Neįrodęs pajamų kilmės asmuo turės sumokėti 41.000 Eur

Gyventojas turės sumokėti per 41.000 Eur gyventojų pajamų mokesčio, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir šių mokesčių delspinigių ir baudų, nes neįrodė gautų pajamų grynaisiais kilmės.

Šis Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sprendimas įsiteisėjo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT) mokestiniame ginče priėmus neskundžiamą nutartį. Pajamų kilmę VMI aiškinosi nustačiusi, jog gyventojas į savo įmones įnešė dideles pinigų sumas, nors oficialių pajamų tam nepakako.

VMI skaičiavimais, tikrinamuoju laikotarpiu gyventojo išlaidos oficialias pajamas viršijo apie 150.000 Eur. Įtarimų sukėlęs pilietis paaiškino, jog dalį sumos grynaisiais paskolino draugai, o kitą dalį turėjo nuo tada, kai prieš keliolika metų pardavė nekilnojamąjį turtą. Mokesčių administratorius įrodė, kad pinigų iš turto pardavimo gyventojas negalėjo turėti, nes anksčiau išleido kreditų grąžinimui ir jokio deklaruoto likučio neliko. Be to, per 130.000 Eur pasiskolinti jis negalėjo, nes draugai neturėjo tokių finansinių galimybių: vieni ir patys išlaidų turėjo daugiau nei leido pajamos, o kitas paneigė skolinęs.

Sutarties neužtenka

„Tariamos paskolos gyventojui buvo suteiktos grynais pinigais ilgam laikotarpiui. Terminui pasibaigus jos negrąžintos, tačiau palūkanos neskaičiuotos, nesikreipta ir dėl skolintų sumų grąžinimo. Nors tariamos paskolos buvo deklaruotos, tačiau vien šis faktas dar nepatvirtina, kad jos iš tiesų buvo gautos. Objektyvių duomenų, kurie patvirtintų realių lėšų gavimą, mokėtojas nepateikė“, – teigia Rasa Virvilienė, VMI Teisės departameno direktorė. Ji pabrėžia, kad žmonės, pasirinkdami pajamas gauti grynaisiais, prisiima ir didesnę riziką dėl jų gavimo realumo įrodinėjimo.

LVAT praktikoje išaiškinta, jog įrodinėjant paskolų gavimą pavienių formalių įrodymų, pavyzdžiui, rašytinių ar notarinių sutarčių, nepakanka – vertinama faktinių aplinkybių visuma, t. y., ar pajamos buvo realiai gautos.

Šis mokestinis ginčas praėjo visus galimus etapus: Vilniaus apskrities VMI ir analogiškam VMI sprendimui pritarė Mokestinių ginčių komisija, o Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė kitaip – pritarė VMI nuomonei dėl turto pardavimo pajamų nebuvimo, tačiau paskolas pripažino gautomis. Su tokiu sprendimu nesutikusi VMI kreipėsi į LVAT – šis patenkino VMI skundą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeitė teisėjų kolegijai nutarus, jog gyventojas VMI sprendimą skundė nepagrįstai.

Pasak p. Virvilienės, pastaruoju metu LVAT priėmė 12 VMI palankių nutarčių tokio pobūdžio bylose, kai gyventojai negalėjo konkrečiai įrodyti, jog pajamas grynaisiais jie realiai gavo paskolų, turto pirkimo pardavimo, kitų sutarčių pagrindu. LVAT konstatavo, kad mokesčių administratoriaus sprendimai yra pagrįsti – VMI mokestinių patikrinimų metu gyventojams pagrįstai priskaičiavo iš viso per 550.000 Eur mokesčių ir su jomis susijusių sumų.