Maisto ir baldų keliai VMI atvedė iki nedeklaruotų sąskaitų

Pasitelkusi išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) e. sąskaitų faktūrų posistemio i.SAF duomenis, VMI nustatė, jog tiriamos įmonės deklaruoti pelno ir bendrai tvarkomos buhalterinės apskaitos duomenys nesutampa.

Įmonė laiku nepateikė informacijos apie beveik 2 mln. Eur vertės nekilnojamojo turto pardavimo sandorius ir viešai deklaravo dirbanti nuostolingai. Po Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) atliktos duomenų analizės įmonė dėl pavėluotai deklaruotų NT pardavimo sandorių papildomai deklaravo apie 325.000 Eur PVM.

Pavėlavo deklaruoti

Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad minėtuoju atveju PVM sąskaitą faktūrą pirkėjui planuota išrašyti ne notarinės pardavimo sutarties pasirašymo momentu, o žymiai vėliau, kai įregistruojamas 100% NT baigtumas, nors pirkėjai į naujus namus įsikraustė iš karto. Tai parodė i.MAS posistemiuose vežėjų pateikta informacija – gyvenamųjų būstų adresais buvo vežami maisto produktai, baldai ir pan.

2016 m. startavus i.SAF ir i.VAZ posistemiams, PVM sąskaitų faktūrų ir krovinių gabenimo važtaraščių duomenis mokesčių administratoriui turi teikti visi PVM mokėtojai. Ši informacija naudojama analizuojant mokesčių mokėtojų rizikingumą, taip pat patikrinimų metu, duomenys vertinami ir atliekant PVM permokos grąžinimus.

„Per pirmąjį 2019 m. pusmetį po stebėsenos ir kontrolės veiksmų, inicijuotų i.SAF ir i.VAZ duomenų analizės pagrindu, mokesčių mokėtojai papildomai deklaravo beveik 4,7 mln. Eur PVM“, – teigia Eglė Ramanauskienė, VMI Kontrolės departamento direktorė.

Anot jos, sistemų duomenų pagrindu atliekant priešpriešinius prekių/paslaugų tiekėjų ir gavėjų sąskaitų tikrinimus, identifikuoti įmones, galimai nedeklaravusias sandorių ar „pamiršusias“ laiku pateikti kitus duomenis, tapo daug paprasčiau.

„Pardavimo PVM turi būti deklaruojamas tą patį mėnesį, kai išrašoma tiekėjo pardavimo PVM sąskaita faktūra. Minėtu konkrečiu atveju, išrašytas PVM sąskaitas faktūras su atvirkštiniu apmokestinimu bendrovė PVM deklaracijose deklaravo daug vėliau nei tiekėjas jas išrašė. Tokiu būdu ne tik nesilaikyta dokumentų teikimo ir mokesčių mokėjimo reikalavimų, bet galimai bandyta išvengti PVM mokėjimo ateityje, o valstybės biudžetas reikiamu metu nepasipildė apyvartinėmis lėšomis“, – pasakoja E. Ramanauskienė.

Ji pažymi, kad nuolat gaunamų duomenų pagrindu neatitikimai nustatomi greičiau ir efektyviau, o apie šiuos pažeidimus įspėjus verslo atstovus – pavėluotai teikiamų duomenų praktika taikoma vis rečiau.

Po i.SAF ir i.VAZ duomenų analizės inicijuotų stebėsenos ir kontrolės veiksmų per 2018 m. mokesčių mokėtojai papildomai deklaravo beveik 7,6 mln.Eur PVM, per 2017 m. – apie 3,7 mln. Eur PVM, per 2016 m. – apie 4,5 mln. Eur PVM.