilnojamuojo turto, akcijomis ar su šeimos įmone, tuomet sutuoktinio rašytinis sutikimas yra būtinas. Tačiau jei perkate automobilį, jachtą ar kitą brangų daiktą ir tai galite sau leisti, tuomet tai galite padaryti vienas. Be sutuoktinio leidimo galima ir skolintis pinigų, tačiau šeimos finansų ekspertai akcentuoja, kad tartis ir kartu planuoti išlaidas poroje šiandien kaip niekada svarbu. Antraip rizikuojate sugriauti santuoką.

Renata Cibulskienė, „Cobalt“ vyresnioji teisininkė, sako, kad rašytinis sutuoktinio sutikimas reikalingas, kai kalbama apie iš tiesų brangius pirkinius ir tai yra aiškiai apibrėžta įstatymais.

„Kai norima sudaryti sandorius, susijusius su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, pavyzdžiui, nekilnojamuoju turtu, vertybiniais popieriais ar bendra įmone, sutuoktinio rašytinis sutikimas yra reikalingas. Taip užtikrinama sutuoktiniams bendrai priklausančių daiktinių teisių apsauga nuo vieno sutuoktinio savo rizika prisiimtų įsipareigojimų. Tokius sandorius sutuoktiniai sudaro bendrai arba vienas iš sutuoktinių turi kito sutuoktinio įgaliojimą tokį sandorį sudaryti“, ? kalba R. Cibulskienė.

Tačiau, pasak teisininkės, jei antroji pusė nutaria įsigyti, pavyzdžiui, jachtą, kurios įsigijimui rašytinis kito sutuoktinio sutikimas nėra reikalingas, tuomet sutuoktinis gali tai padaryti vienas. Vis tik svarbu nepamiršti, kad santuokoje įgyti pirkiniai skirti šeimos poreikiams tampa bendra nuosavybe, o tai reiškia, kad ir prievolės, atsirandančios iš tokios pirkimo–pardavimo sutarties, bus bendros.

„Teisiškai be sutuoktinio leidimo antroji pusė yra pakankamai finansiškai laisva priimti vienašališkus sprendimus. Be sutuoktinio leidimo galima skolintis pinigų, mat paskolos sutartis nepriskiriama prie sandorių, kuriais yra įgyvendinamos paskolos gavėjo, kaip bendro turto savininko, teisės“, ? sako „Cobalt“ vyresnioji teisininkė.

Ji pabrėžia, kad kiekvienas sutuoktinis taip pat turi teisę be kito sutuoktinio sutikimo atidaryti banko depozitinę sąskaitą savo vardu ir laisvai disponuoti joje esančiomis lėšomis, jeigu tos piniginės lėšos nebuvo perduotos bendrajai jungtinei nuosavybei. Be to, kiekvienas sutuoktinis turi teisę sudaryti sandorius, būtinus išlaikyti šeimos namų ūkį ir užtikrinti vaikų auklėjimą bei švietimą.

Visgi prieš priimant svarbų finansinį sprendimą, teisininkė pataria įvertinti ir emocinį aspektą.

„Nors pirkinys ir gali būti pakeliamas šeimos finansams, tačiau veikiant be antrosios pusės sutikimo, pykčiui ir nemaloniems tarpusavio ginčams leidimo taip pat gali neprireikti“, ? priduria teisininkė.

Išlaidos neturi viršyti pajamų

Finansų valdymo ekspertai pastebi, kad mūsų tėvams įprastas bendras sutuoktinių biudžetas, kuomet šeimos pajamos būdavo valdomos bendru sprendimu, šiandien virsta atsakomybių pasidalijimu ir susitarimais, kas poroje dengia kokias išlaidas.

Pasak „Swedbank“ Finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės, tvarkant pinigus atskirai, nebėra taip paprasta kontroliuoti ir bendras namų ūkio išlaidas. Tačiau nepaisant to, ar jūsų pinigai „bendrame katile“, ar atskirose sąskaitose, šeimos biudžetą patartina valdyti vadovaujantis pagrindiniu asmeninių finansų valdymo principu – išlaidos neturi viršyti pajamų.

Ji pataria, kad pradedant gyvenimą kartu svarbu pačioje pradžioje apsibrėžti esminius finansų valdymo dalykus. O jei išsikeliami tikslai, jie abiem poroje gyvenantiems žmonėms turi būti vienodai suprantami ir svarbūs. Taip pat svarbu apsibrėžti, pavyzdžiui, ką jūsų poroje reiškia sąvoka „brangus pirkinys“ ir nuo kokios sumos prieš įsigydami pirkinį turite pasitarti su antrąja puse.

„Tai ne tik padės išvengti barnių, bet ir nutarti, kokių pirkinių jūsų porai reikia labiausiai“, ? pabrėžia J. Cvilikienė.

Bendras „kasas“ keičia dalinės

Anot įvairių ekonominių tyrimų, nagrinėjančių susituokusių porų biudžetą, bendrų ekonomikų skaičius mažėja, o porų, propaguojančių dalinai bendros ekonomikos modelį, skaičius didėja, skelbiama „Financer.com“ asmeninių finansų skiltyje.

Paprastai kartu gyvenančios poros turi kelias banko sąskaitas – bendrą sąskaitą, iš kurios padengia visas įprastas išlaidas, ir privačią sąskaitą, skirtą asmeninėms reikmėms ir išlaidoms. Anot bankų ekonomistų, tai yra teigiamas sprendimas, nes jūs prisiimate finansinę atsakomybę ir tuo pačiu metu turite galimybę laisvai disponuoti savo asmeninėmis santaupomis.

Turėti bendrą banko sąskaitą gali būti naudinga todėl, kad tokiu atveju nereikės sukti galvos, kas už ką turi sumokėti, o viską apmokėsite iš bendros sąskaitos.

Turint bendrą biudžetą, bet kuriuo atveju taip pat rekomenduojama sukurti ir bendrą taupymo sistemą, kuri gali būti naudinga norint įsigyti didesnį pirkinį ateityje, kartu keliaujant arba kitoms nenumatytoms jūsų namų ūkio išlaidoms.

Kitas, šiuolaikiškas būdas planuoti bendro biudžeto pasidalijimą, yra populiariosios mobiliųjų telefonų programėlės, pavyzdžiui, „Splitwise“.

Ši telefono programėlė yra tinkama ne tik poroms, bet ir draugų grupėms ir pan. Kiekvieną kartą sumokėjus už bendrą pirkinį ar sąskaitą, suma yra padalinama ir išskaidoma kiekvienam. Ši šiuolaikiška programa leidžia vartotojams padengti visas išlaidas, kurias jie privalo sumokėti, ir automatiškai perduoda informaciją apie bendrą mokėjimą kitiems grupės nariams. Ši technologija panaikina poreikį užsirašinėti išlaidas ar rinkti čekius ir paskui dalintis viską per pusę ar proporcingai. Viską už jus padarys programėlė.

Kaltinti vienas kita — ne išeitis

„Swedbank“ finansų valdymo ekspertė taip pat pataria periodiškai peržiūrėti ne tik bendras namų išlaidas, bet ir finansinius įsipareigojimus bei tikslus, kad paskendus kasdienybėje neužsimirštų ilgalaikiai planai ir siekiai.

„Nebijokite kalbėti apie finansus, įvairius sprendimus ar net klaidas. Bendri sprendimai gali padėti lengviau rasti išeitį ar net išsaugoti darną. Net jei kyla ginčas, pasistenkite išlikti racionalūs – konstruktyviai kalbėkitės siekdami atrasti silpnąsias vietas ir pasistenkite jas ilgainiui taisyti, o ne kaltinti vienas kitą. Atvirumas kalbant apie finansus yra labai svarbus, nes nežinant, kaip yra iš tiesų, galima priimti neracionalius sprendimus“, ? pabrėžia „Swedbank“ Finansų instituto vadovė.

Vis daugiau vedusių ir drauge gyvenančių porų šiandien dalijasi savo finansais. Labai nedaug porų turi visiškai bendrą biudžetą. Tačiau jei norite dalintis savo finansais, galite tai padaryti keliais būdais. Dažniausiai yra naudojami šie trys skirtingi modeliai, apsakantys ekonomikos planavimą bendrame namų ūkyje.

Jūratė Cvilikienė, „Swedbank“ Finansų instituto vadovė.Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.