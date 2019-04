Kas laukia nesumokėjus „Sodros“ įmokų

Jeigu asmuo Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruos pajamas iš individualios veiklos, tačiau nesumokės įmokų „Sodrai“, socialinio draudimo įmokos bus nuskaičiuojamos nuo asmens sąskaitos.

Pajamų deklaravimo laikotarpiui artėjant pabaigos link „Sodra“ primena, kad pernai savarankišką veiklą vykdę gyventojai turėtų nedelsti sumokėti socialinio draudimo įmokas nuo gautų pajamų.

Svarbu, kad įmokos būtų paskaičiuotos nuo tų pačių pajamų, kurios buvo deklaruotos VMI. Savarankiškai dirbančių gyventojų deklaracijų VMI duomenys „Sodrai“ yra perduodami ir „Sodra“ patikrina, ar gyventojas mokėtinas įmokas paskaičiavo ir sumokėjo teisingai, rašoma pranešime.

Kai įmokos nesumokamos

Jeigu pajamos deklaruotos, tačiau iki gegužės 2 d. nesumokėtos privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokos, gyventojas gali turėti rūpesčių.

Nesumokėjus PSD įmokų, žmogus negaus nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų, o gyventojams, kurie nereaguos į raginimus sumokėti skola virtusias įmokas, „Sodra“ pateiks mokėjimo nurodymus per Registrų centro administruojamą Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą (PLAIS) ir skolos gali būti nuskaitytos tiesiogiai nuo gyventojo sąskaitos arba išieškomos kitais būdais. Negalint sumokėti įmokų reikėtų kreiptis į „Sodrą“ ir atidėti skolos mokėjimą – tokiu atveju sudaromas skolos mokėjimo grafikas ir jokios sankcijos gyventojui negresia. Be to, PSD ir VSD skoloms netaikomi delspinigiai.

Suteikia garantijas

Šios įmokos garantuoja, kad asmuo gaus ligos išmokas, jeigu pernai sirgo, taip pat jos įvertinamos skiriant motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas, kurias užsiimantys savarankiška veikla turi teisę gauti, bei kaupiant stažą senatvės pensijai.

Tiek išmokų dydis, tiek ir pensija bei pensijų kaupimas antroje pakopoje priklauso nuo sumokėtų socialinio draudimo įmokų.

„Dažniausiai savarankiškai dirbantiems gyventojams kylantis klausimas – tai kiek gi įmokų reikia sumokėti „Sodrai“. Įmokas gyventojai turėtų paskaičiuoti ir sumokėti savarankiškai, tačiau jiems į pagalbą siūlome keletą įrankių – tai įmokų skaičiuoklės bei mokėtinų ir sumokėtų įmokų suvestinės – visa ši informacija prieinama „Sodros“ puslapyje“,– sako Evaldas Mikutis, „Sodros“ klientų aptarnavimo valdymo skyriaus vedėjas.

Gyventojai, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui, gali susiformuoti 38-ąją suvestinę, kurioje pagal jų deklaruotas pajamas VMI bus paskaičiuotos ir nurodytos mokėtinos PSD ir VSD įmokos.

Svarbu žinoti, kad 38-oje suvestinėje mokėtinos sumos nurodomos neatskaičius 2018 metais mokėtų PSD ir VSD įmokų. Be to, suvestinėje duomenys pateikiami praėjus kelioms dienoms po deklaracijos VMI pateikimo – kol mokesčių inspekcija apdoroja duomenis ir pateikia informaciją „Sodrai“.

Kiek įmokų pernai asmuo sumokėjo, galima pasitikrinti suvestinėje S8 „Detali ataskaita apie sumokėtas įmokas per nurodytą laikotarpį“. Taip pat galima susisiekti su asmeniniu konsultantu, kuris nurodytas asmeninėje draudėjo paskyroje ir, jeigu reikia, konsultantas duomenis patikslins.

Mokėtinas socialinio draudimo įmokas galima paskaičiuoti ir „Sodros“ interneto svetainėje esančia individualios veiklos skaičiuokle.

PSD ir socialinio draudimo įmokas už 2018 metus „Sodrai“ užsiimant individualia veikla pagal pažymą, taip pat savarankiška žemės ūkio veikla, reikia mokėti nuo 50% VMI deklaruotų pajamų atskaičius leistinus atskaitymus, o individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų nariams – nuo 50% savo reikmėms išsiimtų ir VMI deklaruotų lėšų.

VSD įmokų tarifas – 28,9% (30,9%, jei asmuo kaupė pensijai papildomai savo lėšomis (buvo pasirinkęs modelį 2+2+2). PSD įmokų tarifas – 9%. Sumokėjus socialinio draudimo įmokas, dalyvaujančiųjų pensijų kaupime lėšas „Sodra“ perves į jų pensijų kaupimo sąskaitas. Socialinio draudimo įmokų gali nemokėti senjorai ir gyventojai, kurie savarankišką veiklą pernai vykdė pirmą kartą.

Daugiau apie 2018 m. įmokų tarifus čia.

Įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas.

Įmokų kodus rasite čia.