VMI: šiemet proga deklaruoti pamirštus mokesčius ir paremti profsąjungas

Šiemet gyventojams palankus laikas prisiminti kadaise pamirštus mokesčius – pateikus ar patikslinus senas deklaracijas, už praeityje nesumokėtus mokesčius VMI neskaičiuos delspinigių.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad Elektroninio deklaravimo sistemoje (deklaravimas.vmi.lt) 1,9 mln. gyventojų VMI suformavo metines pajamų deklaracijas. 1,4 mln. pajamų deklaracijų yra užpildytos, tad jas sistemoje užtenka peržiūrėti ir patvirtinti. Deklaracijas, kaip ir kasmet, gyventojai turi pateikti ir mokesčius sumokėti iki gegužės 2 d.



Trečiadienį, kovo 20 d., po pajamų deklaravimo starto VMI svetainė pradėjo lūžinėti. Tai susiję su tuo, kad pirmieji pateikę tvarkingas deklaracijas gali tikėtis pajamų mokesčio permokos jau balandžio mėnesį.



Praėjusiais metais 319.000 gyventojų deklaravo 135.900.000 Eur mokėtino gyventojų pajamų mokesčio (GPM). VMI 742.000 gyventojų grąžino 117.000.000 Eur GPM permokos. Pernai daugiau nei 531.000 gyventojų paramai skyrė per 17.600.000 Eur, iš jų 1 mln. Eur – politinėms partijoms.



Deklaravimo prievolės

VMI pažymi, jog pajamų deklaracijos turėtų nepamiršti pateikti gyventojai, vykdę individualią veiklą ar gavę pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, taip pat gyventojai, kurie privalo pateikti turto deklaracijas dėl užimamų pareigų (politikai, tarnautojai ir kt.) ir, be abejo, gyventojai, norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis bei susigrąžinti dalį mokesčių.



Pajamų deklaracijas taip pat reikia pateikti, jeigu gyventojui buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir dėl to privalu sumokėti dalį GPM arba susigrąžinti šį mokestį, nes buvo taikytas per mažas NPD. Lengvatomis gali pasinaudoti žmonės, kurie praėjusiais metais mokėjo įmokas už būsto kreditą, už sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, III pakopos pensijų fondų įmokas ar pirmas studijas aukštojoje mokykloje.



„Šių metų deklaracijos forma ir deklaracijų teikimo tvarka išlieka tokia pati, kaip ir praėjusiais metais, tad pagrindo nerimauti dėl reikšmingų pokyčių nėra“, – sako Stasė Aliukonytė–Šnirienė, VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė.



Nuo 2018 m. nėra taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD), o tai reiškia, kad šiais metais tėvams papildomai skaičiuoti metinio PNPD už auginamus vaikus nereikės ir deklaruoti bus paprasčiau.



Vienintelė galimybė

Iki šių metų liepos 1 d. gyventojai gali pasinaudoti vienintele galimybe deklaruoti praeityje pamirštas pajamas ir mokesčius sumokėti be jokių delspinigių ar baudų. Tai reiškia, jog gyventojui pateikus ar patikslinus ankstesnių metų deklaraciją (už 2017 m. arba ankstesnius) bei deklaravus papildomas pajamas, nuo susidariusių delspinigių VMI atleis, beliks sumokėti mokestį.



„Tai yra pirmą ir vienintelį kartą suteikiama galimybė. Norint ja pasinaudoti reikia pateikti arba patikslinti savo ankstesnes deklaracijas“, – sako p. Aliukonytė–Šnirienė, pažymėdama, kad nuostata galioja tiems mokesčiams, kurie turėjo būti deklaruoti ir sumokėti ne vėliau kaip iki 2018 m. pabaigos.



1% – profsąjungoms

VMI atkreipia gyventojų dėmesį, kad nuo šių metų šalia įprastų 2% pajamų mokesčio, skiriamo paramos gavėjams, ir 1%, skiriamo politinėms partijoms, bus galima skirti papildomą 1% ir profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams. Be to, 2019 metai, planuojama, yra paskutiniai, kuomet skirti dalį GPM paramai galima pildant popierinius prašymus, mat nuo 2020-ųjų tokie prašymai bus priimami tik elektroniniu būdu. 2018 m. tokius prašymus e. būdu pateikė 63% gyventojų.



Pernai 1,2 mln. gyventojų pajamų deklaracijas pateikė laiku.



VMI, įvertinusi dalies gyventojų poreikį kasmet deklaraciją pateikti atvykus į VMI padalinius, laikysis taisyklės, jog deklaravimo laikotarpiu visuose VMI padaliniuose konsultantai dirba tol, kol aptarnaujamas paskutinis mokesčių mokėtojas.



