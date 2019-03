VPT: VMI turi nutraukti beveik 4 mln. Eur vertės konkursą 

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) turi nutraukti pernai rugsėjį skelbtą 3,8 mln. Eur vertės išmaniosios mokesčių administravimo sistemos „i.MAS“ elektroninių kasos aparatų posistemio konkursą, pareiškė Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT).

Tarnybos teigimu, konkurso dalyvių kvalifikacijos reikalavimai pažeidžia įstatymą, proporcingumo ir skaidrumo principus.

Konkurso sąlygose nurodyta, kad tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs bent 1 sutartį, kai sukurta informacinė sistema būtų integruota bent su 2 informacinėmis sistemomis.

Anot VPT, „jei tiekėjas yra vykdęs susiejimą bent su viena sistema, jis jau turi reikiamus įgūdžius atlikti susiejimą su bet kokiu kiekiu sistemų“.

Be to, sąlyga turėti ne mažiau kaip 2 informacinių sistemų analitikus, 3 programuotojus, 2 testavimo specialistus, anot VPT, yra perteklinė ir ribojanti konkurenciją, o reikalavimas visiems specialistams būti sukūrus ne mažesnės kaip 400.000 Eur (be PVM) vertės sistemą – perteklinis, kadangi jų vaidmuo bei indėlis į projektą gali būti labai mažas.

VMI elektroninių kasos aparatų posistemio sukūrimo konkursą paskelbė, siekdama greičiau gauti informaciją apie mokesčių mokėtojų apskaitomas pajamas, efektyviau administruoti mokesčius bei sumažinti administracinę naštą.

