Kerpa taršos kvotas, įveda mokesčius ir meta 7,6 mlrd. Eur

2020 m. baigiasi laikas, kai Lietuva galėjo per daug nesirūpinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu, tačiau nuo kitų metų reikės imtis realių darbų: daug investuoti ir pradėti keisti įpročius. Delsimas Lietuvai ateityje per metus pagal nuosaikias prognozes gali kainuoti apie 35 mln. Eur. Iš jų apie 24 mln. Eur tektų mokėti dėl per didelės transporto taršos.