„AAA Law“ turi naują partnerį, subūrė bankininkystės ir finansinių paslaugų profesionalų komandą

Šių metų vasaros pabaigoje prie advokatų profesinės bendrijos „AAA Law“ prisijungė asocijuotas partneris dr. Tomas Ambrasas. Kartu su juo komanda pasipildė trimis itin patyrusiais finansinių paslaugų rinkos profesionalais: Aleksu Šulniumi, Tomu Lauručiu ir Žilvinu Mileriumi. Sukurtas bankininkystės bei finansinių paslaugų kompetencijų centras yra sudarytas iš teisininkų, finansinių technologijų, IT , pinigų plovimo prevencijos, finansų ir kitų rizikų valdymo konsultantų, kurie turi specializuotų žinių ir išskirtinių kompetencijų.

Tarpdisciplininė komanda

nuotrauka::1 left

„Šios komandos suformavimas ir naujo kompetencijos centro sukūrimas mums yra didelis žingsnis į priekį, reaguojant į besikeičiančius rinkos poreikius. Lietuvos reguliacinė aplinka yra itin palanki finansinių technologijų plėtrai, ir reikia patyrusių žmonių, kurie šia veikla užsiimančioms organizacijoms suteiktų specializuotas paslaugas „one stop shop“ principu. Pasitelkę tarpdisciplininę komandą, prie šios srities projektų galėsime prisidėti kompleksiniu sprendimu, apimančiu teisines, reguliacines, atitikties, IT, rizikų valdymo ir finansinių technologijų sritis“, – komentuoja advokatų kontoros „AAA Law“ vadovaujanti partnerė Giedrė Domkutė.

Keturi naujieji profesionalai – T. Ambrasas, A. Šulnius, T. Laurutis ir Ž. Milerius – yra dalyvavę įvairiuose vietos ir tarptautiniuose sandoriuose, yra dirbę valstybiniame ir privačiuose sektoriuose, užėmę vadovaujančias pareigas Lietuvoje veikiančiose bankuose. Jie paslaugas teiks tiek finansų rinkos senbuviams, tiek naujai besikuriantiems finansinių technologijų projektams.

„Per tris mūsų veiklos dešimtmečius rinka stipriai pasikeitė, technologijų vystymasis reikalauja naujo požiūrio į komandos sudėtį ir teisininko profesiją. Kyla poreikis iš naujo „peržiūrėti“ teisinių paslaugų spektrą ir kurti ateities advokatų kontoras“, – apie pokyčius kalba „AAA Law“ steigėjas Marius Jakulis Jason.

nuotrauka::2 right

Turi valstybinio ir privataus sektoriaus patirties

Naujasis „AAA Law“ asocijuotas partneris dr. Tomas Ambrasas aktyviai prisideda prie finansinių paslaugų sektoriaus,

finansinių inovacijų politikos bei reguliavimo kūrimo Lietuvoje ir už jos ribų. Jis turi unikalios patirties, dirbant Europos Sąjungos institucijose, kuriant Bankų sąjungos teisės aktus ir formuojant naują atitikties praktiką bankininkystėje.

Tomas yra sukaupęs daugiau nei 12 metų patirtį finansinių paslaugų sektoriuje, iš kurių septynerius vadovavo tarpdisciplininiams projektams ir komandoms. Jis taip pat sėkmingai apgynė daktaro disertaciją Bazelio universitete, Šveicarijoje apie bankų pertvarkymo teisinį režimą ir bankų krizių valdymą.

Pastaruoju metu T. Ambrasas vadovavo bankininkystės ir finansų komandai vienoje iš advokatų kontorų, o anksčiau vienoje iš didžiojo ketverto bendrovių, taip pat dirbo viename didžiausių bankų regione. Jis taip pat buvo vienas iš didžiausios Lietuvoje finansinių technologijų bendruomenės organizacijos „FINTECH Lietuva“ iniciatorių.

„Finansinių paslaugų rinkai tampant vis labiau kompleksiška, natūraliai kyla didesnis bei įvairesnis klientų poreikis kovoti su reguliavimo „cunamiu“. Tuo tarpu reguliavimo užtikrinimas, savalaikis atitikties reikalavimų įgyvendinimas jau seniai yra strateginiu finansų rinkos dalyvių, tarpininkų bei aukščiausio lygio vadovų prioritetu. Be to, bendra mūsų komandos patirtis įrodė, kad skaitmenizacija ir technologinė revoliucija atneša pokyčius ir teisinių, IT, finansinių rizikų kontekste, o tai verčia verslą pergalvoti ir paslaugų tiekėjų pasirinkimo kriterijus“, – sako dr. Tomas Ambrasas.

Jis priduria, kad sustiprėjusi komanda gali užtikrinti finansinių technologijų rinkoje reikalingą greitį, sklandų projektų valdymą ir aukščiausią kompetenciją. Komandos teikiamų paslaugų spektras apima licencijavimą, licencijuotų subjektų atitikties aptarnavimą, finansavimo sandorius, poveikio vertinimą, skirtumų analizę, reikalavimų įgyvendinimą, testavimą, projektų valdymą ir kitas paslaugas.

Kiti „AAA Law“ Bankininkystės ir finansų teisės grupės nariai, kontoroje dirbantys patarėjų pozicijose, turi ilgametės patirties skirtinguose bankininkystės, finansų ir fintech sektoriuose:

Aleksas Šulnius yra informacinių technologijų profesionalas, turintis 15 metų patirtį, iš kurių septynerius vadovauja IT projektams ir IT komandoms finansų sektoriuje. Įgijęs patirties Lietuvos banke ir komerciniuose bankuose, Aleksas puikiai išmano valstybinį ir verslo sektorius. Lietuvos banke jis buvo pagrindinis „blockchain“ techninės smėlio dėžės vizijos architektas, ir jo sukurta vizija buvo pripažinta kaip viena geriausių tarp Lietuvos valstybinio sektoriaus inovacijų tyrimų. Šiuo metu Aleksas toliau vadovauja IT komandai viename iš didžiausių Europos komercinių bankų.

Tomas Laurutis yra procesų optimizavimo, duomenų analitikos, rizikų ir kompleksinių projektų valdymo profesionalas, turintis daugiau nei 20 metų vadovavimo įvairioms bankininkystės sritims patirtį. Jis dirbo SEB, „Snoro“ ir DnB bankuose, šiuo metu vadovauja verslo konsultavimo ir duomenų analitikos kompanijai „Data Style“.

Žilvinas Milerius turi daugiau kaip 20 metų darbo patirties bankuose. Jis buvo atsakingas už finansinių paslaugų (būsto, vartojamųjų ir verslo paskolų, mokėjimo kortelių ir mokėjimų, ir kt.) gyventojams ir verslo klientams ir pardavimo kanalų plėtrą įvairiuose bankuose. Šiuo metu vadovauja duomenų analizės ir prognozavimo kompanijai „Scorify“.

Advokatų kontoroje – septynios verslo teisės sritys

Vadovaujanti „AAA Law“ partnerė Giedrė Domkutė kontoros pokyčius įvardija kaip tam tikrą kontoros brandą. Šįmet „AAA Law“ išgrynino verslo teisės sritis, kurioms skirs didžiausią dėmesį: įmonių teisė, nekilnojamojo turto ir statybų teisė, ginčų teisė, bankininkystės ir finansų teisė, intelektinės nuosavybės teisė, technologijų ir žiniasklaidos teisė, muitų ir prekybos teisė.

„Pastaruosius kelis metus stipriai augame, todėl aktyviai inicijuojame pokyčius. Praėjusiais metais teisinių paslaugų pajamos išaugo 40 procentų, prie mūsų komandos prisijungė naujas partneris. Šįmet plėtrą pratęsia bankininkystės ir finansinių paslaugų teisės komandos stiprinimas“, – sako G. Domkutė.

Pirmoji kontoros plėtros banga buvo įgyvendinta praėjusiais metais, kai prie „AAA Law“ prisijungė advokatas Jonas Sakalauskas, iki tol dirbęs vienoje iš didžiausių Baltijos šalių advokatų kontorų.

„AAA Law“ teisines, verslo konsultacijų ir intelektinės nuosavybės apsaugos paslaugas teikia visose Baltijos šalyse, kuriose vienija daugiau kaip 50 savo srities profesionalų.

Tomas Laurutis, „AAA Law“ patarėjas procesų optimizavimo, duomenų analitikos, rizikų valdymo klausimais. Aleksas Šulnius, „AAA Law“ patarėjas IT ir FinTech klausimais.