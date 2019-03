15 Lietuvos metų ES: BVP, algos, pensijos ir nelygybė

Lietuva daugelyje sričių pasiekė daugiau už kitas 2004 m. prie Europos Sąjungos prisijungusias šalis, tačiau ES lėšos galėjome panaudoti protingiau, akis bado ir prasti mūsų moksleivių pasiekimai lyginant su kitomis šalimis.

2004 metų gegužės 1 d. Lietuva įstojo į Europos Sąjungą – 2019 m. gegužės 1 d. sukaks 15 metų. Dr. Nerijus Mačiulis, „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas, skaičiuoja, kad 2004 m. Lietuvai stojant į ES, šalies BVP, tenkantis vienam gyventojui atsižvelgus į kainų skirtumus, siekė 49% ES vidurkio, o 2017 m. šis rodiklis pakilo iki 78% ES vidurkio. Jis prognozuoja, kad pernai minėtas skaičius kirto 80% ribą.

„Jokia kita valstybė, prisijungusi prie ES drauge su Lietuva, per 15 metų nesugebėjo pasiekti tokio progreso“, – konstatuoja p. Mačiulis. Kartu su Lietuva 2004 m. į ES taip pat įstojo Kipras, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovakija ir Slovėnija.

Eksporto spurtas

Prisijungimas prie ES padidino Lietuvos patrauklumą užsienio investicijoms – sukauptos tiesioginės užsienio investicijos išaugo nuo 25% iki 41% BVP. Iki šiol bendra iš ES gauta parama pasiekė apie 15 mlrd. Eur – tai lėšos, kuriomis buvo vystoma infrastruktūra, didinamas įmonių konkurencingumas, mažinama regioninė ir socialinė atskirtis.

Prieš 15 metų Lietuvos prekių ir paslaugų eksportas siekė 40% BVP. Pernai jis jau beveik pasiekė 85% BVP, viršijo Estijos rodiklį ir buvo vienas didžiausių ES.

„Swedbank“ ekonomistas atkreipia dėmesį, kad į teigiamą pusę pasikeitė ir eksporto struktūra – aukštos ir vidutinės pridėtinės vertės prekių dalis išaugo nuo 30% iki 40% viso lietuviškos kilmės prekių eksporto.

Dar įspūdingesnis buvo paslaugų eksporto spurtas. Ilgą laiką sudaręs vos 10% BVP, pernai paslaugų eksportas pakilo iki 23% BVP. Per šį laikotarpį sparčiausiai augo aukštos pridėtinės vertės paslaugų eksportas, pavyzdžiui, informacinių technologijų ir ryšių bei kitų verslo paslaugų eksportas išaugo beveik 8 kartus.

„Visa tai nėra tik sausi ir gyventojams nematomi rodikliai, atnešę naudos tik saujelei eksportuojančių įmonių. Per šį laikotarpį vidutinis darbo užmokestis išaugo nuo 357 Eur iki 932 Eur, vidutinė senatvės pensija pakilo nuo 107 Eur iki 344 Eur. Per tą patį laikotarpį vidutinės prekių ir paslaugų kainos pakilo 53%“, – lygina p. Mačiulis.

Nors nemažai prekių ir paslaugų pabrango daugiau, vis dėlto tai reiškia, kad beveik visų šalies gyventojų perkamoji galia ir finansinės galimybės išaugo ne procentais, o kartais.

[infogram id=“5e947cfa-c662-4afa-a6fe-d6ce3423b8c2“ prefix=“oZr“ format=“interactive“ title=“darbo užmokesčio, pensijų pokytis“]

Kiti ekonomistai atkreipia dėmesį, kad skaičiuojant kainų lygį Lietuvoje, viešųjų paslaugų kainos prilyginamos viešojo sektoriaus darbo užmokesčiui. Kadangi jis nėra didelis, mažas yra ir kainų lygis Lietuvoje. Todėl perskaičiuojant BVP vienam gyventojui pagal perkamosios galios indeksą, gauname pakankamai aukštą rodiklį. Šis rodiklis taip pat gerokai skiriasi Vilniuje ir regionuose. Tarkime, Sostinės regione vienam gyventojui 2017 m. teko 21.300 Eur BVP, o Tauragės apskrityje šis rodiklis buvo 8.200 Eur, Marijampolės, Utenos apskrityse – 9.100 Eur,

Emigracija ir darbo rinka

Anot p. Mačiulio, šiuo metu geriau atrodo ir darbo rinka. 2004 m. 31% 15–64 metų amžiaus lietuvių nedirbo ir neieškojo darbo. Dalis jų mokėsi ir studijavo, tačiau didelė dalis dirbo šešėlinėje rinkoje ar tiesiog tenkinosi socialinėmis išmokomis. Šiuo metu tokių darbo rinkoje neaktyvių gyventojų liko 22% – tai yra mažiau nei ES vidurkis. Labai pagerėjo ir jaunuolių (15–24 metų) aktyvumas darbo rinkoje, jis per penkiolika metų pakilo nuo 26% iki 40% ir jau beveik pasiekė ES vidurkį.

Narystė ES turėjo ir kai kurių neigiamų šalutinių pasekmių. Per šį laikotarpį iš Lietuvos emigravo 650.000 lietuvių.

„Tai didelis praradimas tokio dydžio valstybei, kaip Lietuva, tačiau jis nėra toks dramatiškas ir neigiamas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Visų pirma, didžioji emigracijos banga nusirito sunkmečio metais, kuomet darbo pasiūla Lietuvoje buvo ribota – šie lietuviai ne tik neprašė socialinių išmokų, bet dažniausiai ir perlaidomis parėmė čia likusius artimuosius. Per šį laikotarpį visa emigrantų perlaidų į Lietuvą suma siekė net 14 milijardų eurų“, – komentuoja p. Mačiulis.

Be to, migracijos srautas nebuvo vienpusis ir per tą patį laikotarpį į Lietuvą atvyko 220.000 gyventojų – didžioji dalis buvo ne imigrantai iš kitų šalių, o sugrįžtantys lietuviai.

„Statistika iliustruoja, kad didelė dalis emigrantų išvyko ne visiems laikams, o tik tam, kad įveiktų trumpalaikius finansinius sunkumus, sukauptų finansinio kapitalo, studijuotų ar įgytų patirties“, – įsitikinęs ekonomistas.

Per šį laikotarpį pajamų nelygybė visai nesumažėjo, o pagal kai kuriuos rodiklius net šiek tiek išaugo. Pavyzdžiui, santykinio skurdo rodiklis, rodantis, kokios dalies gyventojų pajamos nesiekia 60% šalies vidurinių pajamų, išaugo nuo 16% iki 22%.

Anot ekonomisto, svarbiau, kad net ir nuo vidurkio labiau atsilikę gyventojai gyvena daug geriau – per šį laikotarpį labai sumažėjo materialiniame nepritekliuje gyvenančių gyventojų skaičius. 2004 m. kas trečias lietuvis gyveno absoliučiame skurde, dabar tokių liko tik 12%, tik šiek tiek daugiau nei vidutiniškai ES.

„Kai kitą kartą išgirsite neretai kartojamą mitą, kad Lietuvoje „kas trečias skursta“, pataisykite pašnekovą, kad taip buvo prie 15 metų“, – nurodo p. Mačiulis.

Galėjome dar geriau

Anot jo, per pirmuosius 15 narystės metų ES parama galėjo būti skirstoma efektyviau ir skaidriau, ES institucijų rekomendacijos dėl pageidautinų reformų galėjo būti girdimos geriau.

„Liūdnai atrodo ir, pavyzdžiui, moksleivių gebėjimai. EBPO atliekamas moksleivių gebėjimo vertinimas rodo, kad lietuvių atsilikimas nuo EBPO šalių vidurkio matematikos ir mokslo srityse nesumažėjo, o net padidėjo. Tai reiškia, kad visa švietimo sistema nebuvo laiku ir tinkamai reformuota, todėl gebėjimų ir kompetencijų atsilikimas slopins tolimesnį ekonominį progresą ir artėjimą prie ES vidurkio“, – apie trūkumus kalba p. Mačiulis.