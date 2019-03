FM atnaujino prognozes: vidutinė alga augs iki 1.500 Eur

Finansų ministerija (FM) atnaujintame raidos scenarijuje prognozuoja, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) šiemet augs 2,6% arba 0,2 procentiniais punktais mažiau nei numatė 2018 m. rudenį. Infliacija Lietuvoje lėtėja, dirbančiųjų skaičius auga, tačiau, anot FM, reikia išlikti atsargiems.

FM įvertinusi pasikeitusią išorės aplinką numato, kad Lietuvos BVP 2019–2022 m. didės po 2,4% vidutiniškai per metus. Tai apie 0,8 procentinio punkto (p.p.) daugiau nei ES vidurkis.

Ministerija prognozuoja, kad Lietuvos BVP 2019 m. turėtų didėti 2,6%, tai 0,2 p. p. mažiau nei buvo numatyta 2018 m. rudenį.

Prieš porą dienų „Luminor“ bankas Lietuvos BVP prognozes 2019 m. nuo 2,7% padidino iki 3,0%. Bankas BVP augimo lūkesčius pagerino, nes sulėtėjo infliacija, didėja darbuotojų skaičius, taip pat Lietuva pasirodė atspari pasaulio ekonomikos sulėtėjimui.

FM pripažįsta, kad infliacija sumažėjo, o darbuotojų pasiūla, priešingai nei buvo prognozuota, išaugo, tačiau nurodo, kad reikia išlikti atsargiems.

„Lietuvos ekonomikai praėjusieji metai buvo sėkmingi: eksportas augo į visas pagrindines rinkas, vidutinis darbo užmokestis augo sparčiausiai per 10 metų, geriausias migracijos rezultatas per visą šalies nepriklausomybę, pasiekėme mažiausią infliacijos lygį per pastaruosius 2 metus, – pažymi Vilius Šapoka, finansų ministras. – Tačiau turime atidžiai stebėti išaugusį neapibrėžtumą pasaulio ekonomikoje bei politiniuose sprendimuose dėl tarptautinės prekybos ir stiprinti šalies makroekonominį stabilumą.“

Vidaus paklausa ir toliau bus esminiu Lietuvos ekonomikos varikliu. Ją esą skatina Vyriausybės sprendimai, susiję su gyventojų pajamų didinimu bei paskatų investuoti stiprinimu, tiesioginių užsienio investicijų ir ES finansinės paramos lėšomis finansuojamų investicijų projektų įgyvendinimu.

Algų šuoliai

2019–2022 m. numatoma geriausia pokriziniu laikotarpiu gyventojų finansinė padėtis – vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (DU) 2022 m. šalyje perkops 1.500 Eur (atitikmuo iki reformos sudarytų 1.180 Eur) ir palyginamosiomis sąlygomis bus 2 kartus didesnis nei prieškriziniu laikotarpiu.

2018 m. DU šalyje padidėjo sparčiausiai per pastaruosius 10 metų – 9,6% ir siekė 921 Eur. Vyriausybės sprendimai dėl DU didinimo sveikatos priežiūros ir švietimo darbuotojams lėmė, kad 2018 m. pirmą kartą pokriziniu laikotarpiu darbo užmokestis viešajame sektoriuje augo sparčiau nei privačiame – atitinkamai 10,2% ir 9,4%. FM tikisi, kad ir šiemet viešajame sektorių algos didės sparčiau nei privačiame sektoriuje.

Prognozuojama, kad 2019 metais vidutinis darbo užmokestis šalyje 2019 m. augs 8% – tai 0,5 p. p. daugiau, nei buvo numatyta 2018 m. rudenį. Vėliau jo augimas turėtų sulėtėti iki 5,9% per metus.

Darbo užmokesčio augimo tempui poveikį turės nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 555 Eur (neatsižvelgus į 2019 m. mokestinius pakeitimus – iki 430 Eur) padidinta minimali mėnesinė alga (MMA).

Pernai darbo jėgos aktyvumas pasiekė naujas aukštumas (77,1%) ir geriausią per šalies nepriklausomybės laikotarpį migracijos rezultatą, užimtų gyventojų skaičius šalyje padidėjo 1%.

2018 m. buvo mažiausias per 9 metus emigrantų srautas į JK ir rekordiškai didelis (9.000) imigrantų srautas iš Ukrainos ir Baltarusijos.

Pagerėjus darbo jėgos raidos tendencijoms numatoma, kad įtampa darbo rinkoje silpnės – užimtų gyventojų skaičius augs atitinkamai 0,5 ir 0,2% (2018 m. rudenį buvo numatytas atitinkamai 0,3 ir 0,4% sumažėjimas).

Eksporto plėtra

Praėjusiais metais, nepaisant bendro eksporto sulėtėjimo, prekių eksportas augo į visas pagrindines rinkas, o sparčiausiai – į Jungtinę Karalystę (15,4%), Lenkiją (8,5%), Švediją (8,4%). 2018 m. prekių eksporto vertė į JK išaugo dvigubai sparčiau nei bendro eksporto. Šis augimas yra laikinas – JK kaupia atsargas artėjant jos išstojimo iš ES datai.

Lėčiau auganti išorės paklausa neigiamai veiks Lietuvos užsienio prekybą – 2019 m. Lietuvos prekių ir paslaugų eksportas 1 p. p. augs lėčiau nei buvo numatyta 2018 metų rudenį, skaičiuoja FM.

Paklausa pagrindinėse Lietuvos prekybos partnerėse bus prislopinta dėl neigiamos „Brexit“ įtakos. Be to, daugumoje ne euro zonos valstybių stiprės Lietuvos eksportuotojų konkurencingumą mažinantis veiksnys – valiutų nuvertėjimas. Todėl net ir atsižvelgus į tarptautinių institucijų numatomą globalios ekonomikos atsigavimą, vidutiniu laikotarpiu FM tikisi nuosaikaus apie 4,3% per metus siekiančio prekių ir paslaugų eksporto augimo.

Infliacija Lietuvoje

Nuo 2017 m. spalio metinė infliacija Lietuvoje mažėja, o 2018 m. pabaigoje sudarė 1,8% ir buvo mažiausia per pastaruosius dvejus metus. Vidutinė metinė infliacija 2018 metais sudarė 2,5%, arba 1,2 p. p. mažiau nei 2017 metais (3,7%).

Sąlygas palyginti mažam infliacijos tempui šiuo metu sudaro palankios maisto prekių žaliavų kainos, metų pabaigoje sumažėjus naftos kainai atpigę degalai, pingančios neenerginės pramoninės prekės. Numatoma, kad vidutinė metinė infliacija sumažės nuo 2,5% 2018 m. iki 2,2% 2019 m.

