Pensijų ruletėje – migla ir pažadai

Liko vos kelios dienos iki galutinio sprendimo dėl pensijų, tačiau žmonėms tebelieka daugybė neatsakytų klausimų – visko išaiškinti nesugeba nei patys vadinamosios pensijų reformos sumanytojai, nei „Sodra“, nei Valstybinė mokesčių inspekcija. Pastaroji dar ir sugeba kaitalioti nuomonę.

Sulaukus pirmųjų 2019 m. algalapių, paaiškėjo ir reformos esmė – pasirodo, kad vietoj žadėtos mokesčių reformos ir mažesnių mokesčių mums įsiūlė pensijų reformą. VŽ primena, kad Lietuvos gyventojai iki liepos 1 d. (imtinai) turi apsispręsti, ką darys su kaupimu pensijai, – kaups pagal maksimalų kaupimo modelį, o gal iš viso atsisakys kaupimo II pakopos fonduose. Pastaruoju atveju taip pat teks apsispręsti, ką daryti su pensijų fonde jau sukauptomis lėšomis, – grąžinti „Sodrai“ ir visiškai atstatyti prarastą pensijos dalį, o gal to nedaryti ir lėšas palikti fonde, kad jos toliau būtų investuojamos.

Daugiau nei gerą dešimtmetį kaitaliota pensijų sistema šiemet tarsi galutinai sujaukė smegenis: klausimai „ką daryti“ skamba jau gerą pusmetį – jį žmonės užduoda pensijų fondų atstovams, konsultantams, „Sodrai“, kolegoms, draugams ir t. t. Aišku, kad vienareikšmiško atsakymo nėra ir būti negali. Tačiau daugiau aiškumo būti privalo – apie tai turėjo pagalvoti vadinamosios pensijų reformos iniciatoriai ir įkūnytojai. Niekas iki šiol negali dorai išaiškinti, kokie yra jos pliusai, kokie minusai – ar dalyvauti pensijų fonduose, ar pasikliauti tik „Sodra“, ar galiausiai grįžti į jos glėbį su visomis pensijų fonduose sukauptomis lėšomis?

Apie žmonių pinigų, sukauptų pensijų fonduose, pargrįžimą į „Sodrą“ dar prieš keletą metų svajojo Stasys Jakeliūnas, tuomet dirbęs premjero Algirdo Butkevičiaus patarėju. Pensijų fondai buvo tapę krislu S. Jakeliūno akyse, tad nagai panižo susigrąžinti žmonių sukauptus pinigus valstybės žinion. Tada neišdegė, o ir pačiam patarėjui teko iškiūtinti iš posto. Bet minėtas „specialistas“ sulaukė savo žvaigždžių valandos ir įkrovė savo indėlį į pensijų reformą – tik, regis, reikalai dėl kaupimo aiškūs tik pačiam S. Jakeliūnui. Kuris, pamojęs Lietuvai rankele, savo pensijos reikalus jau skaičiuoja ES pinigais.

Išankstiniai skaičiavimai rodo, kad II pakopa yra geriausias būdas kaupti pinigus, nepriklausomai nuo darbo užmokesčio dydžio. Pagrindinis šios pakopos pranašumas – maži metiniai valdymo mokesčiai. Kaupiantys pensijai šioje pakopoje papildomai gauna valstybės subsidiją, o kol lėšos kaupiamos, jos yra paveldimos. Tačiau ši pakopa turi ir trūkumų, nes egzistuoja politinė rizika: Seimas gali nuspręsti panaikinti valstybės subsidiją, be to, visada gali atsirasti kokie jakeliūnai ir visi žmonių sukaupti pinigai iškeliaus į „Sodrą“ etc.

Tiek įmokos į II pakopą, tiek į III pakopą mokamos prieš tai sumokėjus gyventojų pajamų mokestį (GPM) ir „Sodros“ mokesčius. Kaupiantieji III pakopoje nuo įmokų gali susigrąžinti GPM. Reformatoriai mojuoja dar vienu jauku – darbdavys gali darbuotojui pervesti tam tikrą sumą į III pakopą. Tačiau realybėje viskas taip supainiota, kad net patys idėjos autoriai neranda galų. Tuo įsitikino „Verslo žinios“, pamėginusios pasinaudoti šia teise. Kad būtų viskas teisėta, nusprendėme pasiaiškinti su VMI. Įdomiausia, kad redakcija gavo net kelis atsakymus iš šios institucijos – ir vieni prieštaravo kitiems. Pasirodo, darbdavys gali tai daryti, tačiau įmokos negali būti siejamos su darbo užmokesčiu. O iš kur tada darbdaviui imti pinigus? Čia jau ne VMI reikalas, pinigai turi būti „iš kitų fondų“ ir taškas. Štai jums ir paskata. O kur dar garantijos, kad GPM susigrąžinimo lengvata išliks?

Miglos į akis pripūsta sočiai, o juk ant kortos pastatyta žmonių senatvė. Dabartinė „reforma“ labiau primena aklą tikėjimą, kad sistema bus gera. Kaip ir tos masiškai platinamos skaičiuoklės – skaičių daug, tačiau „suskaičiuota“ sukaupta senatvės pensija – tik hipotetinė. VŽ nuomone, politikų pareiga buvo (ir tebelieka) viską aiškiai suformuluoti, užtikrinti tęstinumą – dėl nuolat kaitaliojamos tvarkos nebeliko pasitikėjimo, o neužtikrindama žmonių socialinio saugumo, valdžia kuria problemas ateičiai.