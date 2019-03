Skola ar paskola? Du lazdos galai

Lietuvoje veikiantys bankai verslui ne tik sunkiai praveria paskolų portfelį, bet netgi linkę jį dar labiau užverti. Tradiciniam bankų finansavimui mažinant kreditavimo apsukas, įmonės savo finansavimui pasitelkia tiekėjų pinigus.

Lietuvos banko (LB) duomenys rodo, kad 2018 m. antrąjį pusmetį 34% įmonių prašymų dėl naujo kredito suteikimo arba esamų kredito sąlygų keitimo buvo atmesti ir palyginti su 2017 m. antruoju pusmečiu atmestų prašymų dalis padidėjo 19 procentinių punktų. Tokią bankų nuostatą pastebėjo ir Europos Komisija: jos atliekama kasmetinė mažų, vidutinio smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) priėjimo prie finansavimo apklausa rodo, kad Lietuvos verslui tradicinis bankų finansavimas yra sunkiai prieinamas, nors pats finansavimo poreikis tarp šalies įmonių sparčiai auga. Analitikai mano, kad prastėjančią padėtį kreditų rinkoje iš dalies galima paaiškinti mažėjančiu bankų skaičiumi. O Mantas Zalatorius, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas, bankų nuosaikumą aiškina nenoru prisiimti papildomos rizikos į balansą.

57% SVV įmonių Lietuvoje teigia, kad esant išorės finansavimo poreikiui, jos labiausiai jį norėtų gauti iš bankų, 24% respondentų tikina, kad jiems patraukliausias finansavimo modelis būtų paskolos iš alternatyvių šaltinių. Naudojimasis nebankinio finansavimo paslaugomis pastaraisiais metais nuosekliai auga – į alternatyvaus finansavimo įmones verslininkai dažniausiai kreipiasi dėl to, kad paraiška kreditui gauti bankuose būna atmesta arba tenkinama tik iš dalies. Kelioms stambioms Lietuvos įmonėms pavyko pasiskolinti užsienio rinkose – išplatinus savo obligacijų emisijas.

Dalis verslo įmonių papildomam veiklos finansavimui pasitelkia tiekėjų pinigus – todėl įmonių įsiskolinimo augimą lemia ne bankų suteiktos paskolos, o augantys įsipareigojimai tiekėjams, t.y. prekybos kreditai. Jokūbas Markevičius, LB Makroprudencinės analizės skyriaus viršininkas, šiandien VŽ puslapiuose, aiškina: labiausiai įmonių įsiskolinimą didinę išaugę prekybos kreditai iš dalies atspindi augančias įmonių apyvartas gerėjant šalies ekonominei aplinkai.

Verslo galimybes įvykdyti finansinius įsipareigojimus geriausiai atspindi grynosios skolos ir ikimokestinio pelno (EBITDA) santykis, rodantis, per kiek metų iš savo pelno įmonės sugebėtų grąžinti turimas skolas. Bene ilgiausias terminas – NT plėtros ir statybų sektoriuje – jo įmonėms skolų grąžinimui reikėtų 7 metų pelno. Palyginti mažai yra įsiskolinusios yra IT, sveikatos priežiūros, miškininkystės ir vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo įmonės – joms visas skolas pavyktų grąžinti per 1,5 metų. Įmonių tarpusavio atsiskaitymai už pradelstas skolas per metus prastėjo visuose verslo sektoriuose, išskyrus transporto sritį, kur padėtis gerėjo. Tadas Povilauskas, SEB vyriausiasis analitikas, teigia, kad ekonomikos pakilimo metu yra nemažai nedrausmingų įmonių, kurios nevaldo apyvartinio kapitalo, dažnai daro nepamatuotus sprendimus, norėdamos augti plėstis stengiasi finansuotis tiekėjų pinigais, tačiau atsiradus problemų su pardavimais, atsiskaitymai su tiekėjais tampa dar rimtesne problema. Ekonomikos augimo ciklui artėjant į pabaigą, natūralu laukti ir matyti didėjančią laiku su tiekėjais neatsiskaitančių įmonių dalį. Apie 35% apklaustų Lietuvos bendrovių nurodė, kad vėluojantys mokėjimai daro “didelę įtaką” finansų būklei ir verslo plėtrai.

Analitikai teigia, kad išaugusios įmonių skolos tiekėjams rodo, jog pastarieji prisiima didesnę riziką, nes, ko gero, šiandien gali sau tai leisti – esą nieko naujo, kad verslas finansuojasi tiekėjų pinigais, juolab jei tiekėjai jų turi pakankamai. Kita vertus, tiekėjai taip prisiima ir riziką – toks verslo finansavimas gali smogti kitu lazdos galu: ilgai neatgaunamos skolos gali stabdyti pačių tiekėjų verslo plėtrą, investicijas ir pan. VŽ nuomone, prastėjantys įmonių tarpusavio atsiskaitymai už pradelstas skolas žiebia signalą, kad tiekėjai vis dėlto turėtų atidžiau vertinti savo klientų finansinę sveikatą.