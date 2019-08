SEB ir „Swedbank“ padidino šių metų, bet nukirpo 2020 m. BVP prognozę Lietuvai

SEB ir „Swedbank“ ekonomistai pagerino Lietuvos šių metų augimo prognozę, tačiau nukirpo 2020 m. rodiklius. Laukiama JAV ir euro zonos ekonomikų lėtėjimo, tačiau taip pat skaičiuojama, kad centriniai bankai karpys palūkanas, tad skolinimasis turėtų dar pigti.

Lietuvos ekonomika šiemet tebestebina sparčiu augimu, kuriam priešingai, negu tikėtasi, pirmą pusmetį įtakos turėjo geri užsienio prekybos rezultatai. Tačiau ekonomikos augimo tempas lėtės. Kitąmet SEB bankas, kaip ir anksčiau, prognozuoja 2,4% Lietuvos ūkio plėtrą, tačiau nuo 3,2% iki 3,6% pagerino šių metų prognozę. Tai skelbiama SEB grupės pasaulio ekonomikos apžvalgoje „Nordic Outlook“.

„Swedbank“ taip pat antradienį pranešė, kad šių metų Lietuvos BVP prognozę padidino iki 3,7%, tačiau 2020 metais mato gerokai kuklesnį vos 2,0% sieksiantį augimą.

Augsime sparčiau nei latviai, estai

Prognozuojama, kad Latvijos ekonomika šiemet padidės 2,4%, 2020 metais – 2%, o Estijos BVP didės atitinkamai 3% ir 2,3%.

„Dėl spartesnio, negu prognozavome, ekonomikos augimo šių metų pirmą pusmetį pagerinome 2019 metų Lietuvos BVP augimo prognozę nuo 3,2 iki 3,6%. Tačiau ekonomikos plėtra antrą šių metų pusmetį ir kitais metais bus gerokai lėtesnė dėl prastėsiančio užsienio prekybos balanso“, - sako Tadas Povilauskas, SEB banko ekonomistas.

SEB paliko ekonomikos augimo prognozę 2020 metais nepakeistą, tačiau rizika, kad ekonomikos augimo Vakarų Europoje scenarijus kitąmet gali būti dar prastesnis, o kietojo „Brexit“ išvengti nepavyks, yra padidėjusi, galėtų lemti gerokai prastesnį Lietuvos BVP pokytį. Taip pat palikta prognozė, kad vidutinis darbo užmokestis šalyje kitąmet augs 6,5%, o nedarbas bus 6%. Vidutinė metinė infliacija šiemet bus 2,4%, kitąmet – 2,3%.

Apžvalgoje „Nordic Outlook“ teigiama, kad JAV ekonomikos plėtra tęsiasi daugiau negu dešimt metų ir sumušė modernių laikų trukmės rekordą, tačiau augimas silpsta. Nemažą įtaką lėtesnei ne tik JAV ar euro zonos, bet ir besivystančių šalių ekonomikos plėtrai turi politikų ambicijos keisti nusistovėjusią pasaulinės prekybos tvarką.

Jeigu verslas nebegali prognozuoti, ko laukti artimiausiu metu, pradeda vyrauti atsargumas ir nerimas, o tai tiesus kelias į lėtesnę plėtrą ar smukimą. Tačiau ir toliau pagrindinis ir JAV, ir euro zonos ekonomikos plėtros scenarijus – vangi plėtra.

Daugėja neapirėžtumo dėmenų

Savo ruožtu „Swedbank“ ekonomistai prognozuoja, kad kitais metais pasaulio ekonomikos augimas bus lėčiausias nuo 2009 metų, ir ne viena didelė ekonomika gali panirti į recesiją. Lietuvos ekonomikos augimas turėtų sulėtėti iki 2%, o nuosmukio tikimybė išlieka nedidelė.

Nerijus Mačiulis, „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas, komentuoja, kad nepasitvirtinus lūkesčiams dėl greito JAV ir Kinijos susitarimo dėl laisvesnės prekybos, įtampa prekybos fronte ir finansų rinkose toliau didėja.

„Jei tai būtų vien didesni importo tarifai, našta nebūtų tokia nepakeliama, tačiau mes taip pat stebime rekordiškai didelį ekonominės politikos neapibrėžtumą ir geopolitines rizikas. Vis didėja tikimybė, kad JK iš ES pasitrauks be susitarimo, auga įtampa tarp JAV ir Irano bei tarp Kinijos ir Honkongo, o centrinių bankų galimybės stabilizuoti verslo ciklą išlieka labai ribotos. Tokiame kontekste tikėtina, kad ne viena įmonė pristabdys investicijas, o prastesni gyventojų lūkesčiai gali prislopinti ir vartojimo augimą“,- komentuoja N. Mačiulis.

„Swedbank“ ekonomistai prognozuoja, kad vidutinio darbo užmokesčio augimas 2020 ir 2021 metais sulėtės iki 5%, o infliacija išliks kukli ir sieks tik 2,5%.

Vis dėl to N. Mačiulis atkreipia dėmesį ir į tai, kad Lietuvos ekonomika išlieka subalansuota ir nėra jokių jos perkaitimo ženklų, todėl išoriniai šokai yra daug lengviau absorbuojami nei prieš dešimtmetį.

Euro zonos ir JAV prognozė

SEB grupės ekonomistai prognozuoja, kad pagrindinės Lietuvos eksporto rinkos – euro zonos BVP augs 1%, kitąmet – 1,1%, 2021 metais – 1,3%. Šiemet JAV ekonomika didės 2,3%, kitąmet augimas sulėtės iki 1,8%.

„Swedbank“ ekonomistai prognozuoja, kad ir JAV federalinių rezervų sistema, ir Europos Centrinis Bankas (ECB) jau šių metų rugsėjo mėnesį dar labiau mažins bazines palūkanas, tačiau monetarinės politikos galimybės šiame kontekste yra labai ribotos.

SEB nurodo, kad FED turėtų mažinti bazinę palūkanų normą dar tris kartus iki 2020 metų vidurio, kol ji pasieks 1,5%.

Tolesnės eigos nežino ir FED vadovai, kurie aiškiai teigia, kad palūkanų normų pokyčiai priklausys nuo to, kokie bus ekonominiai rodikliai. ECB atsižvelgdamas į sumažėjusius infliacijos lūkesčius ir siekdamas skatinti ekonomiką, rugsėjį sumažins palūkanų, kurias bankai turi primokėti centriniam bankui už jame laikomus vienos nakties indėlius, normą nuo -0,4 iki -0,5%. Gruodį šios palūkanos bus sumažintos iki -0,6%. EURIBOR artimiausiais mėnesiais smuks dar labiau. Be to, ECB netrukus turėtų atnaujinti ir išplėstinę turto pirkimo programą.

„Daugelis euro zonos valstybių, įskaitant ir Lietuvą, iki 10 metų siekiančiam laikotarpiui gali pasiskolinti už nulines ar net neigiamas palūkanas. Tačiau žema pinigų kaina neturi jokios reikšmės, jei tie pinigai nėra įdarbinami į produktyvius aktyvus. Tokiame kontekste daug svarbesnė yra fiskalinė politika, galinti paskatinti paklausą, spręsti socialines bei aplinkosaugos problemas ir padidinti ilgalaikį regiono konkurencingumą“, — apibendrina N. Mačiulis.