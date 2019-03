Labdaros fondai ir VšĮ suskubo teikti metines finansines ataskaitas

Šiemet bendrovės aktyviau teikia metines finansines ataskaitas nei pernai. To nepadariuųs įmonių vadovai gali susilaukti baudos, tačiau ją gali skirti tik teismas.

Per šių metų sausį-vasarį įmonės pateikė apie 4.700 finansinių ataskaitų už 2018 metus. Pernai per analogišką laikotarpį sulaukta apie 3.700 finansinių ataskaitų, informuoja VĮ Registrų centras (RC). Jis daro prielaidą, kad prie pagerėjusios ataskaitų pateikimo statistikos prisidėjo ir teisės aktuose numatytos sankcijos.

Pavyzdžiui, asociacijoms, labdaros ir paramos fondams bei viešosioms įstaigoms svarbu turėti paramos gavėjo statusą.

RC savo iniciatyva gali šį statusą panaikinti, jei minėtų teisinių formų juridiniai asmenys laiku nepateikia finansinių ataskaitų. Pernai už tai, kad nepateikė 2017 m. ataskaitų, RC paramos gavėjo statusą atėmė iš beveik 2.000 labdaros ir paramos fondų, asociacijų ir viešųjų įstaigų.

2018 m. finansines ataskaitas per pirmuosius du šių metų mėnesius pateikė per 500 asociacijų ir apie 250 viešųjų įstaigų. Pernai per sausį-vasarį tai padarė 320 asociacijų ir beveik 200 viešųjų įstaigų. Per minėtą laikotarpį UAB pateikė daugiau kaip 3.000 ataskaitų, kai pernai jų buvo pateikta apie 2.600.

Daugelis neteikia

Už 2017 m. RC viso buvo pateikta beveik 90.000 finansinių ataskaitų, didžiąją jų dalį (apie 66.000) sudarė uždarųjų akcinių bendrovių pateiktos ataskaitos. Prievolę pateikti metines finansines ataskaitas už 2017 metus turėjo apie 180.000 įvairių teisinių formų juridinių asmenų, tačiau apie 30.000 juridinių asmenų yra laikomi neveiksniais, kelis metus iš eilės neteikiančiais jokių dokumentų RC. Vis dėlto apie 60.000 pernai nepateikė ataskaitų už 2017 m., nors jos ir nepriskiriamos prie neveiksnių.

Juridiniai asmenys, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, metines finansines ataskaitas Registrų centrui turi pateikti ne vėliau kaip kasmet iki gegužės 31 d.

Už metinių finansinių ataskaitų rinkinio nepateikimą numatyta administracinė atsakomybė. Ji taikoma juridinio asmens vadovui – už šį pažeidimą skiriamų baudų dydis svyruoja nuo 200 iki 3.000 Eur. Šią baudą gali skirti tik teismas. RC turi teisę pradėti juridinio asmens išregistravimo procedūrą, jeigu toks asmuo neteikia ataskaitų, neatnaujina duomenų.

Viešoje juridinių asmenų paieškoje atskira spalva išskiriami juridiniai asmenys, kurie 12 mėnesių ar ilgiau nėra pateikę savo finansinių ataskaitų.