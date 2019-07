VMI: mokesčių amnestijos rezultatas – 41,7 mln. Eur

Šiandien, liepos 2 d., baigėsi laikas, skirtas vienintelei galimybei atsiskleisti ir sumokėti pamirštus mokesčius. VMI skaičiuoja, kad mokesčių amnestija viešuosius finansus papildė 41,7 mln. Eur.

„Kai gyventojai ir įmonės išgirsta mokesčių administratorių ir priima sprendimą savarankiškai ištaisyti praeities klaidas bei savanoriškai deklaruoti pamirštus mokesčius, tokį mokesčių mokėtojų elgesį vienareikšmiškai galime laikyti šio projekto sėkme“, – pranešime cituojamas Artūras Klerauskas, VMI viršininko pavaduotojas.

VMI neidentifikavo asmenų, kurie pasinaudojo galimybe atsiskleisti, ir deklaracijas priėmė bendrąja tvarka, todėl savanoriško atsiskleidimo mastą galima įvardinti tik apytikriai. Deklaracijų tikslinimo pokytis, lyginant su praėjusiais metais, išaugo maždaug 41,7 mln. Eur.

920 įmonių ir gyventojų sudarė periodinius pamirštų sumokėti mokesčių grafikus už 8,2 mln. Eur. Didžiausia suma, kuriai periodinių mokėjimų grafiką sudarė įmonė, yra apie 632.100 Eur, o gyventojas – 225.600 Eur.

Dar galima sudaryti

Senas deklaracijas paskutinėmis dienomis tikslinę ar teikę ir papildomas praeityje pamirštų mokesčių sumas deklaravę mokesčių mokėtojai šiuo metu vis dar gali sudaryti mokesčių grafikus ir išdėstyti mokėjimą iki dvejų metų. VMI primena, jog papildomai deklaruotus mokesčius reikia sumokėti per 20 dienų. Jei šis terminas yra per trumpas, tuomet galima kreiptis į VMI ir sudaryti periodinių mokėjimų grafiką iki 2 metų be palūkanų.

Dalis mokesčių mokėtojų deklaracijas tikslino VMI vykdomų kontrolės veiksmų metu. Supažindinti su VMI turima informacija, mokesčių mokėtojai, nelaukdami kontrolės veiksmų pabaigos, pasitaisė, papildomai deklaravo apie 14,9 mln. Eur mokesčių, iš kurių dėl 3,1 mln. Eur sumokėjimo buvo sudaryti mokėjimo grafikai.

„Šių metų pradžioje, atsivėrus savanoriško atsiskleidimo langui, raginome mokesčių mokėtojus nepraleisti šios vienintelės galimybės ištaisyti praeities klaidas be jokių pasekmių, o tuo pačiu ir pažymėjome, kad šia galimybe nepasinaudojus gresia griežti VMI veiksmai“, – primena A. Klerauskas.