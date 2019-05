Rizikingiems mokesčių mokėtojams – VMI laiškai

Pagal VMI turimus duomenis bei informaciją gaunamą iš užsienio mokesčių administratorių, VMI įvertino mokesčių mokėtojų rizikingumą ir atrinktiems asmeniškai primins apie galimybę iki liepos 1 d. praeityje pamirštus mokesčius sumokėti be baudų ir delspinigių.

Šiems mokesčių mokėtojams artimiausiu metu VMI išsiųs laiškus, raginančius darsyk peržiūrėti savo ankstesnių laikotarpių pajamų deklaracijų duomenis ir įvertinti jų teisingumą.

Pirmieji laiškų sulauks gyventojai, kurie atrinkti įvertinus VMI turimą informaciją apie jų pajamas ir išlaidas bei suskaičiavus ženklų jų neatitikimą.

VMI įspėjimų sulauks ir tie, kurie galimai nedeklaravo savo turimų lėšų užsienyje (remiantis iš užsienio šalių gaunama informacija) bei vykdę pavežėjimo / taksi / e. komercijos veiklas, tačiau pamiršę sumokėti mokesčius. Artimiausiu metu tokių laiškų sulauks ir įmonės, kurios VMI vertinimu pasižymi aukšta mokesčių vengimo rizika.

Vėliau netikrins

„VMI visų pirma siekia bendradarbiauti ir leisti mokesčių mokėtojams savarankiškai ištaisyti praeities klaidas, o ne juos bausti. Iš savo patirties žinome, jog išsiuntus laišką ar pasikvietus pokalbiui mokesčių mokėtojai pasitaiso ir didžiąja dalimi atvejų griežtų kontrolės veiksmų su visomis juos lydinčiomis pasekmėmis neprireikia“, – sako Artūras Klerauskas, VMI viršininko pavaduotojas. – Esant galimybei iki liepos 1 d. pamirštus mokesčius sumokėti be jokių baudų ir delspinigių, jaučiame pareigą apie tai informuoti tuos, kurių rizikingumas kelia pagrįstų klausimų.“

Kai gyventojas pateikia ar patikslina savo ankstesnių laikotarpių deklaracijas, kuriose deklaruoja papildomas pajamas, atitinkančias jo patirtas išlaidas, mokesčių mokėtojas esą sumažina savo rizikingumo rodiklį. Ponas Klerauskas patikina, kad VMI atsiskleidusio mokesčių mokėtojo neįtrauks į rizikingųjų sąrašus – jis išvengs kontrolės veiksmų ir jų pasekmių ateityje.

VMI siūlo mokesčių mokėtojui gavus laišką pasinaudoti vienintele galimybe ir iki liepos 1 d. patikslinti ar pateikti 2014 – 2018 m. mokesčių deklaracijas. Papildomai deklaruotus mokesčius be jokių baudų ar delspinigių reikia sumokėti per 20 dienų, o jei toks laikas yra per trumpas – kreiptis į VMI ir sudaryti periodinių mokėjimų grafiką iki 2 metų be jokių palūkanų.

Nuo metų pradžios VMI gavo 625 prašymus sudaryti savanoriškai deklaruotų anksčiau pamirštų mokesčių periodinių mokėjimų grafikus bendrai beveik 5 mln. Eur sumai, iš jų per paskutinę savaitę – 42 prašymai 311.200 Eur sumai.

VMI palankūs sprendimai.

VMI informuoja, jog pastaruoju metu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė devynis VMI palankius sprendimus, kuriais konstatuota, jog VMI atliktų mokestinių patikrinimų metu gyventojams (šeimai) pagrįstai priskaičiavo apie 470.000 Eur papildomai mokėtinų mokesčių, delspinigių bei baudų. Mokėtinos sumos buvo priskaičiuotos po to, kai VMI turimais duomenimis buvo konstatuota, jog gyventojų išlaidos gerokai viršijo jų gaunamas oficialias pajamas.