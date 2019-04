Centrinės valdžios perviršis pirmąjį ketvirtį – 91,3 mln. Eur

Centrinės valdžios perviršis sausio-kovo mėnesiais buvo 91,3 mln. Eur ir sudarė 0,2% prognozuojamo 2019 m. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Per tris pirmus šių metų mėnesius centrinės valdžios perviršis buvo 89,1 mln. Eur didesnis nei 2018 m. per tą patį laikotarpį, kai jis sudarė 2,2 mln. Eur (0,0 proc. to meto BVP), išankstinius duomenis skelbia Finansų ministerija.

2019 m. centrinės valdžios pajamos sausį-kovą buvo apie 3,093 mlrd. Eur, išlaidos – 2,983 mlrd. Eur. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas – 18,8 mln. Eur.

Mokesčiai sudarė 58,2% sausio-kovo mėnesio centrinės valdžios pajamų, 33,7% – socialinės įmokos. Per šių metų pirmąjį ketvirtį didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 58,7%, dotacijos – 14,4% bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 12,4%.

Prognozuojamas 2019 m. BVP – 47,4 mlrd. Eur.

Centrinės valdžios sektorius apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius Rezervinį (Stabilizavimo) ir Ignalinos AE uždarymo fondus, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas, laikomas valstybės iždo sąskaitoje, taip pat Turto banką.

