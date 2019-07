VMI: pajamų deklaracijų dar nepateikė 76.000 gyventojų

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena gyventojams, kurie vis dar nedeklaravo 2018 m. gautų pajamų, apie jų pamirštą pareigą pateikti GPM308 deklaracijas.

Pajamas už praėjusį mokestinį laikotarpį privalėjo deklaruoti 753.000 gyventojų, iš jų, naujausiais duomenimis, deklaravo 677.000. Šiandien VMI išsiuntė priminimus 11.000 šalies gyventojų, dalis iš jų nedeklaravo pajamų, gautų iš užsienio valstybių.

„Nedeklaravusiųjų gretos tirpsta kasdien, tačiau apie 76.000 gyventojų, privalėjusių deklaruoti 2018 m. pajamas, to vis dar nepadarė. VMI jų be dėmesio nepalieka – ragina priminimais. Per pastaruosius mėnesius apie pamirštą pareigą informavome per 92.000 gyventojų, iš jų daugiau nei pusė deklaracijas po priminimo pateikė“, – sako Stasė Aliukonytė-Šnirienė, VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė, ir pabrėžia, kad patogiausia deklaruoti e. būdu, naudojantis Elektroninio deklaravimo sistema (EDS).

Iki š. m. gegužės 2 d. deklaracijas privalėjo pateikti tie gyventojai, kurie pernai vykdė individualią veiklą su pažyma ar buvo įsigiję verslo liudijimus (net ir tuo atveju, jei negavo pajamų), pardavė trejus metus nuosavybėje neišlaikytą transporto priemonę ar dešimt metų nuosavybėje neišlaikytą nekilnojamąjį turtą, gavo nuomos pajamų iš gyventojų, gavo bet kokių pajamų iš užsienio valstybių ir kt.

Deklaruoti pajamas turėjo ir gyventojai, kuriems buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir dėl šios priežasties jie privalėjo perskaičiuoti metinį NPD. Kaip ir anksčiau, deklaruoti pajamas turėjo gyventojai, kuriems buvo privalu pateikti turto deklaracijas dėl jų pačių ar jų sutuoktinių užimamų pareigų (politikai, valstybės tarnautojai, kt.), taip pat individualių įmonių savininkai ir mažųjų bendrijų ar ūkinių bendrijų nariai, gavę pajamų iš šių įmonių ar bendrijų.

VMI pažymi, kad pranešimai siunčiami ir tiems gyventojams, kurie pajamas yra deklaravę, tačiau jų deklaracijose mokesčių administratorius randa neatitikimų ar turi klausimų dėl pateiktų duomenų. Priminimai deklaruoti ir informaciniai pranešimai, skirti gyventojams, yra talpinami Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) bei siunčiami nurodytu e. paštu, o jo nenurodžius – paštu mokėtojo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu.

VMI duomenimis, už 2018 m. mokestinį laikotarpį pajamų deklaracijas iš viso pateikė apie 1.322.000 šalies gyventojų. Daugiau nei 697.000 gyventojų pateikė deklaracijas su grąžintina GPM suma, jiems buvo grąžinta beveik 110 mln. Eur GPM permokų. Beveik 379.000 gyventojų pateikė deklaracijas su mokėtina GPM suma, jie turėjo sumokėti 172 mln. Eur GPM.