Po mokesčių amnestijos VMI dvigubina apsukas

Pasibaigus mokesčių amnestijai, per antrąjį šių metų pusmetį VMI planuoja atlikti tiek patikrinimų, kiek per visus praėjusius metus. Tačiau dabar jų kaina gali būti didesnė, nes įmonė gali netekti patikimo mokesčių mokėtojo statuso, be to, gali būti paskirta didesnė bauda.