Individualia veikla užsiimantiems asmenims – didesnės „Sodros“ išmokos

Individualią veiklą vykdantiems asmenims ir pajamas deklaruojantiems ūkininkams nuo 2019 metų priklausys didesnės ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos, bus greičiau kaupiamas pensijų socialinio draudimo stažas, informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Tokie pokyčiai susiję su tuo, kad šiais metais individualią veiklą vykdantys žmonės ir pajamas deklaruojantys ūkininkai įmokas „Sodrai“ moka nuo 90% apmokestinamųjų pajamų.

Praėjusiais metais šie savarankiškai dirbantys asmenys mokėjo įmokas nuo 50% apmokestinamųjų pajamų. Kaip žinoma, individualią veiklą vykdantys asmenys, išskyrus verslo liudijimų turėtojus, ir pajamas deklaruojantys ūkininkai yra draudžiami pensijų, ligos, motinystės ir sveikatos draudimu.

2018 metais šie žmonės „Sodrai“ mokėjo 37,9% dydžio įmokas nuo 50% apmokestinamųjų pajamų. Šiais metais individualią veiklą vykdantys asmenys ir pajamas deklaruojantys ūkininkai „Sodrai“ moka 19,5% dydžio įmokas nuo 90% apmokestinamųjų pajamų.

Nors mokestinė našta individualiai dirbantiems asmenims ir pajamas deklaruojantiems ūkininkams išliko panašaus lygmens, tačiau išmokas jie gaus didesnes – tai lemia apmokestinamosios bazės išplėtimas.

Šiems žmonėms taip pat greičiau kaupsis pensijų socialinio draudimo stažas. Jei mokant įmokas nuo pusės deklaruojamų pajamų per metus susikaupdavo pusės metų pensijų socialinio draudimo stažas, tai įmokas mokant nuo 90% – stažas kaupiasi greičiau, aiškina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

„Socialinis draudimas nėra paprasti mokesčiai. Tai garantija, kad susirgę būsime gydomi poliklinikoje ir gausime ligos išmokas, kad susilaukus vaiko bus kompensuojama dalis prarastų pajamų, o sulaukę senatvės gausime pensiją, – pranešime cituojamas Linas Kukuraitis, socialinės apsaugos ir darbo ministras.

2018 metais individualią veiklą vykdančiais asmenimis buvo registruota 136.000 žmonių, iš kurių įmokas vidutiniškai per mėnesį mokėjo apie 18.700. Ūkininkais buvo registruoti 18.300 gyventojų, iš kurių vidutiniškai įmokas per mėnesį mokėjo 3.700.

Ministerija atkreipia dėmesį, kad teisę į išmoką asmuo gali įgyti, jei yra sumokėjęs nustatyto dydžio įmokas. Pavyzdžiui, teisė į ligos išmokas įgyjama nustatyto dydžio įmokas mokant mažiausiai 3 mėnesius per pastaruosius metus arba 6 mėnesius per pastaruosius dvejus metus. Teisė į motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas įgyjama, kai įmokos mokamos ne trumpiau nei 12 mėnesių per pastaruosius dvejus metus.

Devynios kategorijos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad iš viso galima skirti 9 savarankiškai dirbančių žmonių kategorijas, iš kurių tik individualią veiklą vykdantys asmenys ir pajamas deklaruojantys ūkininkai įmokas „Sodrai“ moka nuo 90% apmokestinamųjų pajamų.

Asmenys, kurie gauna autorinius atlyginimus arba pajamas pagal sporto ir atlikėjo sutartis iš skirtingų darbdavių, individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, TŪB ir KŪB nariai įmokas moka nuo 50% apmokestinamųjų pajamų, kaip ir pernai.

Žmonės, kurie autorinius atlyginimus ar pajamas pagal sporto ir atlikėjo sutartis gauna iš to paties darbdavio, įmokas, kaip ir pernai, moka nuo atlygio pagal sutartis, šeimynų dalyviai – nuo dalyvio pajamų.

Verslo liudijimų turėtojai, pajamų nedeklaruojantys ūkininkai ir ypač smulkūs ūkininkai įmokas moka nuo minimalios algos.

Savarankiškai dirbantys asmenys 2019 metais moka 15% gyventojų pajamų mokestį (GPM), išskyrus individualių įmonių savininkus, mažųjų bendrijų narius, KŪB ir TŪB narius – pastariesiems nustatytas 20% GPM.