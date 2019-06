Auditoriai „dėl nekompetencijos“ britams moka solidžias baudas 

Konsultacijų ir audito bendrovė „PwC“ už debesų kompiuterijos įmonės „Redcentric“ auditą Jungtinėje Karalystėje (JK) gavo 6,5 mln. GBP baudą, pranešė BBC.

Tiesa, auditorius prižiūrinti JK finansinės atskaitomybės taryba (FRC , the Financial Reporting Council,) sumažino baudą iki 4,6 mln. GBP (apie — 5,1 mln. Eur) po to, kai „PwC“ pripažino klaidas.

FRC nurodė, kad kai kurie pažeidimai yra „esminiai, parodantys didelę kompetencijos stoką atlikti audito darbus“.

Dviem „PwC“ partneriams dar skirtos 200.000 GBP baudos, taip pat dar po 140.000 GBP turės susimokėti du „PwC“ Lidso biuro darbuotojai, kurie bendradarbiavo atliekant auditą.

FRC teigimu, „Redcentric“ 2016 m. finansinėse ataskaitose buvo netinkamai nurašyta turto vertė 15,8 mln. GBP sumai, o 5,3 mln. GBP ikimokestinis pelnas ištaisytas į 4,2 mln. GBP nuostolį.

Pačiai „PwC“ taip pat išsakytas priekaištas, kad ši auditorė praktikoje netaikė „profesinio skepsio“ taisyklės. Jeigu būtų kritiškai įvertinti audito rezultatai, pasak FRC, tikėtina, šiurkščius pažeidimus būtų pastebėjusi pati bendrovė.

Baudų gavo ir kiti auditoriai

Tai ne pirmas kartas, kai PwC Jungtinėje Karalystėje skiriamos baudos už įmonių auditus. Panašaus dydžio baudos už netinkamus auditus PwC skirtos 2018 m. (6,1 mln. GBP) ir 2017 m. (5 ir 5,1 mln. GBP).

KPMG šiemet taip pat dėl netinkamo audito buvo nubaustos 6 ir 5 mln. GBP baudomis. EY ir „Deloitte“ praeityje taip pat yra gavę dideles baudas.