PVM grobsto kas nori

1993 m. Europos Sąjunga (ES) sukūrė pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistemą. Ji buvo kuriama kaip laikina, tačiau be didesnių pakeitimų gyvuoja iki šiol, nors turi ne vieną trūkumą. O bene svarbiausias iš jų – esančią sistemą lengva apvynioti aplink pirštą. Jeigu įmonė įsigijo prekių ir sumokėjo pirkimo PVM, o vėliau jas eksportavo į kitą ES šalį ir pritaikė 0% PVM, ji gali paprašyti iš valstybės biudžeto grąžinti pirkimo PVM.

Vokietijos ne pelno siekianti tiriamosios žurnalistikos organizacija „Correctiv“ subūrė 35 Europos žiniasklaidos priemones, kurios šiandien skelbia tarptautinį tyrimą „Grand Theft Europe“ apie didžiausią Bendrijos istorijoje sukčiavimo schemą – PVM karuselę. Visus žurnalistinius tyrimus, analizes, istorijas ir dokumentikos laidas rasite ČIA. Prie šios iniciatyvos prisidėjo ir „Verslo žinios“ – apie padėtį Lietuvoje skaitykite rašinyje „PVM sistemą Europoje melžia kas netingi“.

Prof. Richardas Ainsworthas, Bostono universitete jau 20 metų tyrinėjantis PVM sukčiavimą, dabartinę ES prilygina raktui nuo užpakalinių bankomato durų. Esą bet kas gali užsiregistruoti PVM mokėtoju, išvežti į kitą ES šalį kokį šlamštą ir paprašyti iš valstybės biudžeto PVM. ES skaičiuoja, kad dėl tokių gudruolių Bendrija kasmet praranda mažiausiai 50 mlrd. Eur, pagal kitus skaičiavimus, praradimai gali siekti ir 100 mlrd. Eur. Jeigu pasversime ES ir Lietuvos BVP svorį, gausime, kad Lietuvai nuo minėtų 50 mlrd. Eur gali tekti apie 150 mln. Eur praradimų dėl tokio PVM sukčiavimo.

ES šalių mokesčių administratoriai stengiasi išregistruoti įtartinus PVM mokėtojus, tačiau tai pavyksta ne visuomet. Anot p. Ainswortho, administratoriai užsiima „archeologija“ – jie vėluoja ir kovoja su pasekmėmis. Dabar karuselinio PVM sukčiavimo schemos yra sudėtingesnės – jose supasi ne trys, keturios, o 10 ir daugiau bendrovių. Todėl prie tokių schemų reikia dirbti kelių ar keliolikos šalių mokesčių administratoriams. Kadangi žalą patyrė tik vienos kurios šalies viešieji finansai, kitoms šalims neretai trūksta motyvacijos gilintis į tokias schemas.

Tuo metu sąžiningi mokesčių mokėtojai priversti tikrinti savo verslo partnerius. Lietuvos valstybinė mokesčių inspekcija pateikia ilgą rekomendacijų sąrašą, kaip reikėtų patikrinti verslo partnerį. Net jeigu įmonės darbuotojas nuskris į kitą šalį ir patikrins, ar tokia įmonė tikrai egzistuoja, to gali nepakakti įrodinėjant, kad mokesčių mokėtojas negalėjo žinoti apie sukčiavimą. Negana to, per tokį sukčiavimą išvilioti pinigai skiriami kyšiams, „vokeliams“, terorizmui finansuoti, o tai dar labiau sustiprina ardomąją šio reiškinio jėgą.

Ponas Ainsworthas suskaičiavo 14 ES bandymų reformuoti šią sistemą, tačiau visi jie žlugo, nes tarp ES šalių trūksta pasitikėjimo bei valios vienbalsiai priimti reikalingus sprendimus. Anot profesoriaus, dabartinės technologijos jau leidžia suvaldyti tokias rizikas. Jeigu mokesčių administratoriai gautų informaciją apie sudarytus sandorius realiu laiku ir realiu laiku ja keistųsi tarpusavyje, aukščiau minėtų bėdų galima būtų išvengti. Tačiau tokie žingsniai reikalauja iš šalių labai didelio pasitikėjimo – kai kurios šalys nenori atskleisti tiek daug jautrios informacijos. Šiuo metu ES svarsto Europos Komisijos etapais teikiamus pasiūlymus dėl galutinės PVM sistemos.

VŽ nuomone, netiesioginiai mokesčiai yra ES institucijų kompetencija, todėl ir atsakomybė tenka visoms ES šalims ir institucijoms. XXI amžiuje tikrai galima sukurti tokią sistemą, kuri nuostolius iš PVM sukčiavimo sumažintų iki minimumo. Tačiau reikia, kad šalys narės labiau pasitikėtų viena kita ir glaudžiau bendradarbiautų. Kur gali nuvesti baimė ir įtarinėjimai Europa dar neužmiršo, todėl kito teisingo kelio kaip bendradarbiavimas ir pasitikėjimas Europos žemėlapyje nėra.